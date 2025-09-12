保険代理店向けグローバルカンファレンス「ITC Agents Japan 2026」チケット販売を開始

株式会社Hokanグループ

テクノロジーとソリューションとクリエイティビティによる三位一体の価値共創を通じ、Industry Contributor （業界の貢献者）を目指す株式会社Hokanグループ（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：小坂直之、以下：当社）は、2026年2月25日にて開催する、保険代理店向けグローバルカンファレンス「ITC Agents Japan2026」について、このたび参加チケットの販売を開始したことをお知らせいたします。

本カンファレンスは、「代理店の進化が、保険業界を変える」をテーマに、保険代理店の皆さまの体験に特化した多彩なプログラムを通じた学びの場や、同業界関係者と交流いただける場をご提供予定です。

チケット購入リンクはこちら(https://www.gevme.com/itc-japan-2026-14830755/?promo=ITCAJHKN)

ITC Agents Japan 2026概要および登壇プログラムについて

イベント名：ITC Agents Japan 2026

日時：2026年2月25日（水）

場所：虎ノ門ヒルズフォーラム

共催：Clarion Events Pte Ltd 、株式会社Hokanグループ

対象：保険代理店経営者／幹部層・保険会社関係者・スタートアップ企業など

主な内容：講演／ラウンドテーブル／スポンサー・参加者同士のネットワーキング機会 等

現在、最新の政策動向に関するセッションについて、登壇者を含め調整中です。

加えて、競争戦略論の第一人者である楠木 建氏（経営学者）が登壇し、専門分野である競争戦略の観点から、保険代理店の未来を切り開くための思考法やビジネス戦略について講演いただく予定です。

さらに、以下のテーマについてもセッションを企画しております。

- 保険業法改正と業界へのインパクト- AIの実務活用と代理店経営の効率化- マーケティング戦略と顧客接点の強化- M&Aの最新動向と代理店の成長戦略

こうした多角的なプログラムを通じて、代理店ビジネスの未来を幅広い視点から議論してまいります。

チケット販売について

参加チケットは、9月末まで「超早割料金」にてご購入いただけます。お得な期間にぜひお申し込みください。

- ITC Agents Japan 2026超早割料金：69USドル（約10,203円）（参考）ITC Agents Japan 2026当日券：109USドル（約16,117円）チケット購入リンクはこちら(https://www.gevme.com/itc-japan-2026-14830755/?promo=ITCAJHKN)- ITC Agents Japan 2026およびITC Japan 2026 共通パス超早割料金：229USドル（約33,862円）チケット購入リンクはこちら(https://www.gevme.com/itc-japan-2026-14830755/?promo=ITCJHKN)

※上記の円換算額は参考情報（1USD=147.87円で換算）です。実際のご購入に際しては、決済時点におけるカード会社の決済レートが適用されます。

なお、スポンサーシップをご契約いただいた場合には、参加チケットが特典として含まれます。ご関心をお持ちの企業様は別途ご案内いたしますので、以下からお問い合わせいただけますと幸いです。

お問い合わせはこちら(https://hkn-group.jp/contact)

■株式会社Hokanグループの概要

「保険業界全体のアップデートとアップグレードを実現する」というミッションを掲げ、プロダクトを提供する株式会社hokanとソリューションを提供する株式会社CIENからなる純粋持株会社です。デジタルテクノロジーの活用や包括的なソリューションの提供を通じて、保険に関わるすべての人を支え、保険業界を新たな時代へと牽引してまいります。

コーポレートサイト：https://hkn-group.jp/

■株式会社hokanの概要

「保険業界をアップデート（更新）し、アップグレード（革新）する」ことを目指し、保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan(R)︎」を中心に、メディアの運営や保険会社向けITコンサルティングサービスを提供しております。多くの保険業界関係者に支えていただきながらソフトウェアサービスを提供してきた知見を活かし、最新の技術を保険業界にきちんと適用することで、誰もが正しく適切に保険商品を享受できる社会をつくってまいります。

コーポレートサイト：https://www.corp.hkn.jp/

■株式会社CIENの概要

CIENは、保険業界の専門知識を有したプロフェッショナル人材によるコンサルティンググループです。

「お客様の価値と成果を拡張し、卓越させる」ことを目指し、クラウド型保険代理店システム「hokan(R)︎」の開発・提供で得られた知見・ノウハウとプロフェッショナル人材とを掛け合わせることで、独自のプロフェッショナル・コンサルティングサービスを提供しております。CIENを通じて、保険業界におけるお客様の経営、事業、人材育成に至るまでを一貫して支援し、お客様のビジネスに新たな価値を生み出し、持続的な成長を実現いたします。

コーポレートサイト：https://cien.group/

■Frich株式会社の概要

「創りたいをカタチに。」のミッションを掲げ、保険や公助によるカバーが難しい領域における補償設計サービスとその運営プラットフォームを提供しております。個人間でお金を拠出しあうP2P (Peer to Peer)型の補償づくりを得意とし、主にペットや自治体等の領域でニッチな補償づくりを支援しております。「補償の価値が、必要な人に正しく届く社会」の実現を加速していきたいと考えております。

コーポレートサイト：https://frich.co.jp/