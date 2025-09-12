JMeL『第20回 医療系eラーニング 全国交流会年次大会』に協賛及び出展《10/11～13 北海道大学医学部百年記念館》

株式会社デジタル・ナレッジ

1995年創業のeラーニング専業ソリューション企業 株式会社デジタル・ナレッジ(本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明)は、北海道大学にて開催される『第20回 医療系eラーニング 全国交流会年次大会』へ協賛及び出展いたします。

開催概要

詳細・お申込みはこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/44073/

■開催期間：2025年10月11日(土)～13日(月・祝)

■会場：北海道大学医学部百年記念館 ※大会はオンラインでも聴講いただけます（展示は対面のみ）

■参加費：有料 ※詳しくはこちらをご確認ください(https://jmel20.peatix.com/)

■詳細ページ：https://sites.google.com/view/jmel20

デジタル・ナレッジブースの見どころ

臨床研修連携手帳の電子化 e-logbook（イーログブック）、出欠確認・LMS連携などが可能な学校専用の「デジタル学生証つきスマートアプリ」、教育×生成AI「Teacher’s Copilot」などをご紹介いたします。

また、主力となるeラーニングシステム「KnowledgeDeliver」を用いて、ご希望に沿った最適なソリューションや事例をご紹介いたします。

《臨床研修連携手帳の電子化 e-logbook（イーログブック）》

スマホで簡単 研修記録！

国立大学法人大阪大学歯学部様、国立大学法人鹿児島大学歯学部様、公立大学法人九州歯科大学様 などで、実習管理として活用いただいています

◆履修データをデジタルで管理

◆実習内容の記録からその場で承認まで

◆特許取得済 【特許番号】特許第5958940号

通信端末における複数種類のパスワードを使用した履歴管理システム

《デジタル学生証つきスマートアプリ》

学生生活のすべてがこのアプリに。

◆国際標準規格mdocに対応した「デジタル学生証」：スマホで学生の身分証明が可能に！

◆出欠確認：QRコードをスキャンするだけで簡単に出席認証。対面だけでなくオンラインサービスに対しても提示可能

◆お知らせプッシュ通知：LMSからのお知らせをスマホで自動的に表示

◆授業クリッカー：教員の質問に学生がアプリで回答

◆LMS連携：LMSと他のシステムをアプリで連携

《教育×生成AI「Teacher’s Copilot」》

動画やPDF教材の元データを登録するだけで、生成AIが自動的に多様な教材データに変換。

生成AIを活用することで教材制作の効率を飛躍的に高め、テスト問題、要点やポイントをまとめたスタディノート、用語集を自動生成し、講師の教材作成の負担を軽減します。

このほか、豊富な製品・サービスをご紹介いたします。ぜひお立ち寄りください。

株式会社デジタル・ナレッジについて

『デジタル・ナレッジ』は、創業より30年にわたり「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することをコンセプトに、『日本で初めてのeラーニング専門ソリューション企業』として、数多くの組織内研修部門、塾・スクール、高等教育機関に対し3000を超えるeラーニングシステムを立ち上げ、成功に導いて参りました。

お客様と教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちがお客様と受講者をつなぐ“学びの架け橋“となり、より良い教育を実現していく ――

これを私たちの責任と捉え、先進の教育テクノロジー開発と最新の情報が集まる環境づくりに挑戦し続けています。



