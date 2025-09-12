米オルタナティブロック界の覇者ザ・スマッシング・パンプキンズが来週始まる12年ぶりの来日公演を前に新曲「CHROME JETS」を緊急リリース！

The Orchard JapanPhoto by Joseph Cultice

２度のグラミー賞受賞歴をもつレジェンド・ロックバンド、The Smashing Pumpkins（ザ・スマッシング・パンプキンズ）が、ニューソング「Chrome Jets」をリリース。この新曲は、彼らの高評価を受けた最新アルバム『Aghori Mhori Mei』の制作時にレコーディングされた未発表曲。世代を超えて広がるファンのために特別に公開された。

この新曲の発表に先駆けて、バンドはファン待望の2000年のアルバム『Machina/The Machines Of God』と続く『Machina II/The Friends & Enemies Of Modern Music』の25周年記念版をリリース。また今年後半には、絶賛されたアルバム『Mellon Collie And The Infinite Sadness』の30周年を祝って、フロントマンのビリー・コーガンは、シカゴ・リリック・オペラと共演。革新性と想像力を基に、全く新しい音と映像体験でもって、その画期的なアルバムを称える予定だ。

先頃、バンドは英国とヨーロッパでのヘッドライナー公演を無事終了。９月15日（月）の名古屋公演を皮切りに“Rock Invasion Tour”を開催。12年ぶりの来日公演を行い、その後、マニラ、バンコク、シンガポール、アブダビなどを回り、インドのムンバイで幕を閉じる。

いよいよ来週から！来日公演日程

The Smashing Pumpkins ROCK INVASION 2025

名古屋 9月15日（月・祝）COMTEC PORTBASE

東京 9月17日（水）日本武道館 [SOLD OUT]

神奈川 9月18日（木）KT Zepp Yokohama

大阪 9月20日（土）なんばHatch

大阪 9月21日（日）Zepp Namba [SOLD OUT]

福岡 9月24日（水）Zepp Fukuoka

広島 9月25日（木）広島文化学園HBGホール

企画・制作・招聘：クリエイティブマン

協力：The Orchard

詳しくはこちら：https://www.creativeman.co.jp/artist/2025/09tsp/

THE SMASHING PUMPKINSとは？

1988年、スマッシング・パンプキンズが登場し、世界は初めて耳にした彼らのサウンドに驚愕した。ロック、ポップ、シューゲイザー、メタル、ゴス、サイケ、エレクトロニックなどのジャンルを網羅し、甘味なメロディと、ひしゃげたディストーション、ドラマチックなオーケストラ、扇動的なギター、豊かな作曲能力、確固たるフックにより万華鏡のようなサウンドをクリエイト。結成当初から彼らは斬新かつ唯一無二のサウンドを鳴らしていた。そしてそれは今でも変わらない。

これまでに彼らは3,000万枚以上のアルバムを全世界で売り上げ、グラミー賞２冠、MTVビデオミュージックアワード２冠、アメリカン・ミュージック・アワード他、多数の受賞歴をもつ。100万枚を超えるプラチナディスク認定の『Gish』(1991)、400万枚のプラチナディスク認定の『Siamese Dream』(1993)、1,000万枚のダイアモンドディスク認定の『Mellon Collie And The Infinite Sadness』(1995)、100万枚のプラチナディスク認定の『Adore』(1998)、50万枚のゴールドディスク認定の『Machina /The Machine Of Gold』(2000)など、次々と輝かしい歴史を築いてきた。2018年には、最も成功した彼らのツアーの一つとなった『The Shiny And Oh So Bright Tour』を開催し、アルバム『Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.』をリリース。2020年には11作目のフル・アルバムの２枚組『Cyr』を、2023年には３幕で構成された12作目のアルバム『ATUM : A Rock Opera In Three Acts』をリリース。更に2024年８月には、通算13作目となるニューアルバム『Aghori Mhori Mei』をリリースした。そして2025年９月に12年ぶりの来日公演を東京、横浜、名古屋、大阪、広島、福岡で開催する。

リリース情報

The Smashing Pumpkins（ザ・スマッシング・パンプキンズ）

ニューシングル「Chrome Jets」配信中

配信リンク：https://smashingpumpkins.ffm.to/chromejets

レーベル：Martha's Music

■Follow The Smashing Pumpkins

公式サイト：https://smashingpumpkins.com/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@thesmashingpumpkins

YouTube：https://www.youtube.com/@smashingpumpkins

Twitter：https://twitter.com/SmashingPumpkin

Instagram：https://www.instagram.com/smashingpumpkins/

Facebook：https://www.facebook.com/smashingpumpkins/



ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。