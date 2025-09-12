こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
畑を超えたエダマメ栽培 ― LED植物工場の養液栽培で一年中おいしく収穫 ―
東京大学大学院農学生命科学研究科修士課程の高野智京さん（研究当時）、若林侑 助教、矢守航 准教授、および法政大学生命科学部の佐野俊夫 教授らの研究グループは、人工光型植物工場において世界で初めてエダマメの安定生産に成功しました。
【発表のポイント】
◆これまでレタスなど一部の野菜しか栽培できなかったLED植物工場の養液栽培で、世界で初めてエダマメの安定生産に成功しました！
◆しかも収量は畑での栽培を上回り、さらに甘みが強く、健康成分イソフラボンなど栄養価も高いことが明らかになりました！
◆この成果により、都会のビルや砂漠、さらには宇宙でも一年中エダマメを作れる未来が開け、食料問題の解決や健康的な食生活につながります。
【概要】
東京大学大学院農学生命科学研究科修士課程の高野智京さん（研究当時）、若林侑助教、矢守航准教授、および法政大学生命科学部の佐野俊夫教授らの研究グループは、人工光型植物工場において世界で初めてエダマメの安定生産に成功しました（図1）。
エダマメは高タンパクで栄養価が高く、世界的に人気が高まっている食材ですが、収穫後すぐに品質が落ちるため長期保存が難しく、市場に出回るのは夏の限られた時期に偏っています。
本研究では、3種類の水耕栽培システムを用いて栽培実験を行い、その成果を比較しました。その結果、特に「NFT方式（養液膜栽培）」により、露地栽培を上回る収量を安定して得られることが明らかになりました。さらに、このNFT栽培では、甘味を左右する糖や健康成分であるイソフラボンが豊富に含まれ、味や栄養価においても優れていることが示されました。これは、これまで畑での栽培では実現できなかった画期的な成果です。
本研究は、都市のビル内や砂漠など耕作が難しい地域、さらには宇宙空間においても、一年を通じて高品質なエダマメを生産できる可能性を示したものであり、持続可能な食料生産と健康社会の実現に向けた大きな一歩となります。
【発表内容】
●LED植物工場で"畑を超える"エダマメを実現
＜研究背景＞ 「工場では豆類は育てにくい」という常識
人工光型植物工場は、LEDや空調を用いて光・温度・湿度・二酸化炭素・養液を自在に制御し、一年中安定した作物生産を可能にする次世代の農業モデルです。天候に左右されないことから、気候変動や農薬依存の問題を解決する手段として期待されています。しかし、これまで主にレタスなどの葉物野菜が中心で、成長に時間がかかる豆類や果菜類は「工場ではうまく育てられない」とされてきました。
矢守研究グループは先日、LED植物工場で世界に先駆けてトマトの安定栽培に成功した成果を発表し、大きな注目を集めました（関連情報参照）。次なる一歩として選んだのはエダマメです。エダマメは、世界的に人気が高く高タンパク・高栄養の作物である一方、収穫後すぐに鮮度が落ちるため、夏の短い期間にしか市場に出回らないという大きな課題がありました。本研究では、人工光型植物工場でエダマメを安定的に、しかも高品質に育てることに挑戦しました（図2）。
＜結果＞ NFT方式で実現した"畑を超える"高収量・高品質エダマメ
■生育のちがい ―― 旺盛に成長し、しっかり実をつける
3種類の栽培システム（NFT＝養液膜栽培、ROC＝ロックウール栽培、MIST＝噴霧栽培）を比較した結果、NFTで最も茎や葉の成長が旺盛でした。露地栽培（FIELD）よりも多くのバイオマスを生産し、植物工場でも力強く育つことが示されました（図3）。
■収量のちがい ―― 露地を超える収穫量を達成