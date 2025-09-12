¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤¬¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤ÈÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤Ë·Ò¤²¤ë¼êÏÃ¥·¥ã¥ÄÈ¯É½¡ª
¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥Éhummel¡Ê¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¡Ë¤Ï¡¢J¥êー¥°¤Î¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤È¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¥¨¥ê¥¢¤ÎÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤Ë·Ò¤²¤ë¼êÏÃ¥·¥ã¥Ä¤ò¥ê¥êー¥¹¡£11·î16ÆüÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥°Âè36ÀáÆÊÌÚSCÀï¤Î¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×»þ¤Ê¤É¤ÇÁª¼ê¤¬ÃåÍÑ¡£9·î25Æü¤Þ¤Ç¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÏÃ¥·¥ã¥Ä¤Ç¿´¤Î´ú¤ò¿¶¤ë
¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤Ï¡¢¡ÈChange the World Through Sport¡É¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ë¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢¿Í¸¢¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤Ë·Ò¤²¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥·¥ã¥Ä¤òºîÀ½¡£¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ä¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤ò¡ÖÃ¯¤â¤¬¶¦¤ËÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Þ¤Á¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¡Ö¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂôBFC¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤È¥µ¥Ã¥«ー´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤à¡ÖFuture Challenge Project¡×¤ò2021Ç¯¤è¤ê¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼«¼£ÂÎ¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ê¤É¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£²ó¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼êÏÃ¥·¥ã¥Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¡£
Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Ç¥Õ¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤Ï¡¢Å«¤ä¥¹¥¿ー¥¿ー¥Ô¥¹¥È¥ë¤ÎÂØ¤ï¤ê¤Ë¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¾ðÊó¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¦¾å¤ä¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥é¥°¥Óー¤Ç¤Ï¿³È½¤¬´ú¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢²»¤ËÍê¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î¹ç¿Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÈ¯É½¤¹¤ë¼êÏÃ¥·¥ã¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î´ú¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤Î±þ±ç¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¡¢¡Ö¿´¤Î´ú¤ò¿¶¤í¤¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢´ú¤¬ÍÉ¤é¤á¤¡¢¿´¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¼êÏÃ¤Ç¥¯¥é¥ÖÍýÇ°¤òÉ½¸½
¶»Éô¤Ë¤ÏZWEIGEN¤ò»ØÊ¸»ú¤È¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ÇÊ»µ¡£ÇØÌÌ¾åÉô¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ©Àï¤ò¡¢¤³¤Î³¹¤ÎÅÁÅý¤Ë¡£¡×¤Î¥¯¥é¥ÖÍýÇ°¥í¥´¤òÆþ¤ì¡¢¡ÖÄ©Àï¡×¤È¡ÖÅÁÅý¡×¤ò¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼êÏÃ¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±¦Âµ¤Ë¤Ï»ØÊ¸»ú¤ÇKANAZAWA¡¢º¸Âµ¤Ë¤ÏZWEIGEN SDGs¥í¥´¡¢ÇØÌÌ¿þÉô¤Ë¤Ï¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤Î¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ëLET¡ÇS PLAY¤òÆüËÜ¸ì¤ËËÝÌõ¤·¤¿¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Î¼êÏÃ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÇÛÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¼êÏÃ¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤Ç9·î25Æü¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£11·î16Æü¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢Áª¼êÃåÍÑ¥·¥ã¥Ä¤Î¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅ¡£¾¦ÉÊÈÎÇä¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤È¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÇä¾å¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¥¨¥ê¥¢¤ÎÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
Í½Ìó¤Ï9·î25Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ï11·îÃæ½Ü¤ÎÈ¯Á÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô ¼êÏÃ¥·¥ã¥Ä
Price¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Size¡§S¡¦M¡¦L¡¦O¡¦XO¡¦XO2¡¦XO3¡¦XO4¡Ê¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¢¨¥Íー¥à¡õÇØÈÖ¹æ¤Î²Ã¹©¼õÉÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¥·¥ç¥Ã¥×¾ðÊó
¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://shop.zweigen-kanazawa.jp/products/signlanguage_shirts
¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ーJ2¥êー¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤Ç¡¢¶âÂô»Ô¤òÃæ¿´¤ËÀÐÀî¸©Á´°è¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¡Ö¥Ä¥¨ー¥²¥ó¡×¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç¡Ö2¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈZwei¡Ê¥Ä¥ô¥¡¥¤¡Ë¡É¤È¡Ö¿Ê¤à¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈGehen¡Ê¥²ー¥ó¡Ë¡É¤«¤é¡¢¡Ø¥Áー¥à¤È¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬¶¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ù¤³¤È¤ò°ÕÌ£¡£¶âÂôÊÛ¤Ç¡Ö¶¯¤¤¤ó¤À¤Ã¡ª¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡È¤Ä¤§ー¤²¤ó¡ª¡É¤â¤«¤±¤¿¥Áー¥àÌ¾¤Ç¤¹¡£
¡ÚOFFICIAL WEBSITE¡Ûhttps://www.zweigen-kanazawa.jp/
¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Öhummel(¥Ò¥å¥ó¥á¥ë)¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥ÉÉÕ¤¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Öー¥Ä¤ò³«È¯¤·¡¢1923Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£³×·¤¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¿¿¤ÃÊ¿¤é¤Ê·¤Äì¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥É¤òÉÕ¤±¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ÎÈôÌöÅª¸þ¾å¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥ìー¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç½Å²á¤®¤ë¤¿¤á¤ËÍýÏÀ¾åÈô¤Ù¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ë¥Ï¥Ê¥Ð¥Á¡Ê¥É¥¤¥Ä¸ì¤Çhummel¡Ë¤¬ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ÆÈô¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Íー¥à¡õ¥í¥´¤ËºÎÍÑ¡£100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¡ÖCHANGE THE WORLD THROUGH SPORT¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー¤òÅ¸³«¡£¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚOFFICIAL WEBSITE¡Ûhttps://www.hummel.co.jp/