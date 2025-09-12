ご自宅のお風呂であの時代を感じられる入浴剤『いい湯旅立ち にごり炭酸湯 江戸百華』『いい湯旅立ち にごり炭酸湯 昭和レトロ まちの駄菓子商店』『いい湯旅立ち 昭和レトロ 懐かし純喫茶』数量限定発売
左から、いい湯旅立ち にごり炭酸湯 江戸百華 12錠入／いい湯旅立ち 昭和レトロ まちの駄菓子商店 12錠入／いい湯旅立ち 昭和レトロ 懐かし純喫茶 16包入
白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、温泉成分配合の薬用入浴剤「いい湯旅立ち」シリーズから、錠剤タイプの『同 にごり炭酸湯（たんさんとう）江戸百華 12錠入／昭和レトロ まちの駄菓子商店 12錠入』、粉末分包タイプの『同 昭和レトロ 懐かし純喫茶 16包入』を9月25日より数量限定で発売いたします。
薬用入浴剤「いい湯旅立ち」は、風情漂う香りとしっとりした湯上がり感で、ご自宅等で気軽に温泉気分を楽しめるシリーズです。温泉成分が温浴効果を高めて血行を促進し、疲労回復や肩のこり等に効果があります。また、幅広い世代の方々にご使用いただける、ほっこりしたやさしいパッケージデザインも好評をいただいています。
そして今回、錠剤タイプから『いい湯旅立ち にごり炭酸湯 江戸百華 12錠入』『同 昭和レトロ まちの駄菓子商店 12錠入』、粉末分包タイプから『いい湯旅立ち 昭和レトロ 懐かし純喫茶 16包入』の3種類のレトロコンセプトの商品を数量限定で発売いたします。各時代を感じられるパッケージデザインと４種の香りのにごり湯が楽しめます。また、保湿成分として錠剤タイプにはチンピエキスとショウガエキス、粉末分包タイプにはチンピエキスとトウキエキスを配合しています。
「いい湯旅立ち」シリーズで売場を彩り、市場のさらなる活性化を目指してまいります。
≪商品特長≫
≪いい湯旅立ち にごり炭酸湯（たんさんとう）江戸百華 12錠入≫
≪いい湯旅立ち にごり炭酸湯 昭和レトロ まちの駄菓子商店 12錠入≫
●炭酸ガスが温浴効果を高め血行を促進し、冷え症や肩のこり・腰痛に効果があり、
一日の疲れをやわらげます。
●温泉成分（硫酸ナトリウム）の働きで、湯上がり後もポカポカ感が続きます。
●しっとりした湯上がり感。保湿成分配合（チンピエキス、ショウガエキス）。
●にごり湯タイプ
【香り／湯の色】
いい湯旅立ち にごり炭酸湯 江戸百華 12錠入
華やかな時代を彩るお花の香りでタイムスリップバスタイム
●ほんのり華やぐ桜の香り／乳桃色の湯
●懐かしく優しい朝顔の香り／乳紫色の湯
●甘く上品な芍薬（しゃくやく）の香り／乳白色の湯
●風雅に広がる椿の香り／乳紅色の湯
いい湯旅立ち にごり炭酸湯 昭和レトロ まちの駄菓子商店 12錠入
昭和レトロな気分に浸る懐かしいお菓子の香りで思い出バスタイム
●すっきりと爽やかなミニラムネの香り／乳青色の湯
●甘酸っぱくまろやかなスイートヨーグルの香り／乳白色の湯
●やさしい甘さのさくらんぼ餅の香り／乳桃色の湯
●あまくジューシィなグレープガムの香り／乳紫色の湯
【効能】
疲労回復、冷え症、肩のこり、あせも、しっしん、荒れ性、にきび、腰痛、神経痛、痔、リウマチ、しもやけ、ひび、あかぎれ 医薬部外品
≪商品概要≫
●いい湯旅立ち にごり炭酸湯 江戸百華 12錠入
・希望小売価格：オープン
・内容量：45g×12錠
●いい湯旅立ち にごり炭酸湯 昭和レトロ まちの駄菓子商店 12錠入
・希望小売価格：オープン
・内容量：45g×12錠
◆発売日：2025年9月25日
◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター
≪商品特長≫
≪いい湯旅立ち 昭和レトロ 懐かし純喫茶 16包入≫
●4種類の風情漂う香りと湯色で、にごり湯の温泉気分を楽しめます。
●温泉成分（炭酸水素ナトリウム、硫酸ナトリウム）が温浴効果を高め血行を促進し、
疲労回復や肩のこり等に効果があります。
●しっとりした湯上がり感。保湿成分配合（チンピエキス、トウキエキス）。
●にごり湯タイプ
【香り／湯の色】
都会の喧騒から離れてゆったり過ごした純喫茶を懐かしむ思い出バスタイム
●深くコクのあるホットコーヒーの香り／乳焦茶色の湯
●気持ちときめくメロンソーダの香り／乳緑色の湯
●甘くほろ苦いカラメルプリンの香り／乳琥珀色の湯
●きらめき映えるフルーツミックスパフェの香り／乳橙色の湯
【効能】
疲労回復、肩のこり、腰痛、リウマチ、冷え症、しもやけ、にきび、痔、ひび、あかぎれ、荒れ性、あせも、しっしん、神経痛 医薬部外品
≪商品概要≫
●いい湯旅立ち 昭和レトロ 懐かし純喫茶 16包入
・希望小売価格：オープン
・内容量：25g×16包
◆発売日：2025年9月25日
◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター