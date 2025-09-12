¡ÚÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Û #11 À¾Â¼Ê¸ÃËÁª¼ê 2025-26¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢#11 À¾Â¼Ê¸ÃËÁª¼ê¤¬2025-26¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2014-15¥·ー¥º¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÎóÕÌÀ´ü¤«¤éÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿À¾Â¼Áª¼ê¡£ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ¾Â¼Áª¼ê¤ÎÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¡ÖLAST RUNWAY #11¡Ê¥é¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥§¥¤ ¥Ê¥ó¥Ðー¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ë¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿°úÂà¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥é¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤ò¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¡¢À¾Â¼Áª¼ê¤ÎÌ©ÃåÆ°²è¤ÎÇÛ¿®¤Ê¤É¤Î´ë²è¤ò¥·ー¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¢¡À¾Â¼ Ê¸ÃË¡ÊFumio Nishimura¡Ë
¢¡ÇØÈÖ¹æ¡§11
¢¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§PG
¢¡¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§177cm / 72kg
¢¡À¸Ç¯·îÆü¡§1986Ç¯9·î24Æü
¢¡½Ð¿ÈÃÏ¡§»°½Å¸©
¢¡½Ð¿È¹»¡§ËÌÎ¦¹â¹» ¢ª Åì³¤Âç³Ø
¢¡¹ñÀÒ¡§ÆüËÜ
¢¡·ÐÎò¡§
2009-14 ÆüÎ©¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º/ÆüÎ©¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥ºÅìµþ
2014- ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä
¢¡ÂåÉ½Îò¡§
2009¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥¢ー¥É
2009Åì¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ
¢¡¸Ä¿ÍµÏ¿ Åù
¸Ä¿ÍÄÌ»»4000ÆÀÅÀ Ã£À®
B1¥êー¥°ÄÌ»» 600¥¢¥·¥¹¥È Ã£À®
JBL 2009-10 ¿·¿Í²¦
¡ÚÀ¾Â¼Ê¸ÃËÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
³§¤µ¤Þ¡¢¤¤¤Ä¤âÇ®¤¤À¼±ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¡¢À¾Â¼Ê¸ÃË¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ÎÅçÅÄ¤µ¤ó¤ÈÁ¥¶¶¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿Ç®¤¤ÏÃ¤«¤é°ÜÀÒ¤ò·è°Õ¤·¤Æ12Ç¯¡¢º£¤Ç¤ÏÄ¶Mr.¥¸¥§¥Ã¥Ä¤òÌ¾¾è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë
»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤é¤ì¤¿»ö¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÎòÂå¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¡¢¥Ñー¥È¥Êー³Æ¼Ò¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Öー¥¹¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤È¤·¤ÆB¥êー¥°³«Ëë°Ê¹ß¤Ç½é¤ÎÌµ´§¤Î¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÎÀ¾Â¼Ê¸ÃË¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£