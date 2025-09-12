「PRODUCT HISTORY CONFERENCE 2025」へゴールドスポンサーとして協賛、登壇のお知らせ

any株式会社

any株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役CEO：吉田和史、以下：any）は、2025年9月19日(金)・20日(土)の2日間にわたり開催される株式会社YOUTRUST主催「PRODUCT HISTORY CONFERENCE 2025」にゴールドスポンサーとして協賛し、登壇いたします。

■「PRODUCT HISTORY CONFERENCE 2025」とは

「プロダクトヒストリーカンファレンス2025」は、AIの進化とともに変わりゆく時代のプロダクト開発に光を当て、未来への手がかりを探るテックカンファレンスです。PdM・エンジニア・デザイナーなど、プロダクトづくりの実践者たちが登壇し、プロダクトの裏側にあるリアルな試行錯誤や、普段語られない失敗・迷いに迫ります。

■ 協賛の背景

any株式会社は、AIナレッジプラットフォーム「Qast」を通じて組織のナレッジマネジメントという30年来解がなかった領域に最適解を提供してきました。特にAI搭載以降、240%の成長を実現し、エンタープライズ向けSaaSとして多数の大企業様にご導入いただいております。

「PRODUCT HISTORY CONFERENCE 2025」が掲げる、AIの進化とともに変わりゆくプロダクト開発への注目に深く共感し、当社もAIとともに歩んできた開発の実体験を共有いたします。参加者の皆様との交流を通じて、これからのプロダクトの在り方と進化を探ってまいります。

■登壇について

テーマ：「AI搭載以降240%成長を実現したエンプラ向けSaaS」～ ビジネスインパクト創出の舞台裏 ～

日時：2025年9月20日(土) 14:00-14:20

会場：東京ミッドタウン ホール＆カンファレンス（六本木）ホールA

PRODUCT HISTORY CONFERENCE 2025会場内 ステージA

登壇者：any株式会社 代表取締役CEO 吉田和史

any株式会社 Product Team / Dev Unit テックリード 荒川 聖悟

テーマ：「Qast開発の裏側：AIと歩んだ効率化の道のり」

日時：2025年9/20(土) 12:30-12:50

会場：東京ミッドタウン ホール＆カンファレンス（六本木）ホールA

PRODUCT HISTORY CONFERENCE 2025会場内 ステージB

登壇者：any株式会社 Product Team / Dev Unit エンジニア 木原 泰洋

■「PRODUCT HISTORY CONFERENCE 2025」の概要

イベント名称：PRODUCT HISTORY CONFERENCE 2025

日程：2025年9月19日(金)・20日(土)

会場：東京ミッドタウン ホール＆カンファレンス（六本木）ホールA

主催：株式会社YOUTRUST

参加方法：事前登録制（参加費：無料）

公式サイト：https://lp-prohis.youtrust.jp

⚫︎ any株式会社について

私たちanyは、「個の幸福と組織の実利を両立する」をパーパスに掲げています。

このパーパスの元、ナレッジマネジメントを通して組織に新しい力を生み出し、よりよい社会を実現させるためにAIナレッジプラットフォーム「Qast」を提供しています。そのナレッジマネジメントというドメインはこれまで30年来解がなかった領域で、最適解を導きだすことに全力で取り組んでいます。

「Qast」は、社内の膨大な資料をアップロードすることで、ファイルの分類と要約を自動で行います。また、蓄積されたデータを参照し、業務で発生する質問に対して生成AIが自動で回答するRAG（Retrieval Augmented Generation）の仕組みを搭載しています。さらに、Q&AとKnowWho機能により、人々の知識や経験を引き出す“共創型“のナレッジマネジメントシステムです。

製造業や建設業、小売業を始めとする大企業にも多数の導入実績があり、既に80,000名以上のユーザーにご利用いただいています。

会社概要

・企業名：any株式会社

・代表者：吉田 和史

・所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F WeWork内

・設立：2016年10月3日

・事業内容：「Qast（キャスト）」の企画、開発、運営

・会社HP： https://anyinc.jp/

・採用HP： https://careers.anyinc.jp

・サービスサイト： https://qast.jp/

・運営メディア： https://qast.jp/media/