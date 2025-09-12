Marvel株式会社とのシルバーパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
■内容
■契約期間
■法人名
■所在地
■代表者
■事業内容
■URL
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、Marvel株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
シルバーパートナー契約内容
■内容
メインスタンドバナー広告の掲出
■契約期間
2025年9月1日より
Marvel株式会社 代表取締役社長 河畑 福太郎 様 より ファン・サポーターの皆様へ
Marvel株式会社は、「誰もが輝く社会を創る」というミッションを掲げ、「挑戦・誠実・共創」という3つのバリューを胸に、挑戦する人々の可能性を信じ、テクノロジーの力で未来を切り拓いています。
水戸ホーリーホックが大切にする「協働」「挑戦」「本物」という価値観は、私たちのDNAそのものです。ピッチで挑み続ける選手たちの姿に、私たちは「挑戦」を、サポーターと一体となる熱気の中に「共創」を、そして真摯な姿勢に「誠実」を感じています。
このたび、パートナーとして共に歩めることを大変誇りに思います。スポーツもビジネスも、未来を切り拓くのは“挑戦する力”です。私たちはクラブと共に、次世代を担う若者が夢に向かって挑戦できる環境を育み、地域から新しい未来を創造していきます。
挑み続けろ、水戸ホーリーホック！挑戦するすべての人々と、輝く未来を共に創ろう！
引き続き、温かいご声援をよろしくお願いいたします。
法人概要
■法人名
Marvel株式会社
■所在地
東京本社：東京都港区西麻布3-21-20 霞町コーポ B1
大阪支店：大阪府大阪市北区梅田1丁目2-2 大阪駅前第2ビル12-12
■代表者
代表取締役社長 河畑 福太郎
■事業内容
システムインテグレーション事業
HR事業
・有料職業紹介事業（13-ユ-317341）
・採用コンサルティング、RPO
AI事業
・ChatGPT研修、管理職向け研修等
■URL
https://marvel.engineer/