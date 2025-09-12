「地球の歩き方」がコスパもタイパもかなえるための【賢者の旅テクニック】特集を開始！　人気エリアのお得な過ごし方から、編集室おすすめの旅グッズまで必見

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、2025年9月10日（水）に「地球の歩き方」公式サイト（https://www.arukikata.co.jp/(https://www.arukikata.co.jp/)）で、特集「コスパもタイパもかなえる！ 賢者の旅テクニック」を公開いたしました。

■旅のプロが厳選したお得な旅テクニックが満載！

約160の国と地域のガイドブックを発行する旅人のバイブル「地球の歩き方」。その公式サイトでも100を超える国と地域の情報を日々発信しています。国内外の旅先選びから旅の準備や手続き、現地でのお役立ち情報まで幅広く網羅し、多くの旅人をサポートします。

公式サイトでは、2025年9月10日（水）に「コスパもタイパもかなえる！ 賢者の旅テクニック」特集を公開しました。旅の予約から現地での過ごし方まで、お得に賢く旅をするためのヒントを紹介。長年海外旅行のガイドブックを作ってきた「地球の歩き方」ならではの、読み応えあるコンテンツをたっぷりお届けします。

▼コスパもタイパもかなえる！ 賢者の旅テクニック

https://www.arukikata.co.jp/special/tabiteku2025/(https://www.arukikata.co.jp/special/tabiteku2025/)

●人気旅先のお得テクニック

物価高＆円安の今だからこそ知りたい、お得に旅するためのコツや裏ワザ。本特集では人気のソウル、バンコク、ハワイの3エリアを深掘りし、旅の準備から現地での滞在方法まで、使えるテクニックを各エリア20項目ずつ紹介します。

●旅好きが推す便利グッズ

「What’s in my bag？」として、地球の歩き方編集室メンバーがリアルに旅で愛用する、とっておきの便利グッズを35個ピックアップ。また、長時間フライトにおすすめの機内グッズや過ごし方を旅好きユーザーの声とともに掲載しています。

●スマートな旅の準備と手配

お得な旅の予約方法や、海外で使える通信手段、支払い方法は何が一番お得なの？ といった旅の準備や手配に関する疑問を徹底解決。さまざまな選択肢を比較検討し、最新情報とともに紹介します。

●世界各地のお得情報

アメリカ、スペイン、ドイツ、ドバイ、ペルー、南アフリカに在住の地球の歩き方特派員6名が、コスパのいいご当地グルメや無料の観光スポットといった気になるお得情報を、在住者目線で発信しています。

■編集者おすすめの旅アイテムを豪華プレゼント！

特集を記念して、旅に役立つうれしいアイテムを抽選で10名様にプレゼント。旅行券から便利なトラベルグッズまで、豪華な商品が勢ぞろいしています。応募期間は2025年11月10日（月）まで。ふるってご応募ください！

▼応募詳細

https://www.arukikata.co.jp/news/330453/

※プレゼントの応募には「地球の歩き方」会員への登録（ユーザID）が必要です。既に会員登録されている方もご応募いただけます。応募要項等の詳細は上記「応募フォーム」をご参照ください

■「地球の歩き方」とは

1979年の創刊以来、45年海外旅行ガイドを作り続けてきた「地球の歩き方」。現在、約160の国と地域の情報を網羅する。コロナ禍で売り上げが95%減となるなか、2020年に発売した初の国内版『東京』が大ヒット。東京に続く国内版やコラボ本など次々とヒットを飛ばしV字回復を遂げ、TVや新聞などさまざまなメディアで取り上げられ話題に。「地球の歩き方」パッケージのグミやチョコ、本場の味にこだわったレトルトカレー、100円ショップの雑貨をコラボ発売、さらに公式サイト記事の充実など、ますます進化をしています！

▼地球の歩き方公式サイト

https://www.arukikata.co.jp/

▼地球の歩き方公式X（旧Twitter）

https://x.com/arukikata_book/

▼地球の歩き方公式Instagram

https://www.instagram.com/arukikata_official/

■株式会社地球の歩き方（Arukikata. Co., Ltd.）

https://www.arukikata.co.jp/company/

・代表取締役社長：新井 邦弘

・法人設立年月日：2020年12月1日（事業開始2021年1月1日）

・資本金：5百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：「地球の歩き方」出版および関連事業、旅行マーケティング事業、損害保険代理店事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開