『ボールパークでつかまえて！』YouTubeで全12話を一挙無料公開、本日配信スタート【原作コミックス　第1～17巻大好評発売中！】

株式会社講談社

須賀達郎先生の大人気マンガ『ボールパークでつかまえて！』を原作とするTVアニメが2025年4月からテレ東系6局ネットにて放送され、6月末に最終回を迎えました。これを記念して、講談社が運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、TVアニメ『ボールパークでつかまえて！』全12話を一挙無料配信いたします。本日9月12日から10月12日までの期間限定配信となりますので、ぜひ原作コミックスと一緒にお楽しみください！

『ボールパークでつかまえて！』の舞台は、とあるプロ野球の球場。「お兄さん、私のことタイプなんだ～？」ある日ギャルなビール売り子に絡まれるが…でもこの子、見た目はギャルなのに実は超絶ウブなガールで…!?!? 日々たくさんの人が集まり、働き、笑い合い、人間ドラマが生まれる球場―――!!プロ野球に携わるすべての人々に捧ぐ、笑顔と涙の球場愛コメディーを絶対にお見逃しなく!!

原作コミックス第1～17巻も大好評発売中。こちらもご注目ください！

TVアニメ『ボールパークでつかまえて！』全12話の動画はこちら：

https://youtu.be/lqyhWeNMs6M

再生リスト「『ボールパークでつかまえて！』全12話 イッキ見！【期間限定】2025年10月12日(日)まで」：

https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34C0qGD1NPs4GLihy4qvZ1lD&si=YDicf2lA5KK_rUVp(https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34C0qGD1NPs4GLihy4qvZ1lD&si=YDicf2lA5KK_rUVp)

講談社が運営しているアニメ＆コミック専門チャンネル【フル☆アニメTV】：

https://www.youtube.com/c/fatv

新作がチェックできる！公式X（旧Twitter）： https://x.com/FullAnimeTV

『ボールパークでつかまえて！』原作コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://pocket.shonenmagazine.com/title/01415/episode/321298

TVアニメ『ボールパークでつかまえて！』 (全12話) 配信スケジュール

2025年9月12日(金)AM0:00～10月12日(日)23:59

(c)須賀達郎・講談社／「ボールパークでつかまえて！」製作委員会