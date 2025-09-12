システムサービスから「こんざい」のプライズが2025年9月よりゲームセンターなどに登場！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「こんざい」のプライズ商品を2025年9月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆こんざい タコさんウィンナーマスコット

【アミューズメント専用景品】

約7cmサイズのマスコット。

＜商品詳細＞

【商品名】こんざい タコさんウィンナーマスコット

【種類】全6種

【登場時期】2025年9月3週より順次登場予定

【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2509_kon_SS16150

※無くなり次第終了となります。

◆こんざい マトペーズぺたんこマスコット

【アミューズメント専用景品】

約6cmサイズのマスコット。

＜商品詳細＞

【商品名】こんざい マトペーズぺたんこマスコット

【種類】全8種

【登場時期】2025年10月2週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

■著作権表記

(C)こんざい

■『こんざい X』

https://x.com/mzmncnmn

■『こんざい Instagram』

https://www.instagram.com/mzmncnmn/?hl=ja

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp/

■システムサービス公式（X/旧Twitter）

https://x.com/FANSCLUB_SS

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。