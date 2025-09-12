『俺だけレベルアップな件：ARISE』グローバル正式リリース500日を記念した特別なイベントを開催

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、スマートフォン及びPC向け最新アクションRPG『俺だけレベルアップな件：ARISE』（略称：俺アラ、開発：Netmarble Neo）において、グリーバル正式リリース500日を記念した特別なイベントを開催することをお知らせいたします。

◆グローバルリリース500日記念！特別な3種類の記念イベントを開催！

本日より、『俺だけレベルアップな件：ARISE』では、正式サービス開始500日を記念した以下の3種類特別なイベントを開催いたします。

●500日記念！ログインボーナス（開催期間：～10月23日まで）

期間中にゲームへログインしたプレイヤーは、「[伝説]スキルルーン選択ボックス」、「500日記念！スキルルーン超越石選択ボックス［伝説］」、ゴールドなど、さまざまな成長アイテムを受け取ることができます。

●500日記念！ アーティファクト再構成イベント（開催期間：～9月25日まで）

本イベントに参加すると、伝説等級以上かつ強化＋5のアーティファクトを選択して強化段階を0に初期化できます。再構成を行ったアーティファクトは0段階に初期化され、もう一度強化を進めることができます。

●500日記念！アーティファクト製作イベント（開催期間：～9月25日まで）

メインオプションおよびサブオプションを自由に選び、カスタマイズしたアーティファクトを製作できます。

◆『俺だけレベルアップな件：ARISE』とは◆

Netmarble Neoが開発した『俺だけレベルアップな件：ARISE』は、全世界累計143億を超えるPV数を誇るオリジナルウェブトゥーンシリーズ「俺だけレベルアップな件」を題材にしたアクションRPGです。プレイヤーはハンターとなって異次元の敵の大群から人類を守り、その影を抽出して影の軍団を作ることになります。そして、新たなスキルやスタイリッシュなアクション、様々なハンターとその能力をコントロールできるプレイの仕組みを通じて、“レベルアップ”を体験することができます。

・アプリダウンロード

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1662742277

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.sololv

【Netmarble Launcher】（PC）

https://sololeveling.netmarble.com/ja/pcplay

◆俺だけレベルアップな件：ARISEについて◆

［ タイトル ］ 俺だけレベルアップな件：ARISE

［ ジャンル ］ アクションRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.

［ 対応端末 ］ iOS ／ Android ／ PC ※クロスプレイ対応

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2024年5月8日

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔：NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国：Cross Worlds』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) DUBU(REDICE STUDIO), Chugong, h-goon 2018 / D&C MEDIA

(C) Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.

※記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。