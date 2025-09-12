【世界は、変わるのを待っている。】NURO、ちゃんみなが出演する新CMシリーズ第一弾を公開

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供するネットワークサービスブランド「NURO（ニューロ）」は、ちゃんみなが出演する新CMシリーズ第一弾を9月13日より地上波およびデジタルで放映します。

「NURO」はこれまで、音楽、映画、ゲーム、アニメなど、ソニーグループが創出する心揺さぶる感動を通信を通じて届けてまいりました。新CMの「世界は、変わるのを待っている。」というメッセージには、ひとりのクリエイターが生み出す感動が「NURO」のネットワークを通じてより多くの人々に届き、その連鎖が世界を動かしていくというブランドビジョンが込められています。

その「NURO」のブランドビジョンを体現する新CMには、ソニー・ミュージックレーベルズに所属するアーティスト・ちゃんみなを起用。既成概念にとらわれない表現で世界をアップデートし続けるちゃんみなのパワフルな姿勢と、「NURO」が目指す「制約にとらわれず、人や企業を新たな可能性へと解き放つ」というブランドの意志が共鳴し、今回の起用に至りました。ちゃんみなの圧巻のパフォーマンスが、「NURO」の唯一無二の世界観を力強く表現する本CM。今後の展開にもご注目ください。

さらに、アニメ『鬼滅の刃』や『Horizon Forbidden West』、『アストロボット』といったゲームタイトルなど、ソニーグループが誇る様々なエンタテインメントIP（コンテンツ）や、「NURO」がパートナーシップを締結したプロバスケットボールクラブ『アルバルク東京』の選手たちの躍動するシーンが、「NURO」がつなぐ感動の世界を彩ります。

＜新CMシリーズについて＞

■メッセージ

世界は、変わるのを待っている。

■ステートメント

届けたいのは、

胸を打ち、魂を揺さぶる、圧倒的な感動。



その感動の連鎖が、

人を生かし、世界を動かす。



感動を止めるな。

NURO

公式サイト：https://www.nuro.jp/brand/

＜CM概要＞

タイトル ：NURO「感動を止めるな。」覚醒篇

公開日 ：2025年9月13日より、地上波およびWEBにて公開

出演者 ：ちゃんみな

使用楽曲 ：ちゃんみな「ハレンチ」

CM本編URL ：

15秒 https://youtu.be/FGSz7RvxMrA

30秒 https://youtu.be/WJon07kdvg0

Full https://youtu.be/biq38RkoU2Y

（※情報解禁時より一般公開予定）

＜CM STORY＞

感情を閉じ込めて、モノクロームの世界にたたずむ一人の少女。彼女を取り巻く景色は次第に黒に染まっていく。 そこへ響くちゃんみなの歌声。そして「NURO」によって様々なコンテンツが、鮮やかな光を放って少女の元へと届く。 感動を呼び覚まされた少女は、心の色彩を解放していく…。

この物語を通じて、「NURO」が人々の胸を打つコンテンツを届けることを支え、 感動で世界を動かすきっかけを生み出す存在であることを表現しています。





＜CMカット＞

(C)B.LEAGUE※1(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable※2

※1：(C)2025 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Guerrilla. Horizon Forbidden West is a registered trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.※2： (C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

＜ちゃんみな プロフィール＞

ラッパー／シンガー。作詞作曲、トラック制作、ステージ演出などすべてセルフ・プロデュースで行う。YouTubeでの総再生回数は8億回を超え、ストリーミング・サービスやSNSでの強さを誇る。2024年に第一子を出産。同年、BMSGとタッグを組み、ガールズグループオーディションプロジェクト「No No Girls」のプロデューサーを務めた。同プロジェクトから生まれたガールズグループ・HANAのプロデューサーとしても活躍。自身の活動の幅を広げ続けている。

＜「NURO」ブランドについて＞

「NURO」は、NURO 光を中心に、モバイル、法人向けサービスを包括するネットワークサービスブランドです。「UNLOCK NEW YOU」をスローガンとして掲げ、インターネットを軸にした様々なサービスを通じて、人々がまだ見ぬ次の可能性へと前進するきっかけを生み出すことを目指しています。

※記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※本プレスリリースの情報は発表日現在のものです。内容は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。