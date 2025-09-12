eスポーツチーム「SCARZ」Honor of Kings部門が『Honor of Kings Major East League 2025 Fall』 に出場
『Honor of Kings Major East League Fall 2025』について
株式会社XENOZが運営するプロeスポーツチーム「SCARZ」のHonor of Kings部門が2025年9月11日(土)～開催される『Honor of Kings Major East League 2025 Fall』 に出場いたします。本大会はランキング週・サバイバル週を経て、最終的に9月26日～27日に行われるプレイオフで東アジア地域王者を決定します。
プレイオフで優勝したチームは、世界最高峰の舞台である「Honor of Kings International Championship（KIC）」への出場権を獲得します。
SCARZ Honor of Kings部門の活躍にぜひご注目ください。
大会概要
◼️大会名
Honor of Kings Major East League 2025 Fall
◼️日程
ランキング週：9月11日～9月14日
サバイバル週：9月18日～9月21日
プレイオフ：9月26日～9月27日
◼️会場
マレーシア（オフライン開催）
参加チーム数：7チーム
◼️SCARZ試合スケジュール（日本時間）
グループステージの試合スケジュールは以下の通りです。
9月12日（金）
18:00～：SCARZ vs Gen.G Esports｜（オフ配信）SCARZ vs Astar Esports
9月13日（土）
24:00～：R8 Esports vs SCARZ｜（オフ配信）SCARZ vs CMF Esports
9月14日（日）
18:00～：Crazy Raccoon vs SCARZ｜24:00～：SCARZ vs Nongshim RedForce
※対戦相手や試合時間は変更となる可能性があります。最新情報はSCARZ公式X（旧Twitter）にて随時更新いたします。
SCARZ公式X: https://x.com/SCARZ5
◼️配信サイト
Youtube (https://www.youtube.com/@hokjp/streams)
◼️SCARZ Honor of Kings部門
Aruru（@MOBA_Aruru(https://x.com/moba_aruru?s=21&t=7HCnV1UVk_1r3pVjcRdPgg)）
M Feng
ASD（@botbotEA(https://x.com/botbotEA)）
ochik2（@_ochik2(https://x.com/_ochik2)）
HAO（@wangtinghao1314(https://x.com/wangtinghao1314)）
【Coach / Analyst】
Cold Grass
《株式会社XENOZ（SCARZ）とは》
株式会社XENOZは、esportsチーム「SCARZ」の運営をはじめとするesports事業を展開しています。その他にもアパレル/グッズの運営やeスポーツ施設の運営、eスポーツを活用したビジネス開発など幅広く手がけております。
2022年には、大丸松坂屋百貨店やパルコを有するJ. フロントリテイリンググループの一員となり、日本から世界に通用するeスポーツ企業を目指し、事業を行っております。
◼️ 株式会社XENOZ
《HP》https://www.scarz.net/
《X（旧：Twitter）》https://x.com/SCARZ5
《Instagram》https://www.instagram.com/scarz_jp/
◼️スポンサーに関するお問い合わせはこちら
https://www.scarz.net/contac(https://www.scarz.net/contact)