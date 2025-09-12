CREATION FESTIVAL「NEW ENERGY OSAKA」に消臭・除菌※スプレー「NIOCAN」を出展！

第一工業製薬（本社：京都市南区、代表取締役社長：山路直貴）は、2025年9月13日（土）から9月14日（日）まで、Creative Center OSAKA（大阪市住之江区）にて開催される「NEW ENERGY OSAKA」に、画期的な消臭・除菌※スプレー「NIOCAN（ニオキャン）」を出展します。

「NIOCAN」は瞬時にニオイを取り除く高い消臭効果が話題となり、取り扱い店舗では完売するなど、ご好評をいただいています。

この機会にぜひ“ニオイを、瞬間 キャンセル。”する驚きをご体感ください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

第一工業製薬株式会社

※すべての菌を除菌するわけではありません。・



「NEW ENERGY OSAKA」出展概要

【イベント】 NEW ENERGY OSAKA https://new-energy.ooo/2025osaka/【会 期】 2025年9月13日（土）11:00-19:00 / 9月14日（日）11:00-17:00【場 所】 Creative Center OSAKA大阪市住之江区北加賀屋 4-1-55 名村造船所旧大阪工場跡地【入場料】 無料【出展商品】 消臭・除菌※スプレー「NIOCAN」・NIOCAN 500mlスプレーボトル 2,640円（税込）・NIOCAN 1,000ml紙パック（詰替え用） 3,300円（税込）・NIOCAN 100mlスプレーボトル 1,870円（税込）



NIOCAN（ニオキャン）とは ～自然の香りで、癒しの空間へ～



気になるニオイを瞬間キャンセルし、清潔で居心地のよい空間を演出します。臭気判定士による特別な評価技術で選定した、レモンやベルガモット、フランキンセンスなど9種類の天然精油の香りが、安らぎのひとときをもたらします。

消臭メカニズムは中和消臭法を用いており、ニオイを強い香りで覆いかくすマスキング法ではありません。衣類、車内、キッチン、トイレはもちろん、汗やタバコ、ペットのニオイもすっきり消臭し、さらに除菌効果で清潔さを保ちます。

自然の香りが広がる清々しい空間で、穏やかな時間をお過ごしください。

▼ NIOCANブランドサイト：https://niocan.jp/

▼ NIOCAN Instagram ：https://www.instagram.com/niocan_dks/

▼ DKS Life Science ONLINE STORE：https://dkslife.jp



■ CREATION FESTIVAL「NEW ENERGY OSAKA」



衣食住のプロダクト、アート、音楽を中心に、国内・アジアから150組が集結します。

誰もが自由に出会い、語り合い、買い物を楽しむ、“好奇心ある大人のためのマーケット

イベント”です。

※NIOCANの商品名およびロゴは第一工業製薬株式会社の登録商標です。

以上

【本リリースについてのお問い合わせ先】

第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報IR部

TEL. 075-276-3027 E-mail: d-kouhou@dks-web.co.jp

コーポレートサイト https://www.dks-web.co.jp

〒601-8002 京都市南区東九条上殿田町 48 番地 2

【商品についてのお問い合わせ先】TEL.0120-108-933

【DKS Life Science ONLINE STORE】https://dkslife.jp