【補助金活用で賢く導入】エネルギーマネジメント設備でコスト削減と脱炭素を実現！今注目の「エネグラフ」を補助金でお得に導入！効率的なエネルギー管理の最前線をご紹介

株式会社補助金ポータル

株式会社補助金ポータル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：福井彰次）は、太平洋工業株式会社、株式会社ミドリノハシと共催で、「【補助金活用で賢く導入】エネルギーマネジメント設備でコスト削減と脱炭素を実現！」をテーマにした無料オンラインセミナーを、2025年9月25日（木）11時より開催いたします。Zoomでどなたでも無料でご参加いただけます。脱炭素経営やエネルギーコスト削減を検討している経営者・総務部門・生産部門の皆様、ぜひご参加ください。

参加お申し込みはこちら

https://tayori.com/form/c8356d4032c8952615822b7ff0718cb20904b8b4

開催背景

電気料金の高騰や脱炭素社会への移行が求められる中、エネルギーの見える化と効率的な運用は、企業にとって喫緊の課題となっています。 しかし、多くの企業では「電力使用状況の把握に手間がかかる」「データが分散していて分析できない」「省エネの具体策が見えない」といった悩みを抱えています。 今回のセミナーでは、太平洋工業が提供するエネルギーマネジメントツール「エネグラフ(https://www.enegraph.net/lp/)」を活用したエネルギーの見える化・効率化のポイントとともに、導入にあたって利用できる補助金の活用方法について、具体的に解説いたします。

エネグラフ(https://www.enegraph.net/lp/)とは

エッジデバイスの価格が1台2万円(税別)と非常に安価なクラウド型エネルギー見える化システムです。工場の設備単位に取り付けることで、各種エネルギー使用量を詳細かつ簡単に把握することが可能です。

こんな人におすすめ

・工場やオフィスの電力使用状況をリアルタイムに把握したい

・エネルギーコストを削減したい

・脱炭素・省エネ経営を推進したい

・費用感に課題があり補助金の活用も検討している

ウェビナー概要

日時：2025年9月25日（木）11時～12時開催

開催形式：オンライン

料金：無料

参加お申し込みはこちら

https://tayori.com/form/c8356d4032c8952615822b7ff0718cb20904b8b4

※お申し込みが多数となった場合は、予告なく受付を終了させていただきます。

※登壇者・内容などは予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

※同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。

セッション１： 補助金ポータルが解説！脱炭素を後押しする補助金の最新情報

・補助金から見る国策の方向性

・エネルギーマネジメントに使える補助金のご紹介

・申請のポイント

セッション２：株式会社ミドリノハシが省エネ補助金活用事例をご紹介

・全国をカバーする「経産省の補助金」を活用し省エネをサポート

・投資対効果の高い「省エネ設備導入」

・「見える化」等をご紹介

セッション３：太平洋工業がご紹介！エネルギーマネジメントツール導入事例

・【エネグラフ】安価なエッジデバイスでスモールスタートを実現！

・自動車部品工場から生まれた見える化システムで製造現場の改善事例をご紹介

登壇者・登壇企業情報

太平洋工業株式会社（ https://www.pacific-ind.co.jp/）

グローバルで自動車用プレス・樹脂・バルブ製品等の開発・製造・販売を行っています。得意とするセンシング技術などを基盤に、 製品とIoT・AI技術を組み合わせることで、お客様のDX推進や課題解決に貢献しています。

株式会社ミドリノハシ（https://midorinohashi.jp/）

これまでの省エネコンサル実績から、投資対効果の高い補助金活用を支援しております。特にエネルギー使用量・削減余地量の見える化から、省エネ設備導入まで様々なエネルギーコスト削減策をご提案させていただきます。

株式会社補助金ポータル（https://hojyokin-portal.jp/）

『国策と民間企業を繋ぐプラットホームになる』をミッションに、日本中の補助金情報を提供。プロの目線で最適な補助金をアドバイスし、申請支援まで行っています。【経済産業省「情報処理支援機関」認定企業】

参加お申し込みはこちら

https://tayori.com/form/c8356d4032c8952615822b7ff0718cb20904b8b4