24時間フィットネスジム「レシオボディデザイン岡山駅前店」オープンのお知らせ

河野建設株式会社(代表取締役社長：河野初仁）は、株式会社ケイアイリンクが運営する24時間年中無休のフィットネスジム「RETIO BODY DESIGN（レシオボディデザイン）」(https://retio-bodydesign.jp/)のフランチャイズ店であるレシオ岡山駅前店を10/1にオープンします。

河野建設がフランチャイズ店としてレシオを運営するのは赤磐・瀬戸店に続き2店舗目。

岡山駅から徒歩5分のレシオ岡山駅前店

2025年9月11日

「ジムがはじめて」の方に特化した、岡山でいま最も勢いのある大人気のジムが待望の岡山駅前エリアに登場。

岡山、広島エリアを中心に18店舗展開中。

「レシオボディデザイン岡山駅前店」のオープンについて

レシオ岡山駅前店に併設予定の”RETIO COFFEE”- 店名：レシオボディデザイン(https://retio-bodydesign.jp/gymlist/okayamaekimae)岡山駅前店(https://retio-bodydesign.jp/gymlist/okayamaekimae)- 住所：〒700-0902 岡山県岡山市北区錦町6-17 アウルスタイル錦町2 -1F- 電話番号：086-201-2247（開業準備室：レシオ赤磐・瀬戸店）- プレオープン：2025年10月1日(水)～10月18日(土)- グランドオープン：2025年10月19日(日)～

レシオ岡山駅前店

https://retio-bodydesign.jp/gymlist/okayamaekimae

コンセプト

BODY DESIGN（ボディデザイン）とは、自分の体を「自分自身がなりたいカラダ」へデザインしていくこと。

正しいトレーニングと適切な食事バランスとを併せることで女性は美しく、男性はたくましいボディラインへと生まれ変わっていただくことがRETIOの目標です。

店舗の特徴

トレーニングエリアのイメージ

レシオボディデザイン岡山駅前店は年中無休で24時間ご利用いただけますので、早朝や夜間の利用を希望するお客様にも最適。

女性専用のトレーニングエリアやコラーゲンマシン、男女問わず幅広い世代が気軽に利用できるフィットネスジムとなっております。

トレーニングエリアのイメージ

「カラダが変われば人生が変わる」がキャッチコピーであり、ジムがはじめての方も楽しんでいただけるようスタッフが徹底サポートいたします。

中でも【ビギナーサポートプログラム】というジムが初めての方でも安心いただけるプログラムがあり、トレーニングのレクチャーや食事のセミナーは何度でも無料で受講可能です。

無料で何度でも受講できるビギナーサポートプログラム

「ジムが初めて」「入会したけど続かなかった」

そんな方が楽しく正しく継続できるよう、明るく元気な笑顔でスタッフがお待ちしております。

レシオボディデザインのスタッフ一同

【お問い合わせ】

河野建設株式会社

担当：小笠原

TEL：090 3468 3337

受付時間：9:00～18:00

（株式会社ケイアイリンクは「レシオボディデザイン」のフランチャイズ本部です）