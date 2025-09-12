【モグモ】『CO-CREATION SUMMIT 2025 powered by ecforce』にてCUSTOMER ENGAGEMENT AWARDを受賞

株式会社Oxxx

家族の成長を支えるライフスタイルブランド「モグモ」を運営する株式会社Oxxx（本社：福岡県福岡市、代表取締役：黒瀬優作、以下オックス）は、株式会社SUPER STUDIO（本社：東京都目黒区、代表取締役社長 CEO：林紘祐、以下SUPER STUDIO）主催の『CO-CREATION SUMMIT 2025 powered by ecforce』にてCUSTOMER ENGAGEMENT AWARDを受賞したことをお知らせいたします。

左から代表 黒瀬、CRM担当 西永、執行役員 安田、マーケティング担当 吉田

SUPER STUDIOが主催する『CO-CREATION SUMMIT 2025 powered by ecforce』のアワード授賞式では、統合コマースプラットフォーム『ecforce』を通じて、さまざまなチャレンジや成果に繋がる取り組みをした事業者を表彰し、その取り組みや活躍を讃え、コマース領域のさらなる進化につなげていくことを目的としています。CUSTOMER ENGAGEMENT AWARDは、顧客との継続的な関係を構築し、ブランドロイヤリティを高めた事業者に送られる賞です。

この度、冷凍幼児食「モグモ」における、子育て世代に寄り添った商品設計や顧客とのきめ細やかなコミュニケーションを通じた深い関係構築、さらに充実したサポート体制を評価いただき、CUSTOMER ENGAGEMENT AWARDを受賞する運びとなりました。

選出理由

以下2点により、CUSTOMER ENGAGEMENT AWARDに選出されました。

受賞コメント

- 幼児期における子育て世帯の食卓の課題に対して、冷凍食品での「安心」「おいしさ」「時短」を実現し、親子の健やかな成長を支える新たな選択肢を提供した点- CRMに注力し、顧客との継続的な関係構築を実現したことによりLTV（顧客生涯価値）を向上させた点

株式会社Oxxx 代表取締役 黒瀬 優作

「このたびの受賞は、モグモをご利用いただいているお客様、常に妥協なく改善を重ねるチームやパートナー企業、そしてSUPER STUDIO様、皆様に支えていただいたおかげです。心より感謝申し上げます。

“そだて、食卓！“をコンセプトに、これからお客様の声と真摯に向き合い、満足いただける価値提供を磨き続けてまいります。」



モグモでは引き続き、子育て世帯をはじめ、より多くのご家庭に笑顔とゆとりを届ける家族の成長を支えるライフスタイルブランドとして、ご家族の暮らしとお子さまの健やかな成長を支えるサービスを展開してまいります。

■幼児食ブランド「モグモ」について

モグモは、管理栄養士が監修し、無添加メニューが多数揃っている幼児期の食卓の悩みがなくなる冷凍幼児食です。

1食543円（8食プランの場合）で子どもが喜ぶ食事が3分で完成するサービスを提供しています。現在では累計300万食以上を突破いたしました。

【料金・プラン】

8食プラン：1食あたり580円（税込）

12食プラン：1食あたり550円（税込）

18食プラン：1食あたり495円（税込）

※お届けサイクルは2週間、3週間、4週間からお選びいただけます

モグモ公式サイト：https://mogumo.jp/

※法人様向けの福利厚生プランや保育園向けのプランもございますので、お気軽にお問い合わせください

【会社概要】

会社名：株式会社Oxxx(Oxxx Inc.)

代表者 ：代表取締役社長 黒瀬優作

所在地 ：福岡県福岡市中央区大名１丁目８－６ HCC BLD 4階

設立日 ：2021年3月3日

事業内容：冷凍宅配幼児食「モグモ」の企画・運営

ECサイト運営代行

URL ：https://oxxx.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Oxxx 広報

E-mail：contact@oxxx.jp