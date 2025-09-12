【障害者雇用支援イベント】9/22（月）「実践から学ぶ “働き続けられる”障害者雇用」開催@マネーフォワード本社

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードは、株式会社オリィ研究所と共同で、「実践から学ぶ “働き続けられる”障害者雇用」をテーマにしたイベントを、2025年9月22日（月）にマネーフォワード本社オフィスにて開催します。

2026年7月に障害者雇用の法定雇用率の引き上げが予定されている今、「数字の達成」だけではなく、障害のある方に「いかに定着していただき、働きがいを持ってに仕事に取り組んでいただくか」に目を向けた取り組みや制度設計が求められています。

本イベントでは、精神・知的障害のある方の「定着率向上」を実現するマネーフォワードと、身体障害など移動困難な事情を抱える方が分身ロボット「OriHime（オリヒメ）」を通じて活躍するオリィ研究所の事例をもとに、「障害のある方とどう働き続けるか」について、現場の声と実践をお届けします。雇用の第一歩を考える企業のご担当者にとって、明日からのヒントとなる90分です。

また、希望者には、精神・知的障害のある方が働きやすい環境を整えるマネーフォワードのオフィスツアーや、企業の受付や接客など、障害のある方の働く選択肢を広げる分身ロボット「OriHime」の操作体験にもご参加いただけます。

■イベント概要

日時：2025年9月22日（月）18:00～20:00＜17:45受付開始＞

場所：株式会社マネーフォワード 本社オフィス

（東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F）

参加費：無料

参加方法：以下の専用サイトよりお申込みください。

https://peatix.com/event/4552818

主催：株式会社マネーフォワード、株式会社オリィ研究所

■プログラム

18:00～18:05 開会ご挨拶

18:05～18:35 マネーフォワード、オリィ研究所の実例紹介

18:35～18:40 休憩

18:40～19:25 障害当事者を交えたクロストーク

19:25～19:40 質疑応答

19:40～20:00 交流会、マネーフォワード オフィスツアー、分身ロボット「OriHime」操作体験会

■登壇者

マネーフォワード

・ビジネスサポート本部 本部長 石井 一弘

・People Forward本部 Talent Growth部 功刀 将之

オリィ研究所

・事業開発部 雇用支援チーム 中島 瑛美

・事業開発部 雇用支援チーム / OriHimeパイロット 牧野美保

■こんな方におすすめ

・障害者雇用の制度設計や業務内容に悩んでいる人事・D&I担当者

・雇用は始めたが、定着やモチベーションの維持が課題だと感じている方

・テクノロジーの活用によって、就労の選択肢を広げたいと考えている方

【確認・注意事項】

・当日のプログラムおよび登壇者は、変更になる可能性があります。

・当日は、主催者および報道関係者による写真・映像撮影が入る可能性があります。撮影された映像や写真は、報道・広報・SNS等で使用させていただく場合があり、参加者が映り込む可能性もございます。予めご了承のうえ、ご参加をお願いいたします。

■オリィ研究所について

「人類の孤独を解消する」を理念に掲げ、障害・病気・介護・子育て等の理由で外に出ることが難しい「移動困難者」の選択肢を豊かにするサービスを研究開発・提供しています。

展開サービス：

・テレワークに特化した障害がある方のための人材紹介サービス「FLEMEE」

・遠隔操作でありながら「その場にいる存在感」を共有できる分身ロボット「OriHime（オリヒメ）」

・テレワークでの肉体的社会参加を可能にする分身ロボット「OriHime-D（オリヒメディー）」

・重度障害があっても目や指先などの僅かな動きだけでコミュニケーションを可能にする意志伝達装置「OriHime eye+Switch（オリヒメアイプラススイッチ）」

・外出困難者が“パイロット”として分身ロボットOriHime・OriHime-Dを遠隔操作し、オーダーや配膳、お客様との会話など接客を行う「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」

詳しくは、株式会社オリィ研究所 公式サイト https://orylab.com/ をご覧ください。

■株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長グループCEO 辻庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：プラットフォームサービス事業

URL ：https://corp.moneyforward.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。