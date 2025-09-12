DX推進に欠かせない″データカタログ″を日本初解説！株式会社パタンナー代表深野の著書『会社のデータを″誰もが使えるデータ″に変える データカタログという魔法』を出版！

写真拡大 (全8枚)

株式会社パタンナー

データカタログ「タヅナ」を運営する株式会社パタンナー（所在：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、『会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法』を出版しました。



『会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法』の表紙

Amazonで購入する :
https://www.amazon.co.jp/dp/4295409316/

■ 書籍の特徴・目次

本書は、各部署でバラバラに管理されているデータを全社共通の資産として活用するための実践的手法を、ストーリー形式でわかりやすく解説した一冊です。



営業出身の主人公がDX推進室に異動し、データカタログを武器に社内変革に挑む成長物語を通じて、専門知識がなくても取り組めるデータ活用の本質を学ぶことができます。


第1章　データカタログとの運命の出会い


第2章　今さら聞けない、データ活用の基礎知識と専門用語


第3章　データカタログで「こんなこともできるの!?」と思わず声が出た


第4章　データカタログを使って、部署の壁を越えた「見える化」に挑んだ


第5章　分析のプロ（鬼）にデータカタログ（金棒）を使ってもらった


第6章　データカタログがビジネス部門とIT部門を一つにした


第7章　データカタログで、経営陣に「DXの成果」を数字で見せた


第8章　データカタログという魔法 ～それでも、データカタログを使わないあなたへ～



Amazonで購入する :
https://www.amazon.co.jp/dp/4295409316/

■ 本書がおすすめの方

- DX推進やデータ活用を任されたが、専門知識に不安がある方
- 部署間のデータ共有がうまくいかず困っている企業の担当者
- エンジニア以外でもデータ活用に関わりたいビジネスパーソン
- 「セルフデータマネジメント」で現場と協働した変革を実現したい方

■著者・深野について


深野 嗣（ふかの・ひで）
株式会社パタンナー 代表取締役

北海道札幌市出身。


船井総研で経営コンサルタントを経て、エムスリーキャリアでWebエンジニア、AIベンチャーでデータサイエンティストとして実務経験を積む。


大手企業のAI開発や分析基盤構築、組織立ち上げを支援し、執行役員・マネージャーを歴任。


2021年に株式会社パタンナーを創業し、セルフサービス型データマネジメントツール「タヅナ」を開発。


現在は企業のデータ活用支援や人材育成、教育コンテンツの提供に取り組んでいる。





■ 書籍に関する詳細情報


著者：深野 嗣


定価：1,958円（本体1,780円＋税）
体裁：四六判 ／ 224ページ
ISBN：9784295409311
発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）
発売日：2025年9月12日





Amazonで購入する :
https://www.amazon.co.jp/dp/4295409316/

■ パタンナーの提供する人気コンテンツ


"データ活用"お役立ち資料3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-useful-data)

【データ活用者・DX担当者必見】


"データ活用"に必要なナレッジを網羅した


『データ活用お役立ち資料3点セット』


になります。






パーフェクトガイド3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-perfectguide-data-and-ai)

【"データ"と"AI"理解の決定版】


生成AI×データ戦略に必要なナレッジを完全網羅した『大人気パーフェクトガイド3点セット』


になります。





■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)

データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。


そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。



POINT１.：設計書を自動でつくる

BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。


表示されている指標の意味は答えられますか？


表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？



タヅナなら、すべて一目瞭然です。






POINT２.：データの背景を理解する

タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。


誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。



タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。






POINT３.：基盤を作る前に活用する

私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。


だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。



タヅナなら、開発と現場がひとつになります。





■ 会社概要

会社名：株式会社パタンナー


代表者：深野 嗣


所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15


事業内容：


　- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング


　- データ人材育成・組織開発



コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/


データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/