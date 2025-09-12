PC操作を録画するだけ。AIが業務マニュアルを自動作成するツール「ZASSHA」無料提供開始

コーレ株式会社

AIコネクティブカンパニーのコーレ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：奥脇 真人）は、パソコンの操作画面を録画するだけで、AIが自動で業務マニュアルを作成する無料の新サービス「ZASSHA」を公開しました。本サービスは、これまで多くの時間と手間を要していたマニュアル作成業務を効率化し、業務手順の標準化、教育コストの削減、そして生産性の向上に貢献します。オープンソースで無料で誰でも使うことができます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_W7cXwUDM2c ]Gitからダウンロードして使う :https://github.com/co-r-e/Zassha/

● 開発の背景：なぜマニュアル作成は進まないのか？

多くの企業において、業務手順の属人化は大きな課題です。それを解決するためにAIを導入しようとしても、「結局、今の業務はどうやっているのか？」という業務プロセスの可視化の壁に突き当たります。その解消策である業務マニュアルの作成は、「スクリーンショットを何枚も撮り、画像加工し、説明文を一つひとつ書く」という非常に手間のかかる作業であり、多忙な日常業務の中で後回しにされがちでした。また、作成者によって品質にばらつきが出たり、システムのアップデートに追随できず形骸化してしまったりするケースも少なくありません。

「ZASSHA」は、こうしたマニュアル作成におけるあらゆる「面倒」を解消し、誰でも簡単かつ正確に、分かりやすいマニュアルを作成できる環境を提供するために開発されました。

● ZASSHAの主な特徴

1. 動画をアップするだけの、圧倒的な手軽さ

普段通りにパソコン業務を行う様子を録画して「ZASSHA」にアップするだけ。マウスのクリック、スクロール、キーボードからの文字入力といった一連の操作が、ステップごとに自動で記録されます。「スクリーンショットの撮り忘れ」や「説明順序の悩み」を解決し、マニュアル作成のハードルを極限まで下げます。

※録画機能自体は、MacでもWindowsでも、大抵はPCの標準機能であります。

2. AIによる操作箇所の自動クリッピング機能

「ZASSHA」の最大の特徴は、AIが操作対象を自動で認識し、該当箇所をハイライト・切り抜く「自動クリッピング機能」です。見る人が「どこをクリックすれば良いのか」「どこに文字を入力するのか」が一目瞭然の、視覚的に極めて分かりやすいマニュアルが自動で完成します。画像加工の手間はもう必要ありません。

3. マニュアルの出力：Word/Excel/PowerPoint

作成した業務マニュアルは、Word、Excel、PowerPointの形式でエクスポートすることができます。特にPowerPointがおすすめです。

● おすすめの利用者

AI導入推進者

「何かAIで業務を効率化できないか？」といった相談を受けた際、まず初めに行うべきは現状の業務プロセスの可視化（As-Is分析）です。しかし、担当者へのヒアリングや業務観察には多大な時間がかかります。「ZASSHA」を使えば、担当者に普段通り作業をしてもらうだけで、正確な業務フローがテキストと画像で瞬時にドキュメント化されます。これにより、AIを導入すべき最適な業務プロセスを迅速に特定でき、企画・提案のスピードを大幅に向上させます。

DX担当者

社内のDXを推進する上で、最初の壁となるのが「ブラックボックス化した属人業務」の存在です。誰がどのような手順で作業しているか不明なままでは、デジタル化の検討すらできません。「ZASSHA」は、これまで可視化が難しかったベテランのPC操作や、部署ごとに異なる細かな業務ルールを、誰でもわかる形の「手順書」として標準化します。DXの第一歩である現状把握を効率化し、全社的な業務改善を力強く後押しします。

新人育成・研修担当者

質の高い研修マニュアルの作成は、OJTの効率と教育の均質化に不可欠ですが、その作成には多くの工数がかかります。「ZASSHA」を活用すれば、一度教えたい操作を実演・録画するだけで、そのまま研修で使えるビジュアルマニュアルが完成します。マニュアル作成の負担を大幅に削減できるだけでなく、新入社員はいつでも正確な手順を確認できるため、自律的な学習を促進し、質問回数を減らすことにも繋がります。

● コーレ株式会社について

コーレは、AIとビジネスをつなぐAIコネクティブカンパニーです。AIの戦略設計から本番実装・運用定着、人材育成、事業化までを一貫提供する会社です。

会社名： コーレ株式会社

代表： 代表取締役 奥脇真人

設立： 2017年5月

所在地： 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階

会社紹介パンフレット：https://co-r-e.net/request/companypamphlet/

URL：https://co-r-e.net/

お問い合わせ：https://co-r-e.net/contact/

Nefia：https://nefia.ai/

IrukaDark：https://irukadark.com/