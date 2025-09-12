“運動する社会”を共に創る株式会社リィ、川澄奈穂美選手とアスリートパートナー契約を締結

株式会社リィ

株式会社リィ（本社：名古屋市昭和区）は、この度、女子サッカー・WEリーグ アルビレックス新潟レディースに所属する川澄奈穂美選手とアスリートパートナー契約を締結いたしました。

本契約は、現役アスリートとして競技活動を継続しながら、企業の社会的活動や地域貢献に参画する取り組みです。選手は、地域の子どもたちへのスポーツ体験イベントや、女性活躍・ダイバーシティ推進に関する啓発活動などに参加し、現役アスリートとしての豊富な経験をもとに、運動の楽しさや重要性を広く発信する役割を担います。

加えて、株式会社リィは理念に基づき、アスリートの社会的価値向上や地域社会と企業活動の双方にポジティブな影響をもたらす「共創モデル」の推進に取り組みます。

【契約締結の背景】

株式会社リィは、「運動を通じて世界80億人を幸せにする」ことを目指しています。その実現には、運動が得意な人だけでなく、苦手意識を持つ人や困難を抱える人々にも、「運動は誰にとっても楽しめるもの」というメッセージを届けることが欠かせません。こうした想いに基づき、アスリートと共に社会に発信していく取り組みを進めており、このたび、かねてより交流のあった川澄奈穂美選手とアスリートパートナー契約を締結いたしました。

【株式会社リィ「アスリートパートナー」について】

アスリートパートナーは、競技の頂点を極めた立場から「運動は誰にとっても価値あるもの」というメッセージを社会に発信する重要な役割を担います。リィの理念を体現し、運動の楽しさと意義をより多くの人々に広く届けることを目的としています。

【川澄奈穂美選手プロフィール】

アルビレックス新潟レディースに所属。日本代表としてFIFA女子ワールドカップ優勝やロンドンオリンピック銀メダル獲得に貢献した実績を持つ。クラブではINAC神戸レオネッサやNWSLのシアトル・レインFCなどで活躍し、なでしこリーグMVPや得点王にも輝いた。現在も現役選手としてプレーする傍ら、日本サッカー協会常任理事として、日本サッカーの発展に積極的に貢献している。

【川澄奈穂美選手 コメント】

ワールドカップ優勝とアメリカでのプレーを経て、新潟で現役を続けています。若い頃は自分のためにサッカーをしていましたが、キャリアを重ねる中で、後輩やサッカー界全体、さらには女性の社会進出にどう貢献できるかを意識するようになりました。リィの「運動を誰もが楽しめるものにする」という理念に強く共感しており、初めてお話を伺った時からその思いを抱いています。サッカーを始めた頃、指導者から「サッカーは楽しい」と教わった経験が私の原点です。その思いを子どもたちや社会に伝え、運動の楽しさを体感してもらう機会を届けたいと考えています。アスリートパートナーとして、単に発信するだけでなく、子どもたちと一緒に体を動かし、運動の喜びを直接伝えていきます。そして、誰もが「運動は楽しい」と感じられる社会の実現に向け、自らも挑戦し続けます。

【株式会社リィ 代表取締役 廣瀬あゆみ コメント】

今回、新たに川澄奈穂美選手をアスリートパートナーとして迎えられたことを大変嬉しく思います。1年以上前に新潟で初めてお会いして以来のご縁が、ようやく実現しました。現役を長く続ける姿勢や女性アスリートとしての牽引力、そして社会貢献への思いに深く共感しています。これから仲間として「運動でもっとドキドキしよう」という声を広げていきます。

リィは、運動と世界中の人々とをつなげる存在を目指しています。アスリートは運動の究極の姿であり「運動は誰にとっても楽しめるもの」と発信いただけることに大きな価値があります。川澄選手は長年第一線で活躍し、女性アスリートのキャリアや社会貢献にも尽力されています。今後は共に、運動や“ドキドキ”を社会へ届けてまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社リィ（Lii Inc.）

代表者：廣瀬 あゆみ

設立：2018年11月1日

事業内容：児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、キッズパーソナルトレーニング事業、教育事業、フィットネス事業、クリエイティブ事業、採用支援／組織開発支援事業

本社：愛知県名古屋市昭和区御器所通3丁目8‐1 御器所セントラルビル3A

Webサイト：https://liistyle.com/

【代表プロフィール】

代表取締役 廣瀬あゆみ

武庫川女子大学健康スポーツ科学部卒。ソフトバンクにて営業企画に従事した後、進学塾での事業開発や医療福祉ベンチャーでの採用広報を経験。株式会社リィを設立し、運動弱者が運動嫌いになる循環を止め、全ての子どもに良質な運動機会を提供するためにLii sports事業を全国展開中。第24回JVA地域貢献特別賞を受賞。水泳、バレーボール、ラクロスなどの運動経歴を持ち、良質な運動を広めていくことに全エネルギーを注ぐ、2児の母。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社リィ 広報

担当：横山 TEL：090-5944-9538 MAIL：lii_pr@liistyle.co.jp