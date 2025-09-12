2025年10月14日（火）開催、グローバル化に向けた組織づくり実践セミナー「国境を乗り越えるEC戦略」に代表仲里が登壇

株式会社ジグザグ

海外販売支援サービス「WorldShopping BIZ」を提供する株式会社ジグザグ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：仲里一義）は、2025年10月14日(火)に東京都中小企業振興公社が主催する「グローバル化に向けた組織づくり実践セミナー」に登壇いたします。

本セミナーは、グローバル人材の育成や海外事業推進に必要な組織づくりをテーマとし、全12回（ご希望の回のみでも受講可）行われています。

第6回では株式会社ジグザグより、代表仲里が「国境を乗り越えるEC戦略」をテーマにお届けします。グローバル市場で成功を収めるために必要な戦略と実践的アプローチを徹底解説。ぜひ、ご参加ください。

「グローバル化に向けた組織づくり実践セミナー」：開催概要

海外ビジネスに向けて強いチ-ムを作る「グローバル化に向けた組織づくり実践セミナー」

開催期間：2025年6月～2026年2月 全12回

形式 ：リアル会場/オンライン会場/録画配信

定員 ：リアル参加25名（先着順/浜松町館にてリアル開催録画視聴100名、録画の視聴期間有り）

※当日の個別相談も受付中

（グローバル化を目指す企業の組織構築・人材育成・労務管理について、経験豊富な専門家と個別にご相談が可能）

参加費：無料

対象者：経営層、海外事業・人事関係者の方

※コンサルタントの方はご遠慮ください。

※応募者多数の場合は、都内中小企業を優先させていただくことがございます。

申込期間：各回前日17:00まで受付

※定員になり次第締め切らせていただきます。

URL：https://globalseminar-tokyokosha.jp/

会場：東京都立産業貿易センター浜松町館5階

〒105-7505 東京都港区海岸1-7-1東京ポートシティ竹芝オフィスタワー5階

「国境を乗り越えるEC戦略」：登壇詳細

第6回 輸出ビジネス「国境を乗り越えるEC戦略」

2025年10月14日（火）14:00～16:00

お申し込みはこちら :https://globalseminar-tokyokosha.jp/6th/6th

〈タイムテーブル〉

14:00～15:05 講演

15:05～15:25 質疑応答

15:25～15:30 アンケートご回答

15:30～16:00 交流会

16:00～17:00 個別相談会（希望者のみ）

〈登壇者紹介〉

登壇講師：株式会社ジグザグ 代表取締役 仲里一義

講師略歴：ネット広告「オプト」でWebマーケティングに従事し、営業部長や新規事業本部の統括を歴任。その後、越境EC支援と海外転送サービスの「groowbits」代表取締役就任。国際物流を軸に日米韓独とサービス拠点を拡大。2015年「株式会社ジグザグ」を創業。海外通販サイトから、国をまたいで自由にモノが買えないという実体験から、購入者と販売者双方を支援する越境EC支援サービスを開発。国内ECサイトが最短1日で世界228の国と地域に海外販売対応が可能になる「WorldShopping BIZ」を2017年にリリース。大手企業から中小企業まで幅広いジャンルの国内ECサイトに導入実績を持つ。

〈主催者情報〉

主 催：公益財団法人 東京都中小企業振興公社 企業人財支援課 グローバル組織・人財支援デスク

事務局：公益財団法人 日本生産性本部 国際協力部

〈企業情報〉

会社名 ：株式会社ジグザグ

上場区分：東証グロース（340A）

代 表 ：仲里 一義

設 立 ：2015年6月

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町14-1

事業内容：

・WorldShopping BIZ：EC事業者向け海外販売支援サービスの開発・提供

https://www.worldshopping.biz/

・WorldShopping：海外カスタマー向け購入代行サービスの開発・提供

https://www.worldshopping.global/

・インバウンドナビ(TM)︎：訪日インバウンド向け店舗誘導最適化サービス

https://www.worldshopping.biz/blog/inbound-navi