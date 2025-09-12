次世代を創る――新規事業に特化したフリーコンサルエージェントサービス「NewAce」正式ローンチ――登録者100名突破を記念して、キャンペーン開催決定！

VANES株式会社

VANES株式会社（所在地：東京都渋谷区神泉町10番15号アネックス神泉301、代表者：長尾 浩平、以下「VANES」）は、新規事業に特化したフリーコンサル・プロ人材エージェントサービス「NewAce」（旧称：Re:neW）を正式ローンチしました。

β運用開始から約1年で登録コンサルタントは100名を突破し、今後さらなる拡大を目指しています。「NewAce」は大企業・スタートアップの0→1／1→10フェーズにおいて、必要な時に必要な稼働で即戦力人材をマッチングし、事業化のスピードと成功確率の向上に貢献するサービスです。

「NewAce」の正式ローンチを記念して、2025年12月31日までの期間限定で、登録者およびご紹介者向けのインセンティブキャンペーンを実施します。

サイトリンク：https://re-new-vanes.com/

NewAceの概要と特徴

公式サイトはこちら :https://re-new-vanes.com/

新規事業に特化したフリーコンサルエージェント。新規事業の創出フェーズ（探索→検証→MVP→PMF→スケール）に応じて、最適なプロ人材を“必要な稼働”で素早く配置し、0→1を加速します。

基本情報- 名称：NewAce（ニューエース） ※旧称：Re:neW- ホームページリンク：https://re-new-vanes.com/- 提供形態：フリーコンサルの紹介・マッチング＋プロジェクト伴走支援- サービス対象：事業会社／スタートアップの新規事業・新収益化・事業再構築を主としたコンサルティング業務全般- 案件情報：https://re-new-vanes.com/cases/- 主な案件：新規事業開発支援／戦略立案／調査／PoC支援／MVP開発支援／GTM・スケールオペレーション支援／PMO支援4つの特徴

1｜あなたの強みが活きる新規事業を中心とした案件紹介

新規事業における、探索／仮説検証／MVP／PMF／スケールの各段階と得意領域をタグ化したプロ人材データベースで最適マッチングしています。

経歴ヒアリングを踏まえ、あなたのスキルが最大化される案件をご提案。現場実装まで踏み込むハンズオン案件にも対応します。

2｜週1～OK。稼働を“ムリなく”最適化

週1・週2のスポットや短期PoCなど、必要十分な稼働で参画可能。現職や他案件との両立がしやすい設計で、ペースに合わせて関わり方を調整できます。

3｜最短即日オファー。参画後は私たちが伴走

要件定義後、最短即日で候補提示・面談調整。専任コーディネーターが契約・単価調整・守秘／コンプライアンス・請求まわりまでサポートし、稼働開始後も定期レビューでフォローします。

4｜実績の見える化と成長機会

案件実施後には、プロフィール最適化や実績タグ付け、スキル認定で強みを可視化。限定ウェビナーやナレッジ共有を通じて、プロの皆様の更なる成長をサポートします。

ご利用の流れ

登録者の皆様

1）ご登録 (https://re-new-vanes.com/#entry)→ 2）オンライン面談 → 3）案件紹介 → 4）参画 → 5）伴走フォロー

企業様

1）お問い合わせ(https://re-new-vanes.com/contact/) → 2）要件ヒアリング → 3）候補者提案 → 4）面談 → 5）契約 → 6）稼働開始

NewAceリリースを記念した限定キャンペーン実施中！

キャンペーン１.：新規登録＆アサインで10万円を追加支給（2025年12月31日まで）

対象：

2025年12月31日までにNewAceへ新規登録し、同期間内に初回アサインが確定・稼働開始された方

※人数上限は上限なし

キャンペーン２.：プロ人材のご友人紹介で5万円の謝礼

対象：

被紹介者が上記条件で登録・アサインに至った場合、紹介者へ5万円を支給。

※一部条件あり（自己紹介・相互紹介は対象外、重複紹介は先着有効、社内採用担当者等の紹介は対象外）

キャンペーン３.：NewAceをご利用いただける法人様のご紹介で15万円の謝礼

対象：

ご紹介いただいた法人で初回アサインが成立し、初回請求が発生した場合に15万円を支給。

各種キャンペーンのお申し込み方法

こちらの専用フォーム(https://re-new-vanes.com/contact/)よりご連絡をお願いします。

登録後に適用されるキャンペーンに関しましては、個別にメールにてご連絡いたします。

代表コメント（VANES株式会社 代表取締役社長 長尾 浩平）

新規事業創出は“プロ人材の最適配置”が成功のカギ

新規事業は、仮説→検証→実装とフェーズが進むごとに求められる専門性が大きく変わります。戦略策定や顧客開発、MVP構築、GTM（市場投入）、スケールオペレーション--それぞれに最適なプロを必要なタイミングに最適配置できるかが、スピードと成功確率を左右することを、様々な企業の新規事業支援を通じて痛感しました。

私は、日本からどんどんと新しい事業を生み出していける仕組みを作るにはどうしたらいいか、こういったことを命題として過去様々な会社に在籍し、新規事業開発に取り組んできました。

こういった実体験から、ひとつの解決策として、プロ人材の最適配置を実現するためのサービス「NewAce」を立ち上げたというのが背景です。

本サービスNewAceにかける想い

NewAceは、フェーズ別の要件定義と人材の経験を細かくタグ化した評価シートに基づくマッチングで、週1日からでも“現場で機能する知”を迅速に投入できる仕組みです。フリーランスとしてプロとして独立されている方や、兼業のプロも含め、多様な働き方で価値発揮を後押しします。

前サービスとなるRe:neWで得た学びを土台にブランドを統合し、スピードと成功確度で挑戦を支えるインフラへ。企業とプロフェッショナルの最適配置を通じて、日本の新しい事業が生まれる確率を高めていきます。

会社概要

会社名：VANES株式会社(ヴェインズカブシキガイシャ)

所在地：東京都渋谷区神泉町10番15号アネックス神泉301

代表者：代表取締役社長 長尾 浩平 （LinkedInはこちら(https://www.linkedin.com/in/kohei-nagao-vanes/)）

設立：2024年1月4日

事業内容：コンサルティング事業およびフリーコンサルタントマッチング事業

会社URL：https://re-new-vanes.com/company/

お問い合わせ先：https://re-new-vanes.com/contact/