本日9/12（金）22時より配信スタート！90万DLを突破したCLLENNの人気BLマンガ『イておわ』原作の台湾ドラマ『秘密關係 Secret Lover』が、ついに日本上陸！

DMMグループのデジタルコミック出版社である株式会社CLLENN（本社：東京都港区、代表取締役：布川敦司、以下「CLLENN」、読み「シレン」）は、人気BL（ボーイズラブ）マンガ『イッて終わりなわけがない！』（通称：『イておわ』）の台湾実写ドラマ版『秘密關係 Secret Lover』の日本国内配信を、本日9月12日（金）22時より開始することをお知らせいたします。

また、ドラマ配信に合わせて、キャストそれぞれの表情を“ゼロ距離”で楽しめるショートドラマ版の配信も開始いたします。

本作は台湾・韓国などを中心に海外で先行配信され、YouTube無料公開の第1話は累計270万回再生を突破。韓国、アメリカ、BLドラマの本場・タイなどの各海外配信プラットフォームの総合ランキングでTOP5入りを果たすなど、各地で大きな反響を呼んでいます。「日本でも早く観たい！」という声が相次ぐ中、ついに本日9月12日（金）22時より、日本配信がスタートいたします。友情と恋心が交錯する、幼なじみ2人の秘密の青春ボーイズラブストーリー。台湾で実写化され大きな話題を呼んだ日本原作のBLドラマが、ついに日本に逆輸入！心揺さぶるストーリーをぜひ体感してください。

『秘密關係 Secret Lover』公式サイト：https://secretlover.jp(https://secretlover.jp)

■配信スケジュール

【タイトル】

『秘密關係 Secret Lover』

【配信日時】

2025年9月12日（金）22時より、第1話～第3話を同時配信開始（第1話は無料配信）

毎週金曜日最新話配信（全10話）

【配信プラットフォーム】

Amazon Prime Video / DMM TV / FOD / music.jp / カンテレドーガ 他

■キャストの表情を“ゼロ距離”で楽しめる！ショートドラマも同時配信開始！

『秘密關係 Secret Lover』の日本配信開始に伴い、ショートドラマ版「秘密關係 Secret Lover ゼロ距離ver」の配信もスタート！

ショートドラマ版では、キャストの表情にクローズアップした映像を見ることができ、登場人物たちの繊細な感情をより近くに感じることができます。スマホ視聴に最適化した縦型画面のため、いつでもどこでもスキマ時間に手軽に楽しむことができます。ぜひショートドラマ版もお見逃しなく！

※収録内容は通常ドラマ版と同様となります。OP・EDムービーは含まれません。

【タイトル】

「秘密關係 Secret Lover ゼロ距離ver」※ショートドラマ版

【配信日時】

2025年9月12日（金）22時より配信開始

毎週金曜日最新話配信（全115話）

【配信プラットフォーム】

タテドラ／POPCORN／mov／Helo 他

■ドラマあらすじ

『秘密關係 Secret Lover』は、じゃんけんをきっかけに始まる青春ラブストーリーです。幼馴染の俊晞、韓拓、曉陽は10歳の頃からいつも一緒でした。成長とともに恋心が芽生え、韓拓は自分の俊晞への想いが友情を超えていることに気づきますが、その感情を胸の内に秘めてきました。しかし、俊晞が幼馴染の曉陽に告白しようとしていることを知り、ついに自らの気持ちを伝えるため動き出します。やがて2人は恋人同士になりますが、周囲には親友だと偽りながら過ごさざるを得ず、甘い恋愛の裏で、乗り越えがたい壁に直面していくことになります。

■作品概要

【作品情報】

『秘密關係 Secret Lover』

出演：GUNO（王君豪／BUGVEL）、Chance（成晞）、ティファニー・アナイス・リン（林宴慈）、ジュリー・ユアン（袁子筑）、リン・ジアウェイ（林嘉威）

原作：こめおかしぐ『イッて終わりなわけがない！』

制作プロダクション：腦漿娛樂製作有限公司

ライセンス販売・宣伝（日本）：NAKACHIKA PICTURES

ライセンス販売（台湾・海外）：株式会社Asia&Nippon TV Communications

製作：株式会社CLLENN

【配信プラットフォーム】

下記にて、2025年9月12日(金)より配信予定

Amazon Prime Video / DMM TV / FOD / music.jp / カンテレドーガ 他

※レンタルで配信

※販売価格は各プラットフォームに準拠

【公式サイト】

https://secretlover.jp

【公式SNS】

公式X（旧Twitter）：https://x.com/secretlover_jp

公式 Instagram：https://www.instagram.com/secretlover.tw.official

【PV】

日本版60秒PV：

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=r6b9PcwYByw ]

スペシャルダイジェスト映像：

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=NWXFddorluI ]

【OST】

https://soundscape.net/a/107230

■原作情報

電子コミックは、シリーズ累計90万ダウンロードを超えるヒットを記録し、すでに本編が完結。コミック単行本としても第1巻から第3巻まで発売されています。

著者：こめおかしぐ

出版社：株式会社CLLENN（紙コミックスは株式会社ジーオーティー刊）

【あらすじ】

陸と拓真と陽奈は、大学生になっても仲のいい幼馴染み。陽奈に片想い中の陸は彼女を取られまいと、モテメンに成長した拓真をライバル視しては何かと勝負を挑んできた。

そんな陸の純情を弄ぶように、勝負はいつの間にかエスカレートして…。

クールで強引なモテ男×負けず嫌いな童貞男子の、ドキドキキャンパスライフ！

【電子書籍配信ページ】

https://1-oshimanga.com/p000131/

各電子書店で配信中

(C)こめおかしぐ／CLLENN

■CLLENNについて

CLLENNは、2023年9月にDMMグループの株式会社コミックストック、株式会社フューチャーコミックス、株式会社GIGATOON Studioが事業統合したデジタルコミック出版社です。総作品数は5,000を超え、国内トップクラスのコンテンツ数を誇ります。今後も国内外に向けた優良な電子書籍発のコミックを創作していきます。

ホームページ：https://cllenn.com/

編集者採用ページ：https://special.dmm.com/recruit-comic-editor/

トピックス一覧：https://cllenn.com/topics

採用広報公式X：https://x.com/cllenn_recruit

