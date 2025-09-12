DX推進に欠かせない″データカタログ″を日本初解説！株式会社パタンナー代表深野の著書『会社のデータを″誰もが使えるデータ″に変える データカタログという魔法』を出版！

株式会社パタンナー

データカタログ「タヅナ」を運営する株式会社パタンナー（所在：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、『会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法』を出版しました。

『会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法』の表紙

■ 書籍の特徴・目次

本書は、各部署でバラバラに管理されているデータを全社共通の資産として活用するための実践的手法を、ストーリー形式でわかりやすく解説した一冊です。

営業出身の主人公がDX推進室に異動し、データカタログを武器に社内変革に挑む成長物語を通じて、専門知識がなくても取り組めるデータ活用の本質を学ぶことができます。

第1章 データカタログとの運命の出会い

第2章 今さら聞けない、データ活用の基礎知識と専門用語

第3章 データカタログで「こんなこともできるの!?」と思わず声が出た

第4章 データカタログを使って、部署の壁を越えた「見える化」に挑んだ

第5章 分析のプロ（鬼）にデータカタログ（金棒）を使ってもらった

第6章 データカタログがビジネス部門とIT部門を一つにした

第7章 データカタログで、経営陣に「DXの成果」を数字で見せた

第8章 データカタログという魔法 ～それでも、データカタログを使わないあなたへ～

■ 本書がおすすめの方

■著者・深野について

- DX推進やデータ活用を任されたが、専門知識に不安がある方- 部署間のデータ共有がうまくいかず困っている企業の担当者- エンジニア以外でもデータ活用に関わりたいビジネスパーソン- 「セルフデータマネジメント」で現場と協働した変革を実現したい方深野 嗣（ふかの・ひで）株式会社パタンナー 代表取締役

北海道札幌市出身。

船井総研で経営コンサルタントを経て、エムスリーキャリアでWebエンジニア、AIベンチャーでデータサイエンティストとして実務経験を積む。

大手企業のAI開発や分析基盤構築、組織立ち上げを支援し、執行役員・マネージャーを歴任。

2021年に株式会社パタンナーを創業し、セルフサービス型データマネジメントツール「タヅナ」を開発。

現在は企業のデータ活用支援や人材育成、教育コンテンツの提供に取り組んでいる。

■ 書籍に関する詳細情報

著者：深野 嗣

定価：1,958円（本体1,780円＋税）

体裁：四六判 ／ 224ページ

ISBN：9784295409311

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2025年9月12日

■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)

データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。

そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。

POINT１.：設計書を自動でつくる

BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。

表示されている指標の意味は答えられますか？

表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？



タヅナなら、すべて一目瞭然です。

POINT２.：データの背景を理解する

タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。

誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。

タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。

POINT３.：基盤を作る前に活用する

私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。

だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。



タヅナなら、開発と現場がひとつになります。

■ 会社概要

会社名：株式会社パタンナー

代表者：深野 嗣

所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15

事業内容：

- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング

- データ人材育成・組織開発

コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/

データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/