iPhone 17シリーズ対応スマホケース＆保護フィルム、9月12日発売開始！～発売記念キャンペーンで最大20%OFF～

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

L&Lライブリーライフ株式会社（所在地：東京都）はAppleの最新機種「iPhone 17」シリーズに対応したスマホケースと保護フィルムを、2025年9月12日（金）より発売開始いたします。新作と人気商品を取り揃え、ユーザーの皆様に最適な選択肢を提供します。

商品ラインナップ

新しいiPhone 17をより快適に、そして安全に使用するためのアクセサリーを豊富にご用意しております。デザイン性と機能性を兼ね備えた商品で、ユーザーのライフスタイルに寄り添います。

絶対安心の10H高硬度ガラスフィルム

LivelyLifeを代表する看板商品が、10年の技術の結晶。

革新を重ね、楽天ユーザーからも数多くの高い評価を獲得しています。

購入はこちらへ：

https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g301310/(https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g301310/)

通常販売価格：1180円

SALE価格：944円

プライバシー重視の方必見！覗き見防止で安心のiPhoneフィルム

プライバシーを重視する方にオススメ！電車やバスの中でも安心。左右からの覗き見を防ぎ、あなたのプライバシーをしっかりガード。

購入はこちらへ：

https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g302554/

通常販売価格：1380円~

SALE価格：1173円~

目の健康を守る！ブルーライトカットフィルムで快適スマホライフ

目の健康を重視するならこのブルライトカットフィルムが最適！有害ブルーライトを軽減し、長時間のスマホ使用でも目が疲れにくい。大切な目を守るための選択肢。

購入はこちらへ：

https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g301474/



通常販売価格：1180円

SALE価格：1003円

楽貼りフィルム

LivelyLife最新発売の「楽貼りフィルム」です！自動塵を除去できます。初心者でもたった2ステップで完璧な貼付を実現可能です。

購入はこちらへ：

https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g302567/(https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g302567/)

通常販売価格：1380円～

SALE+COUPON価格：849円～

発売記念キャンペーン



発売を記念して、オンラインストアにて「iPhone 17発売記念キャンペーン」を開催いたします。キャンペーン期間中、対象商品が最大20%OFFとなる特別な機会をお見逃しなく。さらに、期間に応じて10%OFFなどの割引も実施いたします。

キャンペーン期間: 2025年9月12日（金）～9月17日（水）

内容: 対象商品を最大20%OFFで提供（割引率は期間により異なります）

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/livelylife/(https://www.rakuten.co.jp/livelylife/)

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/(https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/)

ライブリーライフ株式会社について

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、創業当初3名でスタートしたショップが、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連アイテムを取り扱う専門企業へと成長しました。2024年8月現在、私たちは日本、欧米、東南アジアなどのショッピングモールに展開し、1000万人以上のお客様にご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。



【会社概要】

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社

代表者：代表取締役社長 志田英知

所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F

TEL：042-512-8274

URL：https://livelylife.jp/

E-Mail：marketing@livelylife.jp

事業内容：・スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどの電子機器や生活家電、スマートフォン関連アクセサリー、アウトドアやスポーツ関連アイテムなどの商品仕入れ

・自社サイト、各ショッピングモール店舗の運営