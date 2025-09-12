ここでしか買えない！別注デザインの「ディズニーキャラクター キャリーケース」がBABYDOLLで本日より先行予約開始

写真拡大 (全10枚)

株式会社COZY


＜数量限定＞BABYDOLLだけの完全オリジナルデザインディズニーキャラクターと一緒に旅ができる、本格派キャリーケースが登場！

ファミリーカジュアルブランド「BABYDOLL」が、旅行がもっと楽しくなる「ディズニーキャラクター キャリケース」全7種の発売を開始。


公式オンラインショップにて、9/12(金)12:00～9/25(木)23:59まで先行予約販売中です。


販売ページ：https://www.starvations.jp/shop/g/g25406389/?utm_source=press&utm_medium=direct&utm_campaign=20250912/(https://www.starvations.jp/shop/g/g25406389/)


















詳細を見る :
https://www.starvations.jp/shop/g/g25406389/


BABYDOLL別注


『ディズニーキャラクター キャリーケース』


\17,900（税込\19,690）　送料無料



◆商品概要


・全7種


「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「トイ・ストーリー」「カーズ」


「アリエル」「ラプンツェル」「アナ＆エルサ」


・容量 約36L


・1～2泊対応


・TSAロック
・フロントオープン


・360度回転キャスター


・ABS樹脂 / ポリカーボネート素材



■取り扱い店舗


BABYDOLL公式オンラインショップ


https://www.starvations.jp/shop/g/g25406389/?utm_source=press&utm_medium=direct&utm_campaign=20250912/(https://www.starvations.jp/shop/g/g25406389/?utm_source=press&utm_medium=direct&utm_campaign=20250912/)



先行予約期間：9/12（金）12：00～9/25（木）23：59


発送日：9/25頃から順次発送
※予約数に達し次第終了



10月以降、通常販売/店頭発売も予定しておりますが、在庫状況により販売がない可能性がございます。



【会社概要】


会社名：株式会社COZY


所在地：〒542-0081 大阪市中央区南船場１丁目16-10　大阪岡本ビル3F


事業内容：「BABYDOLL（ベビードール）」を中心とした専門店と通信販売事業の運営


子供服を中心としたSPA（製造小売業）



【公式SNS】


Instagram：https://www.instagram.com/babydoll_official/


X：https://twitter.com/starvations


LINE：https://line.me/R/ti/p/%40babydoll