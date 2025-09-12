【AI活用】シャンプー商材動画がAI動画作成ツール「Vista Movie」で3分作成
株式会社NDPマーケティング（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村詞貴、以下当社）は、美容・ヘアケア業界向けに、AI縦型動画作成ツール「Vista Movie」でシャンプー商材に特化した動画テンプレートの提供を開始しました。商品情報を入力するだけで、最短3分でプロ品質の広告動画を自動生成できます。
公式サイト：https://vista-ai.net/movie/(https://vista-ai.net/movie/)
美容・ヘアケア業界向けに特化したテンプレートで、より早く、より効果的に
■背景
美容・ヘアケア商材はSNS広告や動画プロモーションとの相性が高く、特にシャンプーやトリートメントは、使用感や質感を訴求する動画が効果的です。しかし、これまでの制作現場では以下の課題がありました。
・外注制作では1本数万円、納期は数日～1週間以上
・複数パターンの動画を作るための制作・編集工数が膨大
・効果検証（A/Bテスト）の速度が遅く、広告成果の改善が後手に回る
当社はこうした課題を解決するため、広告運用支援事業で培ったノウハウを活かし、Vista Movieにシャンプー商材専用の動画テンプレートを追加。美容・ヘアケア業界の動画制作を圧倒的に効率化します。
■サービス概要
Vista Movieは、商品情報を入力するだけで、AIが自動で縦型広告動画を生成するツールです。今回追加された「美容・ヘアケア業界向けテンプレート」は、ヘア悩み別に最適化された構成を搭載しており、ターゲットの関心を引きやすい動画パターンを即時に生成可能です。初回のA/Bテスト素材を短時間で複数用意できるため、美容系商材の広告運用スピードが大幅に向上します。
■特徴・技術的強み
美容・ヘアケア業界専用テンプレートを搭載
美容・ヘアケア商材の利用者心理や訴求パターンを分析し、専用構成をテンプレート化。初心者でも簡単に業界特化型の動画を作成可能。
ナレーション音声もAIで自動生成
テキスト入力に応じた自然なナレーション音声も自動生成され、音声収録の手間を不要に。
最短3分で5パターンを一括作成
A/Bテストに対応した複数訴求軸の動画を即座に制作可能。
■サンプル動画のご紹介
Vista Movieを活用して作成したサンプルにつきましては以下のURLよりご覧いただけます。
https://www.youtube.com/@VistaMovie-n6i(https://www.youtube.com/@VistaMovie-n6i)
■想定ユーザー
・美容室・サロンのオリジナルシャンプー販売促進
・ヘアケアブランドの新商品発売告知
・ECサイトやSNS広告での購入訴求
・店頭サイネージ動画や展示会プロモーション素材作成
Vista Movieのシャンプーテンプレートは、広告運用者はもちろん、マーケティング担当者や小規模事業者でも手軽にプロ品質の動画を制作できるため、幅広い事業者に活用いただけます。
■今後の展望
今後も市場ニーズに応じたカテゴリ拡充を継続し、美容・ヘアケアジャンルにおける広告制作をより効率化・高品質化してまいります。
■【期間限定・無料】特典プレゼント
今なら御社専用の広告動画を1本無料制作します。
完成動画は、実際に広告でご利用いただくことができます。
「どんな仕上がりになるか試したい」という方にとっても最適な体験をご提供いたします。
■お問い合わせ先
「Vista Movie」の詳細・お申し込みはこちら
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4u6kEQHAUVwL17vzIsg4ectqal43Qdy7pQ_IBMDONOEUtnQ/viewform(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4u6kEQHAUVwL17vzIsg4ectqal43Qdy7pQ_IBMDONOEUtnQ/viewform)
「Vista Movie」の導入を検討される事業者様は下記までお問い合わせください。
TEL：03-3280-8811
FAX：03-3280-8812
Email：info@ndpmarketing.co.jp
（受付時間：平日10:00～18:00）
■会社概要
会社名：株式会社NDPマーケティング
所在地：
東京本社：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-21-8 VORT恵比寿III 4F
札幌本社：〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1-1-7 ORE札幌ビル7階
代表者：中村詞貴
設立：2009年7月3日
事業内容：マーケティング支援事業
URL：https://www.ndpmarketing.co.jp(https://www.ndpmarketing.co.jp)