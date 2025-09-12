アルサーガパートナーズ株式会社が鹿児島市中心部にシステム開発拠点を新設！鹿児島市と立地協定を締結！

鹿児島市

■アルサーガパートナーズ株式会社との立地協定式

日 時 令和７年９月５日（金）１４時３０分～１４時５０分

場 所 鹿児島市役所応接室

出 席 者 企 業 … 小俣 泰明 アルサーガパートナーズ株式会社 代表取締役

鹿児島市 … 下鶴 隆央 市長

立 会 人 … 南 靖子 鹿児島県 鹿児島地域振興局長

（写真）立地協定式の様子

■アルサーガパートナーズ株式会社の概要

アルサーガパートナーズ株式会社は、平成２８年１月に、システム開発、ＵＩ／ＵＸデザイン、インフラ構築、マーケティング支援、コンサルティングなどを一気通貫で提供するＤＸ推進企業として発足し、現在はＷｅｂシステムやスマートフォンアプリの開発を中心に、戦略立案から設計・開発・運用までをワンストップで支援する総合ＩＴソリューション企業として事業を展開しています。

特に、自治体や大手企業とのＤＸプロジェクト実績が豊富で、地方創生や行政手続きのデジタル化支援など、公共領域での開発力にも定評があり、生成ＡＩを活用した業務効率化支援やＰｏＣ開発にも注力し、先端技術をビジネス価値へと転換する実績を多数有しています。

今回の新たな事業所の開設は、県下ＩＴ人材の採用育成を通じて、社会のＤＸ需要の高まりに対する支援体制を全国規模で強化するため、拠点を設けるものです。今後、鹿児島市内におけるＩＣＴ産業の活性化及び雇用の創出に大きく貢献するものと期待されます。

■新設する「アルサーガパートナーズ株式会社 鹿児島オフィス」の概要

(1) 所在地：鹿児島市武１丁目２番１０号 ＪＲ鹿児島中央ビル７１０・７１１

(2) 事業所面積：211.60平方メートル （64.0坪）

(3) 操業開始：令和7年11月（予定）

(4) 従業員数(計画)：従業員数48人（うち新規雇用者数39人）※5年目

(5) 事業内容：ＩＴコンサルティング

ウェブシステム企画・開発

鹿児島市は、情報通信業関連、事務処理センター・コールセンター、デザイン・コンテンツ制作業、製造業などで進出する企業を全力で支援します！！

