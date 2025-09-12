次世代ワークフロー型AIエージェント SamuraiAI、「NRF 2025: Retail′s Big Show Europe」に出展！

株式会社Kiva

株式会社Kiva（本社：東京都中央区、代表取締役：磯崎 裕太、以下 Kiva）は、2025年9月16日（火）～9月18日（木）にフランス・パリにて開催される「NRF 2025: Retail's Big Show Europe」に出展することをお知らせいたします。

▶︎ https://www.nrfbigshoweurope.com/en(https://www.nrfbigshoweurope.com/en)

■NRF 2025: Retail's Big Show Europe とは

NRF 2025: Retail’s Big Show Europe は、フランス・パリで開催されるヨーロッパ最大級の小売イベントです。長年続く「Paris Retail Week」と世界的に知られる「National Retail Federation（NRF）」が初めて連携し、ヨーロッパと北米を結ぶ国際的なプラットフォームとして実現します。テーマは「Retail Together」です。

パンデミックから5年、小売業界は新しい世代の消費者に対応するため進化を続けており、人工知能による革新が加速する一方で、政治的変化や経済不安にも直面しています。本イベントでは、統合型コマースや店舗デザイン、物流・サプライチェーン、CSR・ESG、マーケットプレイス拡大、決済やCRM、データ活用など、業界の主要課題と機会について包括的に議論されます。

最新のソリューションや未来のトレンドを知り、世界中から集まる15,000人以上の小売プロフェッショナルと交流できる、まさに小売業界の未来を「共に創る」ためのイベントです。

■SamuraiAI について

「SamuraiAI」では、ユーザーが自然言語で業務ワークフローを作成すると、その内容に基づきAIが *PC画面上のGUI操作を自動で実行します。従来のチャット指示型AIとは異なり、都度の入力や確認を必要とせず、あらかじめ自然言語で指示された内容に従って自律的に業務を進行できる点が大きな特長です。

*※リリース時点ではブラウザ操作やMCP連携を中心に対応しており、今後はPC全体の操作にも順次対応予定です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=N2D9w7wyAj0 ]▶︎ https://samuraix.ai(https://samuraix.ai)

■特長とメリット

- チャットの手間を削減し、効率性を向上一般的なチャット形式のAIサービスでは、ユーザーが一つひとつの操作を指示し、結果を確認しながら調整する必要があります。「SamuraiAI」では、あらかじめ定義されたワークフローに基づき、AIが一連の操作を自動で遂行します。特に繰り返し作業や定型業務において、高い効率化が見込まれます。- ワークフローの視覚的編集が容易自然言語から生成されたワークフローは、画面上で直感的に編集・調整が可能。ノーコードで操作できるため、専門的なIT知識がなくても、誰でも簡単に業務プロセスの構築・改善が行えます。- 自然言語での業務指示が可能従来の自動化ツールでは、操作フローやルールを細かく定義・設定する必要があり、導入や変更に時間と専門知識が求められてきましたが「SamuraiAI」は人に指示するような自然言語での指示が可能です。

■主な活用事例

- 紙の領収書をシステムへ連携- 名刺交換後のSFA連携・アプローチ- ECサイト運営の商品登録- 候補者に最適化されたスカウト送信- 新入社員のアカウント発行- データ入力・資料作成- 競合・営業先分析、資料作成- メールチェック・送信、商談調整

