令和７年度浜松市データ連携基盤活用サービス実装支援補助金の採択先の決定と２次募集の実施について
浜松市は、本市においてデータ連携基盤を活用したサービス（※1）の実装（※2）に向けて取り組む民間企業等を支援し、データ連携基盤を有効活用した先端サービスの実装により本市の課題解決や市民の生活の質の向上を図ることを目的とし、「浜松市データ連携基盤活用実装支援補助金」を令和４年度に制度化しました。
本補助金について下記のとおり１件を採択しました。また、採択状況を踏まえ、２次募集を下記のとおり実施することとなりましたので、ご案内します。
※1 データ連携基盤を活用したサービス
サービスの実施にあたり、浜松市の用意するエリア・データ連携基盤からのデータの取得又は当該基盤へのデータ提供を伴うもの。ただし、当該基盤では個人情報は取り扱わない。
※2 実装
調査や実証実験の段階にとどまらず、住民等に対する実際の継続的なサービス提供を前提として、サービス提供を開始すること
採択した事業の概要
採択企業名：ノバルス株式会社
補助事業名：データ連携基盤と高齢者見守りサービスの防災情報連携
２次募集の概要（１）対象事業
本市を対象エリアとしてデータ連携基盤を活用したサービスを実装することを目指し、サービス開発に取り組む事業
（２）対象経費
設備備品費、消耗品費、謝金、外注費・保守費・改造修理費及び賃借料等
（３）補助率
対象経費の２分の１以内
（４）補助限度額
１５０万円／件
（５）対象期間
交付決定日（令和７年１０月中旬を予定）～令和８年３月１５日（日）
（６）募集期間
令和７年９月１０日（水）～令和７年１０月８日（水）１７時１５分
（７）申請方法
募集案内を熟読のうえ、申請時提出書類一式を用意し、下記の提出先まで郵送又は持参により提出（一部提出書類はオンラインでの提出が可能）
（８）提出先
浜松市デジタル・スマートシティ推進課 （浜松市中央区元城町１０３-２）
※募集案内及び申請時提出書類の様式は、下記の WEB サイトに掲載しています。
■浜松市公式 WEB サイト「浜松市データ連携基盤活用サービス実装支援補助金」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/dsc/data-service-hojo.html
【連絡先】浜松市企画調整部 デジタル・スマートシティ推進課
電話：053-457-2454
E-Mail：dsc@city.hamamatsu.shizuoka.jp