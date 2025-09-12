OfferBox共催「SxPARK Fes 2025」にて、CEO中野智哉×キュウソネコカミのトークセッション実施決定

株式会社i-plug

株式会社i-plug（本社：大阪市淀川区、代表取締役 CEO：中野智哉）が運営する新卒オファー型就活サービス「OfferBox（オファーボックス）」共催の「SxPARK Fes 2025」にて、当社代表取締役 CEOの中野智哉とキュウソネコカミのトークセッションを実施することをお知らせします。当トークセッションの日時は、9月17日（水）16時からを予定しています。

株式会社i-plug 代表取締役 CEO中野智哉×「キュウソネコカミ」のトークセッションについて

当トークセッションは、「"自分らしさ"で引き寄せる──魅せる技術、伝える技術」がテーマです。

当社代表取締役 CEOの中野智哉と "自分らしさ”を表現しながら経験を重ねてきたアーティスト「キュウソネコカミ」が対談します。

ビジネスでもカルチャーでも、誰かに見つけられ、応援されるには「自分をどう見せるか」「どう伝えるか」が問われる時代です。当トークセッションでは、「見つけたい側／見つけられる側」それぞれの視点から、“会いたくなる存在”の条件を掘り下げます。「なぜ『会いたい』と思うのか？」「どんな言葉が心を動かすのか？」「自分らしさをどう届け、どう引き寄せるのか」などにフォーカスします。「見つけてほしい人に、見つけてもらえる存在」になるためのヒントを探るセッションです。

トークセッション開催概要

タイトル

"自分らしさ"で引き寄せる──魅せる技術、伝える技術

日時

2025年9月17日（水）16:00～16:30（予定）

詳細ページ

https://fes.spark-awards.com/

参加費

無料

参加方法

SxPARK Fes 2025公式ホームページにて、参加申込を受け付けます。

https://fes.spark-awards.com/

＜翌日開催のトークセッション＞

翌日18日の17時30分からトークセッション「＃AIラップバトルの可能性～人間×AIが生み出す新しいエンタメの未来」も実施予定です。当セッションは、神戸大学 国際文化学研究科 助教 三林 亮太氏と梅田サイファーメンバーのKennyDoes氏、KBD氏、KOPERU氏が登壇します。大阪発の人気ヒップホップクルー・梅田サイファーとのラップバトルに、AIが挑みます。

SxPARK Fes 2025について

「SxPARK Fes」は、大阪産業局が推進する「次世代産業人材育成・活躍促進プロジェクト」の取り組みの一つです。「次世代産業人材育成・活躍促進プロジェクト」を通して、大学発スタートアップをめざす人材や、グローバルな活躍をめざすテクノロジー人材の発掘・育成に取り組んでいます。

当イベントは、大阪府や独立行政法人情報処理推進機構（IPA）、デジタル人材共創連盟等と連携し、「きみの“好き”が社会を変える、次の時代を創るテッククリエイターの祭典」をテーマに開催されます。イベントでは、さまざまな業界で活躍する登壇者によるトークセッション、若手テック人材やスタートアップ等によるブース展示、交流会を実施予定です。

当社が運営するサービス「OfferBox」は、「SxPARK Fes」を共催しています。

キュウソネコカミについて

2010年、兵庫県西宮市にて結成されたロックバンド(現在も西宮在住)。2025年には自身初の主催フェス「極楽鼠浄土」開催し、会場である神戸ワールド記念ホールをSOLD OUTさせる。日常の不満や社会風刺をユーモラスに歌い上げる独自のスタイルで人気を集め、観客を巻き込む一体感のあるライブパフォーマンスは、毎年全国各地のイベントで多くのファンを魅了している。2025年はキュウソネコカミ結成15周年！中堅となり、さらにレベルアップしたキュウソの挑戦はまだまだ続く。

OfferBoxの概要

OfferBoxは企業から学生にオファーを送る新卒採用サービスです。企業は「会いたい学生」の情報を検索して効率的にアプローチができます。学生は、知らない企業や業界からのオファーにより自身の可能性を拡げることが可能です。当サービスは、オファー型、逆求人型、ダイレクトリクルーティング、スカウト型サービスなどと呼ばれています。

OfferBoxにおける2026年卒業予定学生は232,500名以上が登録。企業側では累計21,200社以上が登録（※1）しています（2025年8月末時点）。

学生向けOfferBox公式サイト(https://offerbox.jp/)

企業向けOfferBox公式サイト(https://offerbox.jp/company/)

※1：登録企業数とはこれまで当社アカウントを開設した企業数であり、現時点で利用していない企業を含みます。

会社概要

株式会社i-plug

【代表取締役】中野智哉

【従業員数】299名（※単体／2025年3月31日現在）

【公式サイト】https://i-plug.co.jp

【所在地】大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8 セントアネックスビル3階

【グループ会社】

・株式会社イー・ファルコン（https://www.e-falcon.co.jp）

主なサービス：適性検査eF-1G（https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g）

・株式会社マキシマイズ（https://maximise.jp）

主なサービス：Tsunagaru就活（https://tsunashu.com）



