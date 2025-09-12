システムサービスから「こんざい」のプライズが2025年9月よりゲームセンターなどに登場！

システムサービス株式会社


システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「こんざい」のプライズ商品を2025年9月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆こんざい　タコさんウィンナーマスコット


【アミューズメント専用景品】



約7cmサイズのマスコット。

＜商品詳細＞


【商品名】こんざい　タコさんウィンナーマスコット


【種類】全6種


【登場時期】2025年9月3週より順次登場予定


【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2509_kon_SS16150


※無くなり次第終了となります。




◆こんざい　マトペーズぺたんこマスコット


【アミューズメント専用景品】



約6cmサイズのマスコット。

＜商品詳細＞


【商品名】こんざい　マトペーズぺたんこマスコット


【種類】全8種


【登場時期】2025年10月2週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。




■著作権表記


(C)こんざい




■『こんざい　X』


https://x.com/mzmncnmn


■『こんざい　Instagram』


https://www.instagram.com/mzmncnmn/?hl=ja




■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp/


■システムサービス公式（X/旧Twitter）


https://x.com/FANSCLUB_SS




※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。