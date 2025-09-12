【 秋季限定メニュー！ 】シャインマスカットパフェを、空中庭園展望台内「cafeSKY40」で販売！
積水ハウス梅田オペレーション株式会社
シャインマスカットパフェ（イメージ）
梅田スカイビル 空中庭園展望台内「 cafeSKY40 」
梅田スカイビル 空中庭園展望台内 「 cafeSKY40 」店内カウンター
前日までの購入でお得！チケット購入サイト :
https://www.asoview.com/channel/tickets/J1uJNuIbLa/?utm_source=ticket_direct
梅田スカイビル外観
梅田スカイビル外観
梅田スカイビル「空中庭園展望台」
梅田スカイビル「空中庭園展望台」から望む夕景
シャインマスカットパフェ（イメージ）
シャインマスカットのパフェは、みずみずしい果実を主役に、濃厚なマスカルポーネのムース、爽やかなゼリーを層に重ねた贅沢な一品。トップにはうさぎの耳をイメージした可愛らしいデコレーションを施し、見た目にも楽しい秋のスイーツに仕上げました。
地上173メートルの絶景とともに、旬の味覚を楽しめるこの機会をぜひお見逃しなく。
◆ ◆ ◆ ＜ 販売場所 ＞ ◆ ◆ ◆
梅田スカイビル 空中庭園展望台内 「 cafeSKY40 」
◆ ◆ ◆ ＜ 販売期間 ＞ ◆ ◆ ◆
2025年9月16日（火）～10月31日（金）〈予定〉
◆ ◆ ◆ ＜ 販売価格 ＞ ◆ ◆ ◆
2,200円（税込）
※写真はイメージです。
※在庫状況によっては、売り切れとさせていただく場合がございます。
梅田スカイビル 空中庭園展望台内「 cafeSKY40 」
梅田スカイビル 空中庭園展望台内 「 cafeSKY40 」店内カウンター
◆ ◆ ◆ ＜ 空中庭園展望台入場料 ＞ ◆ ◆ ◆
中学生以上2,000円／4歳～小学生500円
◆ ◆ ◆ ＜ 空中庭園展望台営業時間 ＞ ◆ ◆ ◆
9:30～22:30（最終入場22:00）
前日までの購入でお得！チケット購入サイト :
https://www.asoview.com/channel/tickets/J1uJNuIbLa/?utm_source=ticket_direct
梅田スカイビル外観
梅田スカイビル外観
都会と自然が共生し、四季折々の風景に出合えるランドスケープの中にそびえたつ梅田スカイビルは、2008年、サグラダ・ファミリアやパルテノン神殿など歴史的建造物と並び、世界の建築トップ20にランクイン。
英紙『THE TIMES』に掲載されたことから海外でも話題に。
梅田スカイビル「空中庭園展望台」
地上173ｍ、風を感じられる開放的な空中庭園展望台からは360度のダイナミックな景色を望むことができ、明石海峡大橋に沈む夕陽や煌めく高層ビル群の夜景など、時間帯ごとに異なる情景が楽しめるのも魅力です。
梅田スカイビル「空中庭園展望台」から望む夕景