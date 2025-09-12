グロースリンク税理士法人 中途採用向け会社説明会開催のお知らせ

グロースリンク税理士法人

グロースリンク税理士法人（愛知県名古屋市中村区、代表：鶴田幸久）は、対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式で、9月～12月に中途採用向け会社説明会を開催いたします。


本説明会では、当法人の概要や業務内容について詳しくご紹介します。


実際にオフィスをご見学いただけるほか、質疑応答の時間も設けております。当法人での働き方やキャリアについて直接質問できる貴重な機会です。


税理士事務所への転職をお考えの方、税理士試験の勉強をしながらキャリアを積みたい方など、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。




＜開催概要＞

対象：社会人の方、税理士試験勉強中の方


日時：全日程19:00～20:30


　　　・9月17日（水）


　　　・10月22日（水）


　　　・11月19日（水）


　　　・12月17日（水）


開催形式：ハイブリッド開催（対面＋オンライン）


対面開催場所：〒453-6119


　　　　　　　愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12


　　　　　　　グローバルゲート19F


内容：・会社説明、業務説明


　　　・オフィス見学


　　　・質疑応答、アンケート


参加申し込み：以下のURLよりお申し込みください。


　　　　　　　https://forms.gle/sWK7JtZDJp7vzMbZ8



＜会社概要＞　　　　　

名称：グロースリンク税理士法人


代表：鶴田 幸久


開業：平成18年8月


設立：平成22年5月


コーポレートサイト：https://www.tsurutax.com/


採用サイト：https://growthlink-recruit.com/


事業内容：経営支援に特化した専門部隊がお客様のステージとニーズにマッチしたサービスをご提供しています。経営者の一番身近なパートナーとなり、財産面・経営面を安心して次代に繋ぐまで一生涯のお付き合いをするつもりで、会社の経営全般と経営者様を組織としてご支援させていただいております。



＜本件に関するお問い合わせ＞

グロースリンク税理士法人　総務部 広報


E-mail：gl-kouhou@tsurutax.com