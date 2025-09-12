『ファーミングシミュレーター 25』水産養殖が出来る大型拡張パック「Highlands Fishing」を紹介するトレーラーを公開！

株式会社セガ

株式会社セガは、全世界累計販売本数が300万本を突破したPlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)／Mac用ソフト『Farming Simulator 25（ファーミングシミュレーター 25）』について、本作初となる大型拡張パック「Highlands Fishing」を紹介するトレーラーを公開したことをお知らせいたします。

『ファーミングシミュレーター 25』Highlands Fishing gamescom トレーラー：

https://youtu.be/JzwuUrYUdVI(https://youtu.be/JzwuUrYUdVI)

『Farming Simulator 25』の大型拡張パック「Highlands Fishing」では、スコットランドのハイランド地方に着想を得た新マップ「キンレイグ」が登場いたします。新たな農業形態「水産養殖」では、漁船を操ってサーモンやニジマスなどの魚類を養殖・育成・収穫できるほか、岸辺で釣りを楽しむことができます。また、新作物・タマネギや新たな動物種・ハイランド牛が追加されたり、歴史ある城などの新たな建設プロジェクトもお楽しみいただけるほか、水陸両用の機械を含む20種類以上の新車両および農機も収録されます。

『ファーミングシミュレーター 25』ならではの、農業とあわせて楽しむ穏やかな水辺の暮らしの様子をぜひご覧ください。

〇『Farming Simulator 25』とは

・アジアの稲作を追加した、完璧な農業体験。

舞台は広大でのびのびとした北米、池と川に挟まれた中央ヨーロッパに加え、今作では田んぼが広がる緑豊かな東アジアエリアが登場します。2種類の米、ホウレンソウなどが加わり、栽培できる作物は全部で25種類！ 飼育できる動物は、牛、羊、豚、鶏、馬に加え、今作よりバッファローとヤギも追加されました。新しく導入された生産チェーンや建設ミッションを駆使することで、ビジネスチャンスをさらに広げることもできます。

・実在する農機150社400種以上が登場！

日本企業のIseki、Kubotaをはじめ、Case IH、CLASS、Fendt、John Deere、Massey Ferguson、New Holland、Valtraなど、世界を代表する農機メーカー150社以上から400以上の機械やアイテムが登場！ さらにリアルになった美しい風景を楽しみながら、様々な重機で農業を楽しむことができます。

・ひとりでも、みんなでも楽しめる。

オンラインでは最大6人でのプレイが可能です。栽培と収穫を繰り返しながら陣地を拡大し、個人農家として這い上がるか、あるいはフレンドと巨大な農場を築き上げるか。自身のプレイスタイルに合わせた自由度の高い農場経営をお楽しみいただけます。

■参考：GIANTS Softwareとは

GIANTS Softwareとは、2004年にスイスで設立された世界的なゲーム開発会社およびパブリッシャーとなり、代表作「ファーミングシミュレーター」シリーズで広く知られています。スイス（チューリッヒ）、ドイツ（エアランゲン）、アメリカ（シカゴ）、チェコ共和国（ブルノ）にオフィスを構え、農業との強い結びつきを保ち、コミュニティとの関わりを大切にしています。詳しくはgiants-software.com(https://giants-software.com/)をご覧ください。

【製品概要】

商品名：Farming Simulator 25（ファーミングシミュレーター 25）

対応機種：PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)／Mac

発売日：発売中（2024年11月12日（火）発売）

希望小売価格：

パッケージ版・デジタル版 5,980円（税込6,578円）

※パッケージ版の販売はPlayStation(R)5のみとなります。

ジャンル：大規模農業シミュレーション

プレイ人数：1人（オンライン時：2～6人）

メーカー：GIANTS Software

CERO：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C) 2025 GIANTS Software GmbH. All Rights Reserved.

公式サイト：https://farming-simulator-25.sega.jp/

※画面は開発中のものです。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。