マヂラブ村上、憧れのギタリスト・田渕ひさ子と「エフェクター」を深掘り！岡崎体育とは「カセットテープ」談義に花を咲かす『マヂカルラブリー村上の本気でカルチャーをラブしてリスペクトする会#2』

吉本興業株式会社

マヂカルラブリー村上の初の冠番組『マヂカルラブリー村上の本気でカルチャーをラブしてリスペクトする会』第2弾を、9月14日（日） 22:00～23:00に放送します。

村上＆平井が「神様！」と崇める、元NUMBER GIRLのギタリスト・田渕ひさ子が登場！

マヂカルラブリー村上が、本気と書いてマヂでカルチャーにむき合い、さまざまなカルチャーの造詣を深めていく、ニュータイプの教養バラエティ番組。前回放送が大きな反響を呼び、2回目の特番放送が決定しました。

今回のテーマは「エフェクター」と「カセットテープ」。前回、グレッチのギターを自腹購入した村上が、今、もっとも必要としているもの＝ギタリストには欠かせない機材“エフェクター”を探そうという話になります。オープニングで、ひょこっと現れたのは平井まさあき（男性ブランコ）。村上は、平井に「機材には詳しいんですか？」と聞きますが、「正直言うと…、コードが押さえられるくらい」とまさかの返答。じつは、今回、日本を代表するギタリスト・田渕ひさ子がスペシャルゲストとして登場。元NUMBER GIRLのギタリストとしても知られる田渕に、「神様にひと目会いたい！」という想いで平井はやってきたと明かします。

「会いたい人ランキングTOP5に入っていた！」というほど、田渕へのリスペクトが強い村上＆平井は「…聞けない！（本人の方を）見れない！」とガチガチに緊張している様子。日本ロック界を牽引し続けてきたギターの神様・田渕が、贅沢にも目の前でギターを弾きながらそれぞれのエフェクターの特徴をじっくり語り、初心者にも分かりやすく、エフェクターの世界へ誘います！

岡崎体育をゲストに、カセットテープ＆ラジカセの世界を深掘り

番組後半では、今、ブームが来ているという「カセットテープ」の世界を、ゲストの岡崎体育とともに深掘りします。村上のバンド「アイボリーズ」は、CDでの音源リリースがなく、配信のみ。そんな村上に「カセットテープでのリリースが増えている今、形に残すという意味でもいい！」と力説するのは辻井（アイロンヘッド）。そこで、早速、カセットテープ5万本＆ラジカセ5千台を所有する家電蒐集家・松崎順一さんを招き、今なぜカセットテープが再び脚光を浴びているのかなどの説明や、年代ごとのラジカセの音の違いなどを実際に聞きながら、カセットテープ＆ラジカセの魅力に迫っていきます。

第2弾となった今回は「これぞサブカル！」と言えるような充実の1時間となっていて、村上と番組スタッフの本気が伝わってくる濃すぎる内容なので、ぜひお見逃しなく！

【番組情報】

マヂカルラブリー村上の 本気でカルチャーをラブしてリスペクトする会#2

放送チャンネル：BSよしもと（BS265ch）

放送日時：９月14日（日）22:00～23:00

出演者：村上（マヂカルラブリー）、

ゲスト：田渕ひさ子、平井まさあき（男性ブランコ）、

岡崎体育、辻井亮平（アイロンヘッド）、松崎順一

視聴方法：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】 https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP： https://bsy.co.jp/programs/by0000021975