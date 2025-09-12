iPhone 17シリーズ対応スマホケース＆保護フィルム、9月12日発売開始！～発売記念キャンペーンで最大20%OFF～
L&Lライブリーライフ株式会社（所在地：東京都）はAppleの最新機種「iPhone 17」シリーズに対応したスマホケースと保護フィルムを、2025年9月12日（金）より発売開始いたします。新作と人気商品を取り揃え、ユーザーの皆様に最適な選択肢を提供します。
商品ラインナップ
新しいiPhone 17をより快適に、そして安全に使用するためのアクセサリーを豊富にご用意しております。デザイン性と機能性を兼ね備えた商品で、ユーザーのライフスタイルに寄り添います。
絶対安心の10H高硬度ガラスフィルム
LivelyLifeを代表する看板商品が、10年の技術の結晶。
革新を重ね、楽天ユーザーからも数多くの高い評価を獲得しています。
購入はこちらへ：
https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g301310/(https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g301310/)
通常販売価格：1180円
SALE価格：944円
プライバシー重視の方必見！覗き見防止で安心のiPhoneフィルム
プライバシーを重視する方にオススメ！電車やバスの中でも安心。左右からの覗き見を防ぎ、あなたのプライバシーをしっかりガード。
購入はこちらへ：
https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g302554/
通常販売価格：1380円~
SALE価格：1173円~
目の健康を守る！ブルーライトカットフィルムで快適スマホライフ
目の健康を重視するならこのブルライトカットフィルムが最適！有害ブルーライトを軽減し、長時間のスマホ使用でも目が疲れにくい。大切な目を守るための選択肢。
購入はこちらへ：
https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g301474/
通常販売価格：1180円
SALE価格：1003円
楽貼りフィルム
LivelyLife最新発売の「楽貼りフィルム」です！自動塵を除去できます。初心者でもたった2ステップで完璧な貼付を実現可能です。
購入はこちらへ：
https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g302567/(https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g302567/)
通常販売価格：1380円～
SALE+COUPON価格：849円～
発売記念キャンペーン
発売を記念して、オンラインストアにて「iPhone 17発売記念キャンペーン」を開催いたします。キャンペーン期間中、対象商品が最大20%OFFとなる特別な機会をお見逃しなく。さらに、期間に応じて10%OFFなどの割引も実施いたします。
キャンペーン期間: 2025年9月12日（金）～9月17日（水）
内容: 対象商品を最大20%OFFで提供（割引率は期間により異なります）
楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/livelylife/(https://www.rakuten.co.jp/livelylife/)
Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/(https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/)
ライブリーライフ株式会社について
ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、創業当初3名でスタートしたショップが、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連アイテムを取り扱う専門企業へと成長しました。2024年8月現在、私たちは日本、欧米、東南アジアなどのショッピングモールに展開し、1000万人以上のお客様にご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。
【会社概要】
会社名：L&Lライブリーライフ株式会社
代表者：代表取締役社長 志田英知
所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F
TEL：042-512-8274
URL：https://livelylife.jp/
E-Mail：marketing@livelylife.jp
事業内容：・スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどの電子機器や生活家電、スマートフォン関連アクセサリー、アウトドアやスポーツ関連アイテムなどの商品仕入れ
・自社サイト、各ショッピングモール店舗の運営