【二子玉川 蔦屋家電にて、先行展示販売】新製品！Best of CES 2025受賞のワイヤレスヘッドホンEpic Lux Lab Editionがいち早く試せる！

JLab Japan株式会社

2024年度に100ドル以下のスポーツイヤホンと50ドル以下のワイヤレスイヤホンのカテゴリーで全米売上No.1（※1）を獲得した「JLab」の日本法人、JLab Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：横張 亮輔）は、ライフスタイルを買う家電店「二子玉川 蔦屋家電」1F音楽フロアにて、9月13日（土）10:00よりBest of CES 2025を受賞したワイヤレスヘッドホンEpic Lux Lab Editionを先行展示販売いたします。また同日より、蔦屋書店各オンラインストアでの販売も開始します。さらに、2025年9月13日（土）～10月31日（金）の期間中、二子玉川 蔦屋家電2FにあるSHARE LOUNGEにて本製品をお試しいただくことができます。リラックスした空間でその高音質をご体感いただけます。

Epic Lux Lab Edition販売価格：43,780円（税込）

この度、二子玉川 蔦屋家電で先行展示販売する「Epic Lux Lab Edition」は、世界最大のテクノロジー見本市「CES2025*」で「Best of CES 2025」を受賞したJLab史上最高峰のワイヤレスヘッドホンです。

*全米民生技術協会（CTA）が主催する世界最大のテクノロジー見本市

高性能なダイナミックドライバーに、今回初めて搭載されたアダプティブノイズキャンセリング（Adaptive ANC）が合わさることで、臨場感あふれる没入型サウンドを実現。人ごみの中でもリラックスタイム中でも音楽に没頭できる贅沢な時間を叶えます。

先行販売先一覧

１.二子玉川 蔦屋家電：https://store.tsite.jp/futakotamagawa/

住所：〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズS.C. テラスマーケット

２.蔦屋書店 オンラインストア：https://store.tsite.jp/shopping/

３.蔦屋書店 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/ftk-tsutayaelectrics/

４.二子玉川 蔦屋家電ヤフー店：https://shopping.geocities.jp/ftk-tsutayaelectrics/

「Epic Lux Lab Edition」7つの特長

▍１.高性能ドライバー×ヘッドトラッキング機能搭載で、臨場感あふれる没入型サウンドへ

32mmのダイナミックドライバーが深みのあるクリアなサウンドを実現。さらにヘッドトラッキング機能が合わさることで、音楽や映像をまるで目の前で体感しているような臨場感あふれる没入型サウンドをお届けします。

▍２.最大42dBの騒音をカット「アダプティブノイズキャンセリング（Adaptive ANC）」

環境に応じてノイズを調整し、常に最適なリスニング空間を保つことができるAdaptive ANC。周囲の音を取り入れたいときは、右側のイヤーカップに手のひらを軽く当てるだけで、一時的に外部音取り込みモードに切り替わり、手を離すと自動でノイズキャンセリングが再開します。

▍３.LDAC（Android）、AAC（iOS）対応でハイレゾ音源再生可能

LDAC対応（Android）で、息づかいまで感じるハイレゾの世界へ。iOSでもコーデックAACによって、音の一音一音が鮮やかに響きます。

▍４.「スワイプ・タッチ・ボタン」3つの操作で、音楽再生や音量を自在にコントロール

指先１つでリスニング体験を簡単にコントロールいただけます。右側のイヤーカップをスワイプ、タッチそしてボタンを押すだけで再生やスキップなどが可能です。

▍５.Epic Lux Lab Editionを持っている人同士でサウンドを共有「LabShareモード」

Epic Lux Lab Editionを複数持っていれば、同じサウンドを共有することができます。友人や家族と同じ瞬間を、同じサウンドでお楽しみいただけます。

▍６.最大再生時間は「90時間」

最長90時間の連続再生、ノイズキャンセリング使用時でも60時間以上の連続再生が可能。時間を気にせず、音楽やクリアな通話を楽しむことができます。

▍７.充電も、持ち運びもすべてがスマートに

ワイヤレス充電対応の専用パッドが付属し、使わないときも美しく。付属の専用ケースで、すっきりと収納することができます。さらに、回転式イヤーカップでコンパクトに折りたたむことができ、バッグにそのまま入れて気軽に持ち運べます。Google Fast Pairとデバイスを探す機能との連携で紛失の心配もありません。

二子玉川 蔦屋家電とは

二子玉川 蔦屋家電は、全く新しいスタイルの家電店です。最先端の技術を駆使した製品からクラシックなデザインまで幅広く取り揃えました。BOOK & CAFEの空間で、家電を通してさまざまなライフスタイルをコンシェルジュたちが提案します。また、家電だけでなく、日々の生活をもっと刺激的にしてくれるインテリアや本、雑貨などを販売するアート＆テクノロジーに満ちた場所です。世界中のユニークなプロダクトやサービスを発見・体験できるショールーム「蔦屋家電＋」や、カフェとしても、バーとしても、オフィスとしても利用できる「SHARE LOUNGE」など、刺激的で上質な時間を提供します。

JLab（ジェイラブ）とは

“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2024年度に100ドル以下のスポーツイヤホンと50ドル以下のワイヤレスイヤホンのカテゴリーで全米売上No.1（※1）を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売開始しています。

※1 Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Stereo Headphones, Band Type: No Wire/No Band, Under ＄50 Segment, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024 ／ Circana, LLC, Retail Tracking Service, Stereo Headphones, Headphone Style: In Ear Clip and Ear Bud Clip, Band Type: No Wire/No Band, Water Resistant, Under ＄100, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024

