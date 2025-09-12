[Bowers & Wilkins 新製品] 707 Prestige Edition 日本のオーディオファイルのために誕生した、特別なプレミアム・コンパクト・スピーカー

株式会社ディーアンドエムホールディングス

英国生まれの世界的なハイエンド・オーディオブランドBowers & Wilkinsは、日本のオーディオファイルのために誕生した、特別なプレミアム・コンパクト・スピーカー「707 Prestige Edition」を2025年9月下旬に発売することをお知らせいたします。

Bowers & Wilkins史上、最もコンパクトなスペシャル・エディション

日本のオーディオファイルの間では、伝統的にコンパクトで高性能なスピーカーが人気を集めています。Bowers & Wilkinsの現行「700シリーズ」においても、日本国内で最も販売台数が多いスピーカーはシリーズ最小サイズのブックシェルフ・スピーカー「707 S3」です。そしてこの度Bowers & Wilkinsは、日本のオーディオファイルの嗜好に合わせて、707 S3をベースとした特別なプレミアム・コンパクト・スピーカー707 Prestige Editionを作り上げました。

Bowers & Wilkinsの歴史において、「801 D4 Signature」に代表されるような特別仕様のモデルは、「トゥイーター・オン・トップ」テクノロジーを採用するハイエンド製品のみをベースモデルとしてきました。707 S3のようにオーソドックスな箱型のスピーカーが採用されるのはこれが初めてのことです。

日本国内向けの入荷は1,000組を予定

日本国内に供給される707 Prestige Editionは、1,000組を予定。また、2025年12月までの入荷は、約400組を見込んでおります。

707 Prestige Edition サントス・グロス

希望小売価格：330,000円（2台1組・税込）

707 S3 グロス・ブラック

希望小売価格：293,700円（2台1組・税込）

707 S3 サテン・ホワイト / モカ / ローズナット

希望小売価格：281,600円（2台1組・税込）

Prestige Editionの名にふさわしい音質と仕上げ

707 Prestige Editionは、707 S3をベースとしながら、最新のSignatureモデルの技術を取り入れることで、より深い響きとよりクリアなサウンドを実現しています。外観についてもスペシャル・エディションにふさわしいラグジュアリーなサントス・グロス仕上げを採用しています。

12回に及ぶクリアラッカー塗装を施したサントス・グロス仕上げ

707 Prestige Editionには、木目が美しい突板が貼られた肉厚で高密度なMDF材のエンクロージャーに、12回に及ぶクリアラッカー塗装が施されたラグジュアリーなサントス・グロス仕上げを採用しています。通常の700シリーズのグロス・ブラック仕上げでは、9回のクリアラッカー塗装行っていますが、707 Prestige Editionでは、それを上回る12回の塗装工程を丁寧に繰り返すことにより、より深く美しく輝く光沢を実現しました。そして、塗膜の厚みの違いはサウンドにも影響を与えます。707 Prestige Editionのサウンドは、その特別な外観にふさわしいクリアネスと深みを有するものとなっています。

800 Series Signatureと同じ開口率の高いグリル・メッシュ

707 Prestige Editionは、Bowers & Wilkinsのラウドスピーカーが提供する素晴らしい高音域のクオリティをさらに高めるために、FEA（有限要素解析）によって最適化された新しいデザインのトゥイーター・グリルメッシュを導入しています。801 D4 Signature / 805 D4 Signatureで初めて採用されたこのグリル・メッシュは、開口率と剛性のバランスの最適化をさらに突き詰めたもので、これまで以上に開放的で、解像度と空間表現の両方に改善をもたらしています。Bowers & Wilkinsの研究開発施設であるSRE（Southwater Research & Engineering）のエンジニアは「このグリル・メッシュがもたらす音質の違いは、誰が聴いても分かるほどのものだ」とコメントしています。

700 Series Signatureと同じ、高品位な真鍮コアを搭載した新型のスピーカーターミナル

スピーカーへの信号の流れをよりクリーンなものにするため、702 S3 Signature / 705 S3 Signatureと同じ高品質の真鍮コアを採用した、新型のスピーカーターミナルが搭載されています。

これらの特別な仕上げとパーツの採用により、高音域のみならず、中低域のサウンドもより洗練され、すべての音域においてクリアネス、明瞭度、音像の厚み、空間表現力など音楽表現の要となる要素が高次元でバランスしたPrestige Editionの名を冠するにふさわしいサウンドを実現しています。

707 Prestige Edition

ブックシェルフ・スピーカー

希望小売価格：330,000円（2台1組・税込）

JANコード

707S3/PE（サントス・グロス）4951035079881

Bowers & Wilkinsについて

1966年に英国で設立されたBowers & Wilkinsは、50年以上にわたり高性能オーディオ技術の最前線において業界をリードし続けてきました。Bowers & Wilkinsは、革新性と音質の新たな基準となるホームスピーカー、ヘッドフォン、カスタムインストール製品、カーオーディオ製品を設計・製造することで、数え切れないほどの賞と世界有数のレコーディングスタジオやミュージシャンからの称賛を受けてきました。この評価は、最上級のサウンドと比類のないリスニング体験を追求する私たちの揺るぎない姿勢に向けられたものです。

www.bowerswilkins.com/ja-jp

