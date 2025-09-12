大丸松坂屋百貨店とモン・クレーヴの共同出資によりジョイントベンチャー「株式会社ANNIVEL」設立

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店(以下、当社)と株式会社 MON・CREVE（以下、モン・クレーヴ）は、オリジナルスイーツの販売運営を行うジョイントベンチャー(以下、本JV) 「株式会社ANNIVEL」を2025年7月28日(月)に設立したことをお知らせいたします。

◆ 本JV設立の経緯

J.フロント リテイリンググループでは、2024年度から2026年度中期経営計画を、中長期の成長を確かなものとする「変革期」と位置づけ、2030年に目指す姿の実現、重点戦略としてリテール事業の進化に取り組んでいます。中期経営計画の2年目となる2025年度は、「自社コンテンツの保有・開発」を掲げ、リテール事業の新たな成長に向けて当社が有する目利き力や調達力、ネットワークなど組織能力を融合した自社コンテンツの開発、保有、また新規事業開発に取り組んでいます。

モン・クレーヴは、市場のトレンドを的確に捉え、他社にはない新しいスイーツを創造する企画力に優れており、過去Noixを始めとするオリジナルスイーツを開発してきた強みがあります。当社は、全国主要都市に事業基盤を有すること、好立地ゆえの高い集客力を維持してまいりました。今回の協業で、両社の強みを融合させ、「既存の枠にとらわれず、新しい味、食感、見た目、そして体験を創り出すこと」を目指し独自性の高いスイーツの開発を推進していきます。

◆ 本JVの概要

新たに設立したJVの概要は以下のとおりです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25003/table/3282_1_4b4745d1536fa5e920e457c5bd1107e9.jpg?v=202509121026 ]

◆ 社名について

記念日は人生の節目であり、大切な人や自分自身に”想い“を届けるチャンス。愛と感謝を届ける特別な「記念日」をあなたと一緒に創りたい。という想いを込めました。

◆ 店舗名について

ストアコンセプト・・・人生の大切な節目や記念日に物語性を持つスイーツを通じてお客様の様々な「想い」を届ける特別な体験を提供します。

ロゴコンセプト・・・特別な記念日”に寄り添うパティスリーとしての想いを込めてデザインしました。中央の大きな「A」は、ブランド名 『ANNIVEL（アニヴェル）』の頭文字であり、“Anniversary（記念日）”の象徴でもあります。クラシックでありながらも柔らかさを感じるデザインで、誰かを想う気持ちに寄り添う”しあわせのかたち”を表現しました。

◆ 今後のスケジュールについて

PATISSERIE ANNIVEL1号店のオープンは、10月下旬を予定しています。詳細につきましては、改めてお知らせいたします。

□ 大丸松坂屋百貨店について

社名 ：株式会社 大丸松坂屋百貨店

所在地 ：東京都江東区木場二丁目18番11号

代表者 ：代表取締役社長 宗森 耕二

事業内容：二つの百貨店ブランド『大丸』と『松坂屋』を傘下に、全国に15店舗(分店・関連会社含む)の百貨店を運営。300年、400年の歴史をつなぐ上で顧客のライフスタイルに寄り添い新たな価値創造に努め、生活をより豊かにする新しい提案しています。

URL ： https://www.daimaru-matsuzakaya.com/index.html

□ モン・クレーヴについて

社名 ：株式会社 MON・CREVE

所在地 ：東京都港区南青山 2-4-11

代表者 ：代表取締役社長 小阪博司

事業内容： MON・CREVE＝MON・CREA+REVE フランス語で「私の創造と夢」。私達は新しいスイーツを創造し、夢を追い続けます。

URL ： https://www.moncreve.jp/