ここでしか買えない！別注デザインの「ディズニーキャラクター キャリーケース」がBABYDOLLで本日より先行予約開始
＜数量限定＞BABYDOLLだけの完全オリジナルデザインディズニーキャラクターと一緒に旅ができる、本格派キャリーケースが登場！
ファミリーカジュアルブランド「BABYDOLL」が、旅行がもっと楽しくなる「ディズニーキャラクター キャリケース」全7種の発売を開始。
公式オンラインショップにて、9/12(金)12:00～9/25(木)23:59まで先行予約販売中です。
販売ページ：https://www.starvations.jp/shop/g/g25406389/?utm_source=press&utm_medium=direct&utm_campaign=20250912/(https://www.starvations.jp/shop/g/g25406389/)
詳細を見る :
https://www.starvations.jp/shop/g/g25406389/
BABYDOLL別注
『ディズニーキャラクター キャリーケース』
\17,900（税込\19,690） 送料無料
◆商品概要
・全7種
「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「トイ・ストーリー」「カーズ」
「アリエル」「ラプンツェル」「アナ＆エルサ」
・容量 約36L
・1～2泊対応
・TSAロック
・フロントオープン
・360度回転キャスター
・ABS樹脂 / ポリカーボネート素材
■取り扱い店舗
BABYDOLL公式オンラインショップ
https://www.starvations.jp/shop/g/g25406389/?utm_source=press&utm_medium=direct&utm_campaign=20250912/(https://www.starvations.jp/shop/g/g25406389/?utm_source=press&utm_medium=direct&utm_campaign=20250912/)
先行予約期間：9/12（金）12：00～9/25（木）23：59
発送日：9/25頃から順次発送
※予約数に達し次第終了
10月以降、通常販売/店頭発売も予定しておりますが、在庫状況により販売がない可能性がございます。
【会社概要】
会社名：株式会社COZY
所在地：〒542-0081 大阪市中央区南船場１丁目16-10 大阪岡本ビル3F
事業内容：「BABYDOLL（ベビードール）」を中心とした専門店と通信販売事業の運営
子供服を中心としたSPA（製造小売業）
【公式SNS】
Instagram：https://www.instagram.com/babydoll_official/
X：https://twitter.com/starvations
LINE：https://line.me/R/ti/p/%40babydoll