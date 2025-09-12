「データセンターのサーマルマネージメント」と題して、山口東京理科大学 工学部 機械工学科 教授 結城 和久氏によるセミナーを2025年10月14日(火)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【省電力化を実現する冷却技術】

サーマルマネージメントが予測するデータセンターの未来

～注目の二相液浸冷却技術が創るカーボンニュートラル社会～

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25524

山口東京理科大学 工学部 機械工学科 教授 結城 和久 氏

２０２５年１０月１４日（火） 午後４時～６時

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

現在、世界は深刻なエネルギー危機と環境問題に直面しています。特に急成長を見せる高度情報化社会により、世界のAIデータセンターの電力需要は2024年水準から倍増、日本の総電力消費量を超える勢いです。今後、豊かな高度情報化社会とカーボンニュートラルを両立するには、安価で安定した電力供給源の確保はもとより、データセンターの省エネ化が最重要課題となります。このような背景のもと、冷却に伴う電力投入を大幅に削減可能で、かつ高い冷却性能を得ることが可能な二相液浸冷却技術が注目を集めています。

本講演では、冷却性能を評価基準としたデータセンターの効率的な冷却技術（空冷／液冷／液浸技術）について議論し、特に液浸冷却技術が持つポテンシャルや技術課題等について概説します。

１．はじめに（AIデータセンターの冷却問題）

２．空冷／水冷／浸漬冷却の性能差から見える今後のデータセンター冷却

３．二相液浸冷却の動向と今後の課題

（１）二相液浸冷却技術の原理と最新技術の性能

（２）二相液浸技術の導入例

４．おわりに（カーボンニュートラルを目指して）

５．日本液浸コンソーシアムのご紹介

６．質疑応答

