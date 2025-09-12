「キクタン韓国語」が【入門編】【初級編】【初中級編】に続き、【中級編】が完全改訂。ハングル能力検定試験準２級レベルの1008語を、リズムに乗せて楽しく覚えられる！

株式会社アルク

株式会社アルク（東京都千代田区 代表取締役社長：田中伸明、以下アルク）より、『全面改訂版 キクタン韓国語【中級編】』の発売についてご案内申し上げます。

『全面改訂版 キクタン韓国語【中級編】』書影

チャンツのリズムに乗せて単語を楽しく覚えられる「キクタン韓国語」。9月12日発売の【中級編】には、収録した1008語の中に慣用表現や四字熟語も含まれているので、より多様な表現を身につけることができます。

本書の刊行をもって、【入門編】【初級編】【初中級編】【中級編】の4冊が完全改訂版となりました。単語の選定から例文、巻末付録に至るまで、全てが新しくなった「完全改訂版 キクタン韓国語」シリーズで、韓国語の学びを深めていきましょう。

【中級編の特長】

1. ハングル能力検定試験の出題基準に準拠した、完全改訂版

ハングル能力検定試験準２級（中級）レベルの単語を網羅していますので、検定試験対策にもぴったりです。慣用表現や外来語、四字熟語も取り上げています。また、ページ下で「ことわざクイズ」も掲載。1日１つことわざが身につきます。

2. 「耳」と「目」をフル活用して覚えよう！

リズムに乗せて、1008語を「韓国語→日本語→韓国語」の順で聞くことで、韓国語の単語と意味が定着します。また、中級レベルまでの文法を活用したシンプルで会話などに活用しやすい例文も、全て音声で聞くことができます。本を見て、音声を耳で聞いて、覚えていきましょう。

3. 品詞別にまとめられた1日16語、９週間のカリキュラム学習

1日で学ぶのは、品詞別にまとめられた16語。だから、無理なく覚えて、毎日続けられます。

4. 付録も充実！

中級レベルで覚えておきたい「ヘ体」「ハンダ体」「間接話法（引用・伝聞）」「接頭辞」「接尾辞」もこの一冊で学べます。

＜新刊商品情報＞ 2025年9月12日発売

【タイトル】全面改訂版 キクタン韓国語【中級編】

【著者】金京子 神農朋子 オ・ヨンミン

【URL】https://book.alc.co.jp/book/b10144788.html

【価格】2,640円（本体2,400円＋税10%）

【サイズ】B6変型判、332ページ

【好評発売中！「キクタン韓国語」シリーズ】

『全面改訂版 キクタン韓国語【入門編】』書影『全面改訂版 キクタン韓国語【初級編】』書影『全面改訂版 キクタン韓国語【初中級編】』書影

＜既刊商品情報1＞ 2024年11月発売

【タイトル】全面改訂版 キクタン韓国語【入門編】

【著者】金京子

【URL】https://book.alc.co.jp/b10095180.html

【価格】2,200円（本体2,000円＋税10%）

【サイズ】B6変型判、224ページ

＜既刊商品情報2＞ 2024年11月発売

【タイトル】全面改訂版 キクタン韓国語【初級編】

【著者】金京子 神農朋子

【URL】https://book.alc.co.jp/b10095181.html

【価格】2,420円（本体2,200円＋税10%）

【サイズ】B6変型判、292ページ

＜既刊商品情報3＞ 2025年4月発売

【タイトル】全面改訂版 キクタン韓国語【初中級編】

【著者】金京子 オ・ヨンミン

【URL】https://book.alc.co.jp/b10133942.html

【価格】2,420円（本体2,200円＋税10%）

【サイズ】B6変型判、292ページ