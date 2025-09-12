リユースPCのリングロー　不可避の買い替え需要拡大に対応Windows10サポート終了に備えた代理店ビジネスチャンス！

リングロー株式会社

リングロー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：碇敏之）は、2025年8月11日（月）から10月14日（火）まで、法人向け仕入れECサイト 「Shii:Re（シーレ）」 にて、無期限保証付きリユースPCブランド 「R∞PC（アールピーシー）」 の 販売代理店募集キャンペーン を実施しております。

今回のキャンペーンは、2025年10月のWindows10サポート終了により急増が見込まれる「買い替え需要」を背景に、低負担で始められる新規ビジネスの機会を提供するものです。

■Shii:Reとは

「Shii:Re（シーレ）」は、法人や販売事業者向けにパソコンやIT関連商材を提供する 仕入れ専用ECサイト です。

全国の販売代理店は、Shii:Reを通じて在庫を持たずに商品を仕入れ・販売でき、リスクを最小限に抑えた事業展開が可能となります。

Shii:Re：https://shiire-pc.com/

■リユースPCブランド「R∞PC」とは

「R∞PC（アールピーシー）」は、2年と無期限で期間の選べる本体保証、電話やLINEを用いた相談サポート付の中古パソコンのことです。また、「お客様起因の故障であっても保証対象」という業界初の保証内容と、厳格な整備基準を設けていることから、お客様に安心して長く製品をご利用いただけます。相談サポートは購入後無期限・無制限でご利用いただけ、購入前のご相談も無料で行うなど、お客様のニーズに寄り添ったサービス提供ができる中古パソコンです。

R∞PC直販サイト「R∞PCダイレクト」：https://rpc.ringrow.co.jp

■R∞PCの代理店ビジネスモデル『手離れ×無在庫×高収益』

・手離れ：販売後の製品サポートは本部が一括対応

・無在庫：在庫リスクを抱える必要がなく、仕入れもEC完結

・高収益：Windows10終了を追い風に、安定した収益確保が可能

■キャンペーン特典

Shii:Re経由で代理店契約を締結した事業者限定で、以下の特典をご用意しました。

・R∞PC LIGHT：通常価格より 2,000円引き

・R∞PC（無期限保証モデル）：通常価格より 5,000円引き

※上記特典は代理店契約後、初回購入時のみ適用となります。

■背景：Windows10終了がもたらす巨大需要

マイクロソフト社のWindows10は2025年10月14日でサポートが終了します。

これに伴い、全国で数千万台規模のパソコンが買い替え対象となり、特に中小企業・教育機関・個人利用者での需要が急速に高まる見込みです。

新品PCの価格上昇に対し、コストを抑えつつ安心して使える「R∞PC」は、仕入れ事業者にとって大きなビジネスチャンスとなります。

■キャンペーン期間

2025年8月11日（月）～10月14日（火）

■詳細・お問い合わせ

本キャンペーンの詳細および代理店契約については、

Shii:Re公式サイト（ https://shiire-pc.com/ ）をご覧ください。

リングロー株式会社

2001年に有限会社リペアシステムサービスとして設立。2021年に創立20周年を迎える。主力事業は中古パソコンの販売・修理・買取。2018年4月に販売を開始した「R∞PC（アールピーシー）」をはじめ、廃校活用の「おかえり集学校プロジェクト（*）」を立ち上げるなど、斬新な取り組みで業界をけん引している。

（*）「おかえり集学校プロジェクト」は2023年4月1日より分社化し、一般社団法人として法人化。



【会社概要】

・名称 ：リングロー株式会社

・代表取締役：碇敏之

・本社所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER池袋4階

・事業内容 ：中古パソコンの販売・修理・買取

・URL ：https://www.ringrow.co.jp/（リングロー公式HP）