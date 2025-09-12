商工組合中央金庫、「exaBase ロープレ」を導入

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長CEO：春田 真、以下エクサウィザーズ）は、株式会社商工組合中央金庫（東京都中央区、代表取締役社長：関根 正裕、以下商工中金）が、AI対話型ロールプレイングサービス「exaBase ロープレ」を導入したことをお知らせいたします。商工中金の営業部門のうち、まずは約230名に対して導入を開始し、営業力の標準化とより効果的な研修環境の構築を目指します。

☑︎ exaBase ロープレ導入の背景と目的

外為マーケットの地域性や顧客ニーズの変化に迅速に対応する必要性が高まる中、商工中金では、外為営業において属人的なノウハウやスキルのばらつき、実践的なトレーニング機会の不足等の課題を抱えていました。今般、従来の集合研修やOJT中心の教育コンテンツに加え、エクサウィザーズのexaBase ロープレを導入し、AIを活用した革新的な実践トレーニング・研修環境を構築することで、商工中金がより一層顧客の多様な金融ニーズにお応えできるよう人材育成サポートを推進していきます。

〈商工中金が抱える主な課題〉

-属人的なノウハウ・スキルのばらつき：営業担当によって経験値の差が大きく、組織全体で提案力を向上させていく必要があった

-実践的なトレーニング機会の不足： 営業担当への外為研修が集合研修等の座学中心で実践的なトレーニング機会が不足していた

-標準化された評価基準の欠如：集合研修の中で一部ロールプレイング研修は実施していたものの、客観的な評価が難しく、改善すべきポイントが講師・受講生ともに把握しづらい状況にあった

-ニーズの変化への対応の遅れ： 外為マーケットの地域性や顧客ニーズの変化が激しい中、商工中金独自に効果的・効率的な実践トレーニングの場を構築することができていなかった

☑︎ exaBase ロープレ導入で目指すこと

エクサウィザーズは以下の成果をあげることを目指し、商工中金を支援してまいります。

-営業力強化・標準化：AIアバターを活用したロールプレイングを通じて、新人から上位役職者まで、外為営業スキルの底上げと標準化を図る

-柔軟な実践環境の提供：いつでもどこでもアクセス可能な研修ツールを導入し、社員が取組みやすい環境を構築する

-評価基準の明確化：AIによる客観的な評価基準を設け、改善点を明確化し効率的に個人の成長を促進する

-変化への迅速な対応：柔軟なシナリオ・アバター編集機能を活用し、市場や顧客の変化に合わせた迅速な研修内容の更新を行う

☑︎ 商工組合中央金庫コメント

株式会社商工組合中央金庫 常務執行役員 国際部長・市場営業部長 高畑 和憲氏

このたび、商工中金は外為提案力の向上、ならびに多様化・高度化するお客さまのニーズへの的確な対応を目指し、「exaBase ロープレ」を導入いたしました。

従来の集合研修やOJTのみならず、AIを活用した本サービスによって、場所や時間に縛られずに外為営業を繰り返し練習できる環境を整えることができると期待しています。これにより営業担当の経験やノウハウによりばらつきがあった外為営業における提案力を向上させ、お客様の満足度向上を図って参ります。

今後も、変化するビジネス環境に柔軟に対応できる人材育成を推進し、多様な金融ニーズにお応えできる体制の強化に努めてまいります。

☑︎ exaBase ロープレの主な特徴と活用内容

1.自社独自のシナリオの設定

商工中金の営業現場で蓄積されたノウハウを基に、実際の商談場面に近い対話シナリオを設定。

2. 自由なAIアバターとの会話

AIアバターは、性別や年齢、性格などを自由に設定可能です。商工中金では、顧客層に合わせたアバターを新たに開発し、リアルな対話体験を提供します。

3. 担当者への同一基準での評価

ロールプレイングの結果は、あらかじめ定めた評価基準に基づいて100点満点で評価。AIによる個別のフィードバックを通じて、担当者が課題を自分ごと化し、スキル向上に向けたモチベーションを高めます。

4. 研修状況の確認

各担当者がロールプレイング研修をどの程度進捗させているのか、基準をクリアしているのかなど、管理者が一覧で確認可能。研修内容のテキストや動画も記録できます。

☑︎ 今後の展開

商工中金では、exaBase ロープレを単なるトレーニングツールとしてではなく、セールスイネーブルメント全体を向上させるためのツールとして活用していく予定です。最終的には、顧客の納得感を高め、成約率向上に繋げることを目指します。

exaBase ロープレについて詳しくは、下記のサイトをご覧ください。

https://exawizards.com/exabase/roleplay/

【商工中金 会社概要】

会社名 ：株式会社商工組合中央金庫

所在地 ：東京都中央区八重洲2-10-17

設立 ：1936年

代表者 ：代表取締役社長 関根 正裕

事業内容：中小企業向け融資・預金・決済サービス・経営サポート等の提供。

URL ：https://www.shokochukin.co.jp/

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2016年2月

代表者 ：代表取締役社長CEO 春田 真

事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL：https://exawizards.com/