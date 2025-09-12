システムサービスから「こんざい」のプライズが2025年9月よりゲームセンターなどに登場！
システムサービス株式会社
約7cmサイズのマスコット。
約6cmサイズのマスコット。
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「こんざい」のプライズ商品を2025年9月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆こんざい タコさんウィンナーマスコット
【アミューズメント専用景品】
約7cmサイズのマスコット。
＜商品詳細＞
【商品名】こんざい タコさんウィンナーマスコット
【種類】全6種
【登場時期】2025年9月3週より順次登場予定
【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2509_kon_SS16150
※無くなり次第終了となります。
◆こんざい マトペーズぺたんこマスコット
【アミューズメント専用景品】
約6cmサイズのマスコット。
＜商品詳細＞
【商品名】こんざい マトペーズぺたんこマスコット
【種類】全8種
【登場時期】2025年10月2週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
■著作権表記
(C)こんざい
■『こんざい X』
https://x.com/mzmncnmn
■『こんざい Instagram』
https://www.instagram.com/mzmncnmn/?hl=ja
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp/
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。