エンタメ特化の新たな経済圏を創出するGETが次世代型Web3ウォレット「GET Wallet」アプリ版を正式リリース！キャンペーンも開催

GET Entertainment Inc.

GET Wallet - Mobile App -

GET Entertainment Inc. （本社：イギリス領ヴァージン諸島、代表 松原 勝哉、以下、GETE）は、エンターテイメントの新たな経済圏を創出する次世代Web3ウォレット「GET Wallet」アプリ版を2025年 9月 12日に正式リリースいたしました。GET Walletは、Web2とWeb3をシームレスに接続し、CardanoチェーンとEthereumチェーンに対応。デジタルコンテンツとトークンを簡単かつ安全に管理できるスマートフォンアプリウォレットです。



この度、GET Entertainment Inc. は、先日リリースしたエンターテイメントの新たな経済圏を創出する次世代Web3ウォレット「GET Wallet」Chrome拡張型ウォレットに続き、iPhoneとAndroidのアプリ版のリリースを行いました。



GET Walletは、Web2とWeb3をシームレスに接続し、CardanoチェーンとEthereumチェーンに対応。デジタルコンテンツとトークンを簡単かつ安全に管理できるウォレットです。


アプリ版では、これから暗号資産に触れるユーザー様にもスムーズに操作いただけるよう、UI/UXのわかりやすさを重視いたしました。



【アプリの特徴】


・ Cardano・Ethereumに対応したマルチチェーンウォレット


・ NFTやトークンの一括管理、CEX/DEXとの接続も可能


・ Web2のポイントやコミュニティとも連携、スムーズなUXを実現


・ ファン投票・イベント参加などエンタメ体験を広げるログイン機能搭載


・ セキュリティ専門機関による診断済み。外部にデータ保存なしの安全設計


・ 数クリックでウォレット作成・インポートできる直感的なUI


・ 日本語・英語など多言語対応でグローバルに展開






ウォレットをお持ちの方対象のキャンペーンも実施しており、GET Walletを入れていただくと、GETの体験をよりお楽しみいただけます。



◇GET Early Bird（GEB）キャンペーンについて


https://global-entertainment-token.org/ja/news/get-early-bird_20250717/



GET Walletのダウンロードはこちらから



◇iPhone版


https://apps.apple.com/us/app/get-mobile-wallet/id6751222214



◇Android版


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.get_wallet



PCからはChrome拡張版をご利用ください。



◇Chrome拡張版


https://chromewebstore.google.com/detail/get-wallet/infmfhepglaadcfmcebnpeoaogbcmjig?hl=ja-JP&pli=1(https://chromewebstore.google.com/detail/get-wallet/infmfhepglaadcfmcebnpeoaogbcmjig?hl=ja-JP&pli=1)



GET Walletに関する詳しい情報は、下記プレスリリースからご覧いただけます



◇プレスリリース（PRTIMES）はこちら


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000155101.html




≪GET Entertainment Inc.について≫


GETEは、“GET”の発行体であり、クリエイターやアーティストとファンが直接的に関与できるエコシステムの構築をビジョンに掲げています。


GETコミュニティは、グローバルエンターテイメント市場からエントリーしたプロジェクトをファンであるトークン保有者の投票によって選出し、コミュニティに加えていくことでエコシステムの段階的な拡大を図ります。


コミュニティ参加者にとって利便性の高いデジタルプラットフォームを通じてトークンを介して可視化される推し活やNFTによるコンテンツ保有や二次流通を推進してファンとクリエイターが長期的に利益を享受できる仕組みを構築し、また、グローバル規模での新しい才能の発掘や育成にも注力していきます。


既存のエンターテイメント業界と協力しつつ、新技術を活用した収益モデルを導入することで、業界全体が革新と共に発展していくことを目標としています。




▶ 公式リンク集


・GET公式サイト：https://global-entertainment-token.org


・GET Wallet 　：https://global-entertainment-token.org/ja/services/web3wallet/


・X JP　　　　 ：https://x.com/GET_E_inc_JP


・X Global　　 ：https://x.com/GET_E_inc




【会社情報】


会社名 　 ：GET Entertainment Inc.


代表者 ：Director Katsuya Matsubara


設立 　 ：2024年12月23日


本社所在地 ：6th Floor, Water’s Edge Building 1, Wickham’s Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands


事業内容　 ： Web3技術を活用したIP支援、NFTマーケットプレイス、トークン経済圏の設計・運営