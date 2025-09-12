Marvel株式会社とのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、Marvel株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

メインスタンドバナー広告の掲出

■契約期間

2025年9月1日より

Marvel株式会社 代表取締役社長 河畑 福太郎 様 より ファン・サポーターの皆様へ

Marvel株式会社は、「誰もが輝く社会を創る」というミッションを掲げ、「挑戦・誠実・共創」という3つのバリューを胸に、挑戦する人々の可能性を信じ、テクノロジーの力で未来を切り拓いています。

水戸ホーリーホックが大切にする「協働」「挑戦」「本物」という価値観は、私たちのDNAそのものです。ピッチで挑み続ける選手たちの姿に、私たちは「挑戦」を、サポーターと一体となる熱気の中に「共創」を、そして真摯な姿勢に「誠実」を感じています。

このたび、パートナーとして共に歩めることを大変誇りに思います。スポーツもビジネスも、未来を切り拓くのは“挑戦する力”です。私たちはクラブと共に、次世代を担う若者が夢に向かって挑戦できる環境を育み、地域から新しい未来を創造していきます。

挑み続けろ、水戸ホーリーホック！挑戦するすべての人々と、輝く未来を共に創ろう！

引き続き、温かいご声援をよろしくお願いいたします。

法人概要

■法人名

Marvel株式会社

■所在地

東京本社：東京都港区西麻布3-21-20 霞町コーポ B1

大阪支店：大阪府大阪市北区梅田1丁目2-2 大阪駅前第2ビル12-12

■代表者

代表取締役社長 河畑 福太郎

■事業内容

システムインテグレーション事業

HR事業

・有料職業紹介事業（13-ユ-317341）

・採用コンサルティング、RPO

AI事業

・ChatGPT研修、管理職向け研修等

■URL

https://marvel.engineer/