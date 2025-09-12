【2枚目が最大100%OFF！】ピザハットがお持ち帰りで「2枚目タダ」、配達でも「2枚目半額」の神キャンペーンを9月11日（木）から開催！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役社長：篠崎 幸男、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2025年9月11日（木）から、2枚目対象のピザがお持ち帰りで無料、配達でも半額でセットになる超おトクなキャンペーンを開催中！

今回のキャンペーンでは、PREMIUM、SPECIAL、WONDERFUL、ENJOYの4つの価格カテゴリーのピザの中から、1枚目にPREMIUM、SPECIAL、WONDERFULの全品からお好きなピザをご注文いただくと、2枚目はENJOYとWONDERFULの人気ピザがなんとお持ち帰りで無料に！配達では通常価格の半額でお楽しみいただけます。つまり、お持ち帰りなら実質1枚分のお値段で2枚のピザが楽しめちゃう、物価高の今だからこそ是非活用していただきたい神キャンペーンです！

ピザ大好きさんはもちろん、食べ盛りのお子さんがいるご家族や友人とのパーティーに、この秋最大級のピザ祭りをピザハットで満喫しちゃいましょう！

※本リリース記載の価格はすべて税込です

※画像はイメージです

＜本リリースのポイント＞

１.まさかのお持ち帰りで2枚目対象のピザが最大100%OFFという特大キャンペーンが2025年9月11日（木）からついに始動！

２.2枚目対象のピザがお持ち帰りで100%OFF、配達で50%OFFで食べられるキャンペーンのご紹介！

この秋、ピザハットが太っ腹すぎるキャンペーンを開催しています！2025年9月11日（木）から、なんとお持ち帰りなら2枚目対象のピザが無料、配達でも2枚目が半額になるという、まさに「神キャンペーン」がスタート！お持ち帰りなら1枚分の値段で2枚のピザが楽しめるという、この秋最大のピザ祭りがやってきました！

1枚目の対象ピザは、贅沢な具材をふんだんに使った「PREMIUM」、ピザハットの特別な逸品「SPECIAL」、そして驚きと美味しさが詰まった「WONDERFUL」の全品！どのピザを選んでも、このおトクなキャンペーンが適用されます。

2枚目の対象ピザは、定番人気の「ENJOY」と「WONDERFUL」の全品から選べるので、いろんな味の組み合わせが楽しめちゃいます！家族みんなで違う味を楽しむもよし、友達とシェアするもよし！

2枚目対象のピザがお持ち帰りで100%OFF、配達でも50%OFFという破格の割引率は、まさに今だけの大チャンス！秋の行楽シーズンや、スポーツ観戦のお供に、おうちパーティーに、ピザハットのピザをこの機会にぜひお楽しみください！

さあ、この秋最大のピザ祭りをお見逃しなく！

※PREMIUM、SPECIAL、WONDERFUL、ENJOYは4つは、それぞれ価格で分類されています。

それぞれの分類の詳細はこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025-autumn(https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025-autumn)

■キャンペーン概要

1枚目対象ピザのご注文で、2枚目対象のピザがお持ち帰りで無料、配達で通常価格から半額に！

※1枚目対象ピザ：PREMIUM／SPECIAL／WONDERFUL

※2枚目対象ピザ：ENJOY／WONDERFUL

※対象ピザは限定です。

※1枚目ピザは通常価格での販売となります。

※お選びいただけるピザ２枚の組み合わせは同サイズです。

※Sサイズは一部店舗・ハンドトス生地限定販売です。

※店舗により対象商品が異なる場合があります。一部商品は数量限定につき販売を終了する場合があります。

※商品の受渡し方法、お選びいただくピザの種類・生地・サイズで価格が異なります。

※ピザのハーフ＆ハーフはできません。

※ピザの追加トッピングは割引の対象外です。

※記載内容は予告なく変更または終了する場合があります。

■注文方法

●ピザハットオンライン（公式サイト・アプリ）からの場合：

ホーム画面から配達先またはお持ち帰り店舗を指定し、キャンペーンメニューよりお願いします。

メニューが表示されない場合はホーム画面「変更する」から再度店舗を選び直し、利用店舗を設定してください。

●来店・電話からの場合：

対象ピザ・組み合わせを限定しております。

当キャンペーン利用の旨を店舗従業員へお伝えください。

※当キャンペーンは原則ピザハットオンライン限定のサービスです。ピザハットオンラインからのご注文なら対象ピザ内全ての組み合わせがお選びいただけます。

■キャンペーン対象期間

2025年9月11日（木）～

■対象店舗

全国のピザハット店舗（一部を除く）

※一部店舗はお持ち帰り専門店のため、配達を行っていません。

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025-autumn(https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025-autumn)

【企業情報】

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2025年9月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：代表取締役社長 篠崎 幸男

店舗数：全国600店舗以上（2025年9月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025-autumn(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025-autumn)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025-autumn(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025-autumn)