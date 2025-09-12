ニキビ専門サロンoliss(オリス)大阪店が 2025年9月11日より天神橋筋六丁目へ移転、リニューアルオープン！

株式会社ANY

ニキビ専門サロン「oliss」オリスとして、ニキビに悩むかたにむけ特化した美容サロンを展開する株式会社ANY（本社：東京都千代田区内神田2-11-6-3F 代表取締役 高橋明日美）は、2025年9月11日より、オリス大阪店を天神橋筋六丁目へ移転、リニューアルオープン致しました。



ニキビ専門サロンolissは、皮膚科やクリニック、エステでもニキビが治らない人を対象に、ニキビの原因追求およびニキビの根本解決を目指し、述べ100,000人以上のニキビに悩むお客様の笑顔を取り戻しています。





より利便性の高い立地への移転を通じて、お客様へよりよいサービスを提供していけるようスタッフ一同努力してまいります。■店舗情報名称 ： ニキビ専門サロン「oliss」(オリス)大阪店所在地（移転先）：〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋６丁目７－１０ Gazelle Rio.6, 4Fアクセス： 堺筋線、阪急線 天神橋筋六丁目駅から徒歩1分

JR大阪環状線 天満駅 徒歩8分

営業時間： 平日 12:00-21:00(最終受付20:00)

土日祝 11:00-20:00(最終受付19:00)

定休日 ： 定休日なし

URL ： https://oliss.jp/access_osaka-tenjinbashi/





■olissは、ニキビに特化した唯一のサロン



olissは、ニキビの悩みだけを解決するために2015年5月東京銀座発祥。

これまで10万人のニキビに悩むお客様を笑顔に導きましたが、ニキビに特化した美容サロンとして、医療機関との提携や、サロンとしてのケアなど、お客様のニキビへの悩み向き合うサロンとして、常に進化し続けています。



お客様はすべての方が、年齢にかかわらずニキビに悩まれています。来店されるお客様のご状況を伺いながら、それぞれの方にあった遺伝子検査、バリア機能検査、腸内細菌検査などを通じ、状況をチェック。その後、イオン導入や各種ピーリングなど適切なお肌のケアを通じて、なるべく早くニキビをよくするために、あなたのために施術をさせていただきます。



olissのスタッフは全員が、半年以上の厳しいトレーニングを受けたニキビケアのプロ「ニキビケア専門士」です。だからこそ、的確なカウンセリングとアドバイスで多くのお客様を笑顔にすることが可能となっています。



■ なぜ皮膚科やクリニックに行ってもニキビが治らないのか？



ニキビの原因としてよくあげられるのがアクネ菌。しかし、実はアクネ菌は常在菌であり、誰のお肌にも存在するもの。

アクネ菌がニキビの原因となるのは、アクネ菌が過度に繁殖しやすい状況を作ってしまっている自分の体や生活習慣、食習慣にあると考えます。

アクネ菌だけを悪者にしても、ニキビの根本解決は望めないということになります。



このようにニキビは、一つの原因だけではなく、実に多くの要因が複合的に絡まって発生しています。



皮膚科に行って薬を処方されて治る方もいらっしゃいますし、薬を塗るだけで治るのであれば、そんなに簡単なことはありません。



しかし、アクネ菌が原因でないニキビの場合、いくら外側から薬を塗っても根本的なニキビの原因まで対処していることにはなりません。



また、薬を塗って一時的に治ったとしても、根本の自分の体が正常でなければ、またニキビを再発してしまいます。



それではいつまで経ってもニキビは治りません。



ニキビの原因というのは、人ぞれぞれ異なるからこそ、画一的な施術をするのではなく、根本原因から一つ一つ紐とき、原因からアプローチしていくのがolissのニキビケアです。



■olissだけのニキビケア

ニキビができると、多くのお客様が化粧品を変えてみたり、薬を処方されたります。

それでニキビが治る方もいらっしゃいます。それはそれで素晴らしいことです。



しかし、多くの方がニキビを再発させてしまっているのが現状です。なぜなら、本当のニキビケアは、内側からも行わなければ本当のケアとは言えないからです。



olissでは、ニキビ肌DNA検査を導入し、遺伝子レベルからニキビの原因を測って行きます。この検査で、本人では気がつかないニキビの原因がわかります。



また、oliss独自「ニキビ肌リセットプログラム」によって、食生活、生活習慣の改善、外側からのケアはもちろん、内側からのオリジナルサプリによって、ツルツル肌に近づけていくことが可能となるのです。



■ニキビ専門サロンだからできる外側からのニキビケア、3つのステップ

内側からのニキビケアで再発リスクを徹底的に下げながら、できるだけ短期間でニキビを減らす外側からのケアも同時に行います。



1．超音波による毛穴洗浄

ニキビケアには、ニキビの原因になる毛穴の汚れや皮脂を取り去ることが重要です。しかし、自宅での洗顔だけでは表面上の汚れを落とすだけで、長年毛穴に詰まった皮脂を取り去ることができません。「oliss」では、超音波の振動を利用して毛穴の汚れをかき出し、自宅の洗顔では落とせない普段のお化粧カスやメイク汚れ、古い角質なども、洗い流します。これだけでお肌の透明度がかなり上がります。



2．フルーツ酸によるピーリング

ピーリングとは、毛穴に詰まった老廃物や古い角質を取り除き、肌本来の新しい角質に取り戻すことです。「oliss」では、AHAという肌に優しいフルーツ酸(グレープフルーツにも含まれる酸)を用い、専門スタッフが、肌の状態を観察しながら、秒単位での丁寧なピーリングを行っていきます。

ピーリング自体はどの美容クリニックなどでもお受けできますが、olissはニキビ専用に開発したピーリングになっており、ニキビに高い効果を発揮しています。



3．美容成分の導入

肌がまっさらな状態で、肌に必要なビタミンやプラセンタなどを効果的にイオン導入していきます。単に肌に塗布するだけでは浸透しない成分を、電気を使ってイオン化し、肌の深層にまでじっくりと浸透させます。

こちらも、olissが独自に開発したニキビ専用の美容成分を配合しており、お客様のお肌にあったものをチョイスし、導入していきます。





■olissは背中ニキビも対応

実は背中ニキビのケアを対応してくれないエステや皮膚科は多数存在します。

olissでは背中ニキビのケアノウハウも多数持ち合わせています。





■ニキビ分野３冠も達成！

今までの活動が認めれ、ニキビ分野で３冠を達成することができました！

（日本マーケティング機構調べ）

・お客様満足度No.1

・口コミランキングNo.1

・ニキビ専門サロン人気No.1





■リニューアルキャンペーン実施中

通常16,800円かかる体験コースが、期間限定3,980円(税込)で受けられます。ただし、人気につき早めの終了の可能性もあります。皮膚科やクリニックでもニキビが治らなかった方はお早めに

キャンペーンURL ： https://lp.oliss.jp/lp/osaka-tenjinbashi/?krid=prtimes



■ニキビ専門サロンolissについて

全国7店舗を展開する、ニキビケアに特化した美容サロン。多くの方に支持されているニキビ肌リセットプログラムでは、過去２万名以上の方がニキビがキレイになったと実感。

遺伝子検査、バリア機能検査、腸内細菌検査などの３種のお肌に関する検査を行いながら、肌のケアを行うスタッフが施術によるケアと、ご自宅や日常的なお肌のケアを行うホームケアを指導し、最短でニキビをキレイにするためのサポートを実施。



公式HP：https://oliss.jp

instagram：https://www.instagram.com/nikibioliss/

TikTok：https://www.tiktok.com/@asumin_nikibi_oliss

■株式会社ANYについて

住所：〒101-0047 東京都千代田区内神田2-11-6-3F

株式会社ANYではニキビ専門サロンolissの運営を通じ、多くのお客様の美容に貢献できるよう努めてまいります。