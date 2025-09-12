2025年10月14日（火）開催、グローバル化に向けた組織づくり実践セミナー「国境を乗り越えるEC戦略」に代表仲里が登壇
海外販売支援サービス「WorldShopping BIZ」を提供する株式会社ジグザグ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：仲里一義）は、2025年10月14日(火)に東京都中小企業振興公社が主催する「グローバル化に向けた組織づくり実践セミナー」に登壇いたします。
本セミナーは、グローバル人材の育成や海外事業推進に必要な組織づくりをテーマとし、全12回（ご希望の回のみでも受講可）行われています。
第6回では株式会社ジグザグより、代表仲里が「国境を乗り越えるEC戦略」をテーマにお届けします。グローバル市場で成功を収めるために必要な戦略と実践的アプローチを徹底解説。ぜひ、ご参加ください。
「グローバル化に向けた組織づくり実践セミナー」：開催概要
海外ビジネスに向けて強いチ-ムを作る「グローバル化に向けた組織づくり実践セミナー」
開催期間：2025年6月～2026年2月 全12回
形式 ：リアル会場/オンライン会場/録画配信
定員 ：リアル参加25名（先着順/浜松町館にてリアル開催録画視聴100名、録画の視聴期間有り）
※当日の個別相談も受付中
（グローバル化を目指す企業の組織構築・人材育成・労務管理について、経験豊富な専門家と個別にご相談が可能）
参加費：無料
対象者：経営層、海外事業・人事関係者の方
※コンサルタントの方はご遠慮ください。
※応募者多数の場合は、都内中小企業を優先させていただくことがございます。
申込期間：各回前日17:00まで受付
※定員になり次第締め切らせていただきます。
URL：https://globalseminar-tokyokosha.jp/
会場：東京都立産業貿易センター浜松町館5階
〒105-7505 東京都港区海岸1-7-1東京ポートシティ竹芝オフィスタワー5階
「国境を乗り越えるEC戦略」：登壇詳細
第6回 輸出ビジネス「国境を乗り越えるEC戦略」
2025年10月14日（火）14:00～16:00
お申し込みはこちら :
https://globalseminar-tokyokosha.jp/6th/6th
〈タイムテーブル〉
14:00～15:05 講演
15:05～15:25 質疑応答
15:25～15:30 アンケートご回答
15:30～16:00 交流会
16:00～17:00 個別相談会（希望者のみ）
〈登壇者紹介〉
登壇講師：株式会社ジグザグ 代表取締役 仲里一義
講師略歴：ネット広告「オプト」でWebマーケティングに従事し、営業部長や新規事業本部の統括を歴任。その後、越境EC支援と海外転送サービスの「groowbits」代表取締役就任。国際物流を軸に日米韓独とサービス拠点を拡大。2015年「株式会社ジグザグ」を創業。海外通販サイトから、国をまたいで自由にモノが買えないという実体験から、購入者と販売者双方を支援する越境EC支援サービスを開発。国内ECサイトが最短1日で世界228の国と地域に海外販売対応が可能になる「WorldShopping BIZ」を2017年にリリース。大手企業から中小企業まで幅広いジャンルの国内ECサイトに導入実績を持つ。
〈主催者情報〉
主 催：公益財団法人 東京都中小企業振興公社 企業人財支援課 グローバル組織・人財支援デスク
事務局：公益財団法人 日本生産性本部 国際協力部
〈企業情報〉
会社名 ：株式会社ジグザグ
上場区分：東証グロース（340A）
代 表 ：仲里 一義
設 立 ：2015年6月
所在地 ：東京都渋谷区桜丘町14-1
事業内容：
・WorldShopping BIZ：EC事業者向け海外販売支援サービスの開発・提供
https://www.worldshopping.biz/
・WorldShopping：海外カスタマー向け購入代行サービスの開発・提供
https://www.worldshopping.global/
・インバウンドナビ(TM)︎：訪日インバウンド向け店舗誘導最適化サービス
https://www.worldshopping.biz/blog/inbound-navi