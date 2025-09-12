¡í¸¤ÇÀ¸³è ·ÉÏ·¤ÎÆü¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£2025¡í¡¡¥·¥Ë¥¢¸¤Ç¤Î¾ùÅÏ¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¡¡É¬Í×·ÐÈñ¤ò½ü¤¯Á´³Û¤òÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ¤ä¥·¥Ë¥¢¸¤¤Î¾ùÅÏ²ñ³èÆ°¤Ë
¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÆ°Êª¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤ÎÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¹ñ»º¡¦ÌµÅº²Ã¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤ÎÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¥±¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¸¤ÇÀ¸³è³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£½ß¡¢°Ê²¼¡Ö¸¤ÇÀ¸³è¡×¡Ë¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¸¤Ç¤ÎÊÝ¸î¡¦¾ùÅÏ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¡×¤Ç¤¢¤ë9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë21:00¤«¤é21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤ÉËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ç»È¤¨¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿7¼ïÎà¤Ç¤¹¡£¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¾å¤«¤éÉ¬Í×·ÐÈñ¤ò½ü¤¤¤¿Á´³Û¤ò¡¢¥·¥Ë¥¢¸¤Ç¤ÎÊÝ¸î¤ä¾ùÅÏ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë³èÆ°ÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ëÂ¾¡¢¥·¥Ë¥¢¸¤¤Î¾ùÅÏ²ñ³«ºÅÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤Ë¤¢¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡ÌµÅº²Ã¡§ÊÝÂ¸ÎÁ¡¢¹áÎÁ¡¢Ãå¿§ÎÁÉÔ»ÈÍÑ
¢£ÇØ·Ê
¸¤ÇÀ¸³è¤Ï¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¼«Á³¤È´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢³Ú¤·¤¯»²²Ã¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¸¤Ç¤Ï¹âÎð²½¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥·¥Ë¥¢¸¤Ç¤Ï¾ùÅÏÀè¤¬·è¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ºß¥·¥§¥ë¥¿ー´ü´Ö¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤ÇÀ¸³èÊ¡»ãºâÃÄ¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¸¤¤Ï¡¢À®¸¤¡¦ÍÄ¸¤¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1.9ÇÜ¤Î´ü´Ö¡ÊÊ¿¶Ñ528Æü¡Ë¡¢¥·¥Ë¥¢Ç¤Ï¡¢À®Ç¡¦ÍÄÇ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2.9ÇÜ¤Î´ü´Ö¡ÊÊ¿¶Ñ443Æü¡Ë¡¢¥·¥§¥ë¥¿ー¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢¸¤Ç¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤ë´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤«¤é¼ä¤·¤¤¡¦²ð¸î¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¡¦°åÎÅÈñ¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿Ç§¼±¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±¿Æ°ÎÌ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤´¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Úー¥¹¤Î»Ò¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥·¥Ë¥¢¸¤Ç¤Ï²ÈÄí¤Ë·Þ¤¨¤ä¤¹¤¤Ì¥ÎÏÅª¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì²ð¸î´ü¤ò·Þ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÄ¸¤¡¦ÍÄÇ¤äÀ®¸¤¡¦À®Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¸¤Ç¤Î¾ùÅÏ¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤ò¹â¤á¡¢¥·¥Ë¥¢¸¤Ç¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢1Æ¬¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥·¥Ë¥¢¸¤Ç¤Ë¤â"¤º¤Ã¤È¤Î²ÈÂ²"¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¡¡¾¦ÉÊ³µÍ×
T¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ÉËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ç»È¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡¢ÊÝ¸î¸¤Ç¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¸¤ÇÀ¸³è¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖSave All Cats and Dogs¡×¤È¶¦¤Ë¡¢¥·¥Ë¥¢¸¤Ç¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖLessons from Paws¡Ê¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤äÇ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ë¡×
¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Î´ë²è¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLessons from Paws¡×¤Ë¤Ï¡¢¸¤ÇÀ¸³è¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÊÝ¸î¸¤Ç¤ò·Þ¤¨¡¢¶¦¤ËÊë¤é¤¹Ãæ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Ë¥¢¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤äÇ¤Á¤ã¤ó¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ö²ð¸î¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¡£¡×¡ÖÄ¹¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡×¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥Ë¥¢¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢Æü¡¹¤ò²º¤ä¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤À·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë»Ñ¤«¤é¡ÖÀ¸¤¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯¤âÂº¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢¥·¥Ë¥¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊë¤é¤¹´î¤Ó¤ä¹¬¤»¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¡ÖLessons from paws¡Ê¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤äÇ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ë¡×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë»É½«¥¥ã¥Ã¥×
¡ÖSave All Cats and Dogs¡×¤¬»É½«¤µ¤ì¤¿¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¤ª»¶Êâ¤ä¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥æー¥º¥É´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î"¥Ë¥åー¥Ï¥Ã¥¿¥ó"¤Î¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¡§ÌÊ100%¡Ê¥¦¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥«¥â¡§ÌÊ65%/¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë35%¡Ë
¥«¥éー¡§¥Á¥ã¥³ー¥ë
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º
²Á³Ê¡§4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ê£²¡Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
¡ÖLessons from Paws¡×¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ç¥¤¥êー¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¥³¥Ã¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£A4¥µ¥¤¥º°Ê¾å¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î²ÙÊª¤âÆþ¤ê¡¢Æü¾ï¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥«¥éー¡§¥¥ã¥á¥ë / ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë / ¥â¥¹¥°¥êー¥ó
¥µ¥¤¥º¡§½Ä34.5cm ²£38.5cm ¥Þ¥Á10cm ¼è¼ê30cm ¡ÊÍÆÎÌ10L¡Ë
¡Ê£³¡Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥ÖT¥·¥ã¥Ä
¡ÖLessons from Paws¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅÁ¤ï¤ë¡¢º£²ó¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥ÖT¥·¥ã¥Ä¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£US¥³¥Ã¥È¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾³¤´ß¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¿¥Õ¤ÊÀ¸ÃÏ´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£¸ª¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Paws ¡ÊÆùµå¡Ë¤Î»É½«¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà¡§ÌÊ100% (¥°¥ìー ÌÊ90% ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë10%)
¥«¥éー¡§¥°¥ìー / ¥Í¥¤¥Óー / ¥â¥«
¥µ¥¤¥º¡§¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹M¡¢L¡¢XL
²Á³Ê¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ê£´¡Ë¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥ÖT¥·¥ã¥Ä
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¡ÖLessons from paws¡×Æþ¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥Ã¥È¥ó100%¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Ç¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤ºÄ¹¤¯¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½©¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¿§°ã¤¤¤ÇÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà¡§ÌÊ100%
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È
¥µ¥¤¥º¡§¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹S¡¢M¡¢L¡¢XL
²Á³Ê¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ê£µ¡Ë¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥ÖT¥·¥ã¥Ä
¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥Ð¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¹¤ä¤¹¤äÌ²¤ë¸¤¤ÈÇ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Æùµå¤«¤é¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉº¤¦¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤Ð¤·¤µ¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖLessons From Paws¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¾ï¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤ë¡¢½©Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥ÖT¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà¡§ÌÊ100%
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯ / ¥Ùー¥¸¥å
¥µ¥¤¥º¡§¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹S¡¢M¡¢L¡¢XL
²Á³Ê¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ê£¶¡Ë¥·¥Ë¥¢¤ï¤ó¤Ë¤ã¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÒÃå
¸¤ÇÀ¸³è¤Î¥·¥Ë¥¢¼Ò°÷¸¤&¼Ò°÷Ç¤¬Âç½¸¹ç¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°¦¤é¤·¤¤¥·¥Ë¥¢¤Á¤ã¤ó¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê´®Ç½¤Ç¤¤ë¶ÒÃå¥Ð¥Ã¥¯¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥ÉÇ§¾Ú¤Î¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃÊÌ¤ËºîÀ®¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà¡§¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥ÉÇ§¾Ú ¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó100%
¥µ¥¤¥º¡§½Ä19cm ²£14cm
²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ê£·¡ËQooppy¥³¥é¥Ü ¥¯ー¥Ôー¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー
¡Ø¥¯ー¥Ôー¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¤ÏŽ¤»Ò¸¤¤ò¡Ø¥Ñ¥Ôー¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥Ë¥¢¸¤¤Ë°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤ÆÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°¦¾Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬À¤³¦°ì¡×¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤¤¹¬¤»¤ÊÁÛ¤¤¤òŽ¤¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»¶Êâ¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ð¥®ー¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¥¯ー¥Ôー¤Á¤ã¤ó¤ÈÊë¤é¤¹Êý¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ïー2.5Ëü¿Í¡¢¿Íµ¤¤Î¥·¥Ë¥¢¸¤¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖQooppy¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖQooppy¡×Instagram : https://www.instagram.com/qooppy_dog/
ÁÇºà¡§ÌÚÀ½
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â40mm
²Á³Ê¡§2,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£´óÉÕÍ½ÄêÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
º£²ó¡¢´óÉÕ¶â¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¸¤¤ÎÊÝ¸î¤ä¾ùÅÏ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£¸¤ÇÀ¸³è¤Î¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤Î¥Õー¥É¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡¢¤½¤ÎÂ¾É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê°ìÉô¤Ï¡¢¾ùÅÏ²ñ³«ºÅÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ë
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍWonderful Dogs¡¡ÂåÉ½¡¡´äÞ¼¤µ¤Þ
¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ÒÃ£¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¡¢¥·¥Ë¥¢¤Î»Ò¤Ï¾ùÅÏ¤¬Æñ¤·¤¯Ä¹´üÅª¤Ë¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î»Ò¤âÆ±¤¸°ì¤Ä¤ÎÌ¿¡£±ï¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¹âÎð¤Ê»Ò¤Ç¤â½õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢°¦¤ª¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ·»È¤Ç¤¹¡ª½õ¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥·¥Ë¥¢¤Á¤ã¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¤À¸¤ÎÂçÈ¾¤ò»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Î¥¨¥´¤Ç¡¢¿É¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ÒÃ£¤Ë¡¢ÃÈ¤«¤¤¤ªÉô²°¤È¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥Ù¥Ã¥È¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤²¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Î°¦¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡ª¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÀäÂÐ¤ËÎ¤¿ÆÃµ¤·¤òÄü¤á¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤òµß¤¦°Ù¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥·¥Ë¥¢¤Á¤ã¤ó¤òµß¤¦°Ù³§ÍÍ¡¢¤É¤¦¤«¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー´ë²è¤Ë±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥¢¥ë¥Þ¡¡ÂåÉ½Íý»ö¡¡ÃÝËÜ¤µ¤Þ
¸¤ÇÀ¸³è³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¨»¿¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤´»Ù±ç¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¸¤¤Î¾ùÅÏ²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¥¢¥ë¥Þ¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¼ñ»Ý¤È¤·¤Æ¡ÖºÇ¸å¤ÎºÖ¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¼õÀè¤¬¾¯¤Ê¤¤¥·¥Ë¥¢¸¤¡¢ÉÂ¸¤¡¢¾ã¤¬¤¤¸¤¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´±ï¤¬±ó¤¤»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¿´²¹¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸½¾õ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢1Æ¬¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤Ë¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´»Ù±ç¤ÏÂçÀÚ¤Ë»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥Ë¥¢¸¤ÇÉ½¾´¡õ¥×¥ì¥¼¥ó¥È Instagram¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡³«ºÅÃæ¡ª
¥·¥Ë¥¢¤Á¤ã¤ó±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢"¥·¥Ë¥¢¤ï¤ó¤Ë¤ã¤óÉ½¾´"¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥«ー¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥·¥Ë¥¢¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü´ü´Ö
9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë～19Æü¡Ê¶â¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»²²ÃÊýË¡
- ¸¤ÇÀ¸³è¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤óInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È @inuneko.dogs¡Êhttps://www.instagram.com/inuneko.dogs/(https://www.instagram.com/inuneko.dogs/)) ¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ç¤Á¤ã¤óInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È @inuneko.cats (https://www.instagram.com/inuneko.cats/(https://www.instagram.com/inuneko.cats/))¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÉ½¾´¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢DM¤Ç"¥·¥Ë¥¢¤ï¤ó¤Ë¤ã¤óÉ½¾´"¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥«ー¥É¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¤½¤Î¥«ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ë¡¢¤½¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÇ¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò±è¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢@inuneko.dogs ¤Þ¤¿¤Ï @inuneko.cats ¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡Ö#¥·¥Ë¥¢¸¤ÇÉ½¾´¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È
Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸¤Ç³Æ4ÁÈ¤º¤Ä¤Ë¹ë²Ú¾¦ÉÊ¤ÈÉ½¾´¾õ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óSNS¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£
ËÜÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¥³¥á¥ó¥È¡×¡Ö¥ê¥Ý¥¹¥È¡×¡ÖÅê¹Æ¤Î¶¦Í¡×¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢1¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤12±ß¤ò¸¤ÇÀ¸³è¤¬´óÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸¤ÇÀ¸³è³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ°Êª¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¹ñ»º¡¦ÌµÅº²Ã¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤ÎÈÎÇä¤ä±ý¿Ç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥Ú¥Ã¥È¥±¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤ÇÀ¸³è¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õー¥É¡Ê¤ª¤ä¤Ä¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤ËÎß·×¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ7,000Ëü¿©¡Ê¢¨2¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¤Ç¤ÎÆ°ÊªÊ¡»ã¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢3¤Ä¤Î¥¼¥í¡Ê¼ýÍÆ¥¼¥í¡¢»¦½èÊ¬¥¼¥í¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ»ô°é´Ä¶¥¼¥í¡Ë¤ò·Ç¤²¤ëÆ°ÊªÊ¡»ãºâÃÄ¤òÀßÎ©¤·¡¢Íø±×¤Î20%¤ò·ÑÂ³´óÉÕ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¸¤Ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎÆ°ÊªÊ¡»ã¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤ÇÀ¸³èÊ¡»ãºâÃÄ¤Ç¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Ç¼«±Ä¤Î¥·¥§¥ë¥¿ー¤ÈÉÔÇ¥µîÀªÀìÌçÉÂ±¡¤ò¡¢µÈ²¬Ä®¤Î¥¸¥ç¥¤¥Û¥ó¥Ñー¥¯µÈ²¬Æâ¤Ë¡Ö¸¤Ç¥¿¥¦¥ó µÈ²¬ ¤Ë¤ã¤ó¤³¥·¥§¥ë¥¿ー¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¥·¥§¥ë¥¿ー¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¿©¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ú¥Ã¥È¥±¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤Þ¡¢¸¤Ç¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡2025Ç¯5·îËöÆü¤Þ¤Ç¤Î¸¤ÇÀ¸³è¥Ö¥é¥ó¥ÉÎß·×ÈÎÇä¿©¿ô¡£¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤Ï1¿©45g´¹»»¡ÊÀ®¸¤4kg¤Î1Æü¤ÎÌÜ°ÂÎÌ¡£1Æü2¿©´¹»»¡Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¤Ï1¿©36g´¹»»¡ÊÀ®Ç4kg¤Î1Æü¤ÎÌÜ°ÂÎÌ¡£1Æü2¿©´¹»»¡Ë¡¢¼êºî¤ê¤´¤Ï¤ó¤Ï1¿©188g´¹»»¡ÊÀ®¸¤4kg¤Î1Æü¤ÎÌÜ°ÂÎÌ¡£1Æü2¿©´¹»»¡Ë¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï1¿©1ÂÞ´¹»»
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ ¸¤ÇÀ¸³è³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£ ½ß
½êºßÃÏ ¡§ ¢©162-0826 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÔÃ«Á¥²Ï¸¶Ä®9-1 NBC¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹»ÔÃ«¥Ó¥ë6F
ÀßÎ© ¡§ 2018Ç¯5·î30Æü
»ñËÜ¶â ¡§1²¯9,828Ëü±ß(»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à)
URL ¡§ https://inuneko-seikatsu.co.jp/
¢£°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¸¤ÇÀ¸³èÊ¡»ãºâÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»¦½èÊ¬ÌäÂê¤Î²ò·è¤È¤½¤ÎÀè¤ÎÆ°ÊªÊ¡»ã¤Î¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ºâÃÄ¤Ç¤¹¡£·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Ë¼«±Ä¤Î¥·¥§¥ë¥¿ー¤ÈÉÔÇ¥µîÀªÀìÌçÉÂ±¡¤òÀßÎ©¡£º£¸å¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¥·¥§¥ë¥¿ー¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöºâÃÄ¤¬¼çÂÎ¤Ç¹Ô¤¦³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢µá¿Í¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¤ä½õÀ®¶â¤ÎÄó¶¡¤Ê¤ÉÂ¾ÃÄÂÎ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³èÆ°¤â¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸¤Ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÃÄÂÎ³µÍ×¡ä
ÃÄÂÎÌ¾¡§ °ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¸¤ÇÀ¸³èÊ¡»ãºâÃÄ
ÂåÉ½¼Ô¡§ Íý»öÄ¹ º´Æ£ ½ß
½êºßÃÏ¡§ ¢©162-0826 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÔÃ«Á¥²Ï¸¶Ä®9-1 NBC¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹»ÔÃ«¥Ó¥ë6F
ÀßÎ©¡§ 2021Ç¯9·î1Æü
URL¡§ https://inuneko-fukushi.or.jp/