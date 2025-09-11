北九州市初！就活なのにまるでフェス！学生×企業の大運動会“ワークのサイテン”を開催🥎
福岡県北九州市（北九州市役所）
岡野バルブ製造株式会社
株式会社西原商事ホールディングス
上野精機株式会社
大英産業株式会社
株式会社不動産のデパートひろた
小倉セメント製品工業株式会社
株式会社ワールドインテック
第一生命保険株式会社
三角商事株式会社
株式会社不動産中央情報センター
株式会社西日本シティ銀行
北九州市内企業 １１社
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBuV_L67mSCtu34P9oqAOTIIXrJhUx3UUwxP_zX-tThOA1bA/viewform
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]
Instagram :
https://www.instagram.com/ofa_one.for.all?igsh=MXJ0bGl6ajF3aGR3cw==
公式HP :
https://www.ofa-kitaq.com/
北九州市では、２０２５年９月２２日（月）に、就活と運動会を織り交ぜた新しいカタチの就活イベントを開催します。
パン食い競争や借り物リレーなど懐かし面白レクで企業と交流し、通常の就活では伝わりづらい会社の雰囲気や実際に働く人たちの魅力に触れ、新たな魅力を発見することが期待できます。
また、福利厚生など「ここだけは他社に負けない！」 という推しポイントを企業が発表する自社自慢アピールタイムや、展示ブースでの企業説明を通して、気軽に就活準備を始めましょう！
開催日時・場所 等
日時：令和７年９月２２日（月）13:00～16:00
場所：西日本総合展示場新館３階D～G展示場（小倉駅から徒歩５分）
対象者：市内外問わず2６～2９年卒の大学・大学院・高専・専門学生、 第二新卒
参加費：無料
補足事項：スーツ不可、運動しやすい服装でご来場ください
タイムスケジュール[表: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/290_1_682276efb7f6a215b0e61c3d2e3f0368.jpg?v=202509120756 ]
参加企業一覧
岡野バルブ製造株式会社
株式会社西原商事ホールディングス
上野精機株式会社
大英産業株式会社
株式会社不動産のデパートひろた
小倉セメント製品工業株式会社
株式会社ワールドインテック
第一生命保険株式会社
三角商事株式会社
株式会社不動産中央情報センター
株式会社西日本シティ銀行
北九州市内企業 １１社
お申し込み方法申込はこちらから :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBuV_L67mSCtu34P9oqAOTIIXrJhUx3UUwxP_zX-tThOA1bA/viewform
その他詳細情報[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]
Instagram :
https://www.instagram.com/ofa_one.for.all?igsh=MXJ0bGl6ajF3aGR3cw==
公式HP :
https://www.ofa-kitaq.com/