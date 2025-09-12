iPhone17対応「楽貼りフィルム」新登場！ガイド枠付きで誰でも失敗ゼロ、覗き見防止＆硬度10Hの強化ガラス保護フィルム

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社貼りやすさ革命！iPhone17 保護フィルム「楽貼りフィルム」覗き見防止×硬度10Hでスマホ画面を強力ガード

L&Lライブリーライフ株式会社（所在地：東京都）は、最新のiPhone17シリーズに完全対応した新製品「楽貼りフィルム」を発売いたしました。本製品は、強靭な10H表面硬度を誇るガラス素材を採用し、大切なスマートフォンのディスプレイを傷や衝撃からしっかり守ります。さらに、初心者でも簡単に貼れる「ガイド枠」付きで、フィルム貼りに不安を感じていた方にも安心してご使用いただけるのが特長です。

貼り付け失敗ゼロを目指す“ガイド枠設計”

従来の保護フィルムは「気泡が入ってしまう」「位置がずれてしまう」といった失敗がつきものでした。楽貼りフィルムは、専用のガイド枠を同梱することで、誰でも正確に位置合わせが可能。ワンタッチでスムーズに貼り付けられ、気泡やズレを防止します。

表面硬度10Hで圧倒的な耐久性

日常生活で避けられない鍵やコインとの接触にも耐える10H硬度を実現。従来の強化ガラスをさらに進化させ、画面を美しいまま長期間キープできます。また、衝撃にも強く、万が一の落下時にもスマートフォンのディスプレイを守ります。

覗き見防止機能でプライバシーを保護

電車やカフェなど公共の場での使用に配慮し、左右からの覗き見を防止する特殊加工を採用。大切な個人情報やプライベートなやり取りをしっかりガードします。

iPhone17シリーズに完全対応

iPhone17、iPhone17 Proはもちろん、iPhone16/15/14/13シリーズにも対応。モデルごとに最適化された設計により、端末の形状にぴったりフィットします。

製品概要

表面硬度10Hの強化ガラスで傷・衝撃を防止

ガイド枠付きで誰でも簡単・正確に貼り付け可能

覗き見防止機能で安心のプライバシー保護

iPhone17／iPhone16シリーズに幅広く対応

製品名：楽貼りフィルム

・素材：日本製硝子

・硬度：10H表面硬度

・数量：2枚セット

・保護範囲：全面保護

・厚み：約0.26mm

・通常価格：1280円（2枚セット）

楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g302567/ (https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g302567/)

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/g302567.html

L&Lライブリーライフ株式会社は、これからも「安心」「便利」「快適」をキーワードに、ユーザーに寄り添ったスマートフォンアクセサリーを展開してまいります。

ライブリーライフ株式会社について

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、創業当初3名でスタートしたショップが、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連アイテムを取り扱う専門企業へと成長しました。2024年8月現在、私たちは日本、欧米、東南アジアなどのショッピングモールに展開し、1000万人以上のお客様にご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。



【会社概要】

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社

代表者：代表取締役社長 志田英知

所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F

TEL：042-512-8274

URL：https://livelylife.jp/

E-Mail：marketing@livelylife.jp

事業内容：・スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどの電子機器や生活家電、スマートフォン関連アクセサリー、アウトドアやスポーツ関連アイテムなどの商品仕入れ

・自社サイト、各ショッピングモール店舗の運営